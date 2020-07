Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57e8e9fe-df39-4749-82e2-d639d4895abf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Franciaországban bevizsgálták a levegőt: a 75 talált vegyület majdnem fele mérgező, és olyan is volt köztük, amelyet már 20 éve nem használhatnak.","shortLead":"Franciaországban bevizsgálták a levegőt: a 75 talált vegyület majdnem fele mérgező, és olyan is volt köztük, amelyet...","id":"20200728_novenyvedoszer_rovarirto_levego_legszennyezes_eu_mergezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57e8e9fe-df39-4749-82e2-d639d4895abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6338481-a5de-4e31-9fea-d3ae77e9cae6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200728_novenyvedoszer_rovarirto_levego_legszennyezes_eu_mergezo","timestamp":"2020. július. 28. 09:10","title":"Évtizedek óta betiltották, de még mindig kimutatható a levegőben a növényvédőszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b2daa8-21ef-4304-895f-f20889044fd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vezérállatot mentőkötéllel megkötve úsztatták a partra, a többi birka pedig követte.","shortLead":"A vezérállatot mentőkötéllel megkötve úsztatták a partra, a többi birka pedig követte.","id":"20200729_arviz_300_birkat_kellett_kimenteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01b2daa8-21ef-4304-895f-f20889044fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15ab9ab-43b9-4b8e-8a58-e2a1febff449","keywords":null,"link":"/elet/20200729_arviz_300_birkat_kellett_kimenteni","timestamp":"2020. július. 29. 10:35","title":"300 birkát zárt körül az árvíz Rinyaújnépen, videóra vették a mentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96504c1-37c8-4aba-a08d-5df8a7d3d0e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kis ügyeskedéssel mostantól bárki elindíthatja a Doomot a Minecrafton belül.","shortLead":"Egy kis ügyeskedéssel mostantól bárki elindíthatja a Doomot a Minecrafton belül.","id":"20200727_doom_minecraft_jatek_virtualbox","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c96504c1-37c8-4aba-a08d-5df8a7d3d0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a87842-3645-4a79-9afb-af9d995cb126","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_doom_minecraft_jatek_virtualbox","timestamp":"2020. július. 27. 16:03","title":"Megépíthet a Minecrafton belül egy Windows 95-ös gépet, amin elindíthatja a Doomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181482d2-8d65-43ee-9e9b-a1daafa8940e","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Lényegében mára minden állami támogatás elapadt és a turisták is alig-alig jönnek a járvány miatt. A szakmában dolgozók most megkongatták a vészharangot: ha az állam nem nyúl a hónuk alá, tömegestől mennek csődbe.","shortLead":"Lényegében mára minden állami támogatás elapadt és a turisták is alig-alig jönnek a járvány miatt. A szakmában dolgozók...","id":"20200728_Kivereztunk__csodkozeli_helyzetbe_kerultek_a_magyarorszagi_utazasi_irodak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=181482d2-8d65-43ee-9e9b-a1daafa8940e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b141d594-e409-40dc-8fb9-5aaca6d5a5d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_Kivereztunk__csodkozeli_helyzetbe_kerultek_a_magyarorszagi_utazasi_irodak","timestamp":"2020. július. 28. 14:00","title":"\"Kivéreztünk\" – sok utazási irodának esélye nincs a túlélésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee26e5c4-834b-49c4-bdc8-f6f20201755e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal a OnePlus Nord került a tortúratesztjeiről ismert JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósának kezébe, amiből ki is derült a mobil egyik legnagyobb gyengesége.","shortLead":"Ezúttal a OnePlus Nord került a tortúratesztjeiről ismert JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósának kezébe...","id":"20200728_oneplus_nord_toresteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee26e5c4-834b-49c4-bdc8-f6f20201755e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa274650-b074-4c76-a30d-e917b342851e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_oneplus_nord_toresteszt","timestamp":"2020. július. 28. 11:03","title":"Videó: meglepően könnyen törik a OnePlus új telefonja, a OnePlus Nord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4117097b-9fdb-441d-813e-cb4102d9ac26","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Hosszúnak számít 10 év kormányon? Jellemző-e, hogy egy párt hosszú kormányzása idején végig egyetlen ember a miniszterelnök? A Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, Csizmadia Ervin hazai és külföldi példákkal ad válaszokat a kérdésekre.\r

","shortLead":"Hosszúnak számít 10 év kormányon? Jellemző-e, hogy egy párt hosszú kormányzása idején végig egyetlen ember...","id":"20200729_Csizmadia_Ervin_Hosszu_kormanyzasok_dinamikaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4117097b-9fdb-441d-813e-cb4102d9ac26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddc4c69-3e98-4c68-9ef6-a7e12d8d748c","keywords":null,"link":"/360/20200729_Csizmadia_Ervin_Hosszu_kormanyzasok_dinamikaja","timestamp":"2020. július. 29. 11:00","title":"Csizmadia Ervin: Miért tud immáron tíz éve hatalmon lenni az Orbán-kormány? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó kisebb és olcsóbb modellje akár teljesen európai tervezésű és gyártású is lehet. ","shortLead":"Az amerikai gyártó kisebb és olcsóbb modellje akár teljesen európai tervezésű és gyártású is lehet. ","id":"20200728_elon_musk_szerint_tul_dragak_a_teslak_olcsobb_europai_modell_johet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3024a949-4fe1-4798-a725-33b648f4682e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_elon_musk_szerint_tul_dragak_a_teslak_olcsobb_europai_modell_johet","timestamp":"2020. július. 28. 09:21","title":"Elon Musk szerint túl drágák a Teslák, olcsóbb európai modell jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e647f106-7cc1-4534-826c-ea8440295adb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem verte nagydobra a kormány, de megszüntették a koronavírus-járvány alatt indított büntetőeljárásokat az iráni diákokkal szemben. A HVG beszélt az egyik érintett ügyvédjével, aki szerint ez legalább annyira abszurd, mint amennyire a büntetőeljárás megindítása volt. ","shortLead":"Nem verte nagydobra a kormány, de megszüntették a koronavírus-járvány alatt indított büntetőeljárásokat az iráni...","id":"20200729_Visszakozott_a_kormany_a_kiutasitott_irani_diakok_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e647f106-7cc1-4534-826c-ea8440295adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26acef52-0370-4d0a-8722-e91edcaf328e","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_Visszakozott_a_kormany_a_kiutasitott_irani_diakok_ugyeben","timestamp":"2020. július. 29. 15:14","title":"Visszakozott a kormány a kiutasított iráni diákok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]