Állagmegóvási munkák és egy futóverseny miatt szombat éjjel lezárják a Lánchidat - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Feloszlatta a német rendőrség szombaton kora este azokat a tüntetőket, akik azért gyűltek össze Berlinben, hogy tiltakozzanak a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások ellen.

Minden fórumon tiltakoztak már korábban Madocsa lakói a falu szélére tervezett kavicsbánya ellen, tavaly januárban a vállalkozó is visszalépett. Most egy új céggel, de újra megpróbál bányát nyitni.

A teljes lakosság - mintegy 1,1 millió ember - tesztelésére készülnek a vietnami Da Nang városban, miután országszerte 40 új olyan koronavírus-fertőzést észleltek, amely közvetlenül a turisták körében igen kedvelt tengerparti városhoz köthető - jelentette be szombaton az egészségügyi minisztérium.

A váratlan körülmények miatt úgy gondolja a Samsung, ideje fontolóra venni egy régebbi ajánlatot: lecserélné saját szolgáltatásait a Google szolgáltatásaira.

Duan Jielong a Magyar Nemzetbe írt cikket, David Cornstein a követség honlapjára.

Továbbra is több mint háromszor annyi új fertőzést diagnosztizálnak naponta, mint ahányat gyógyultnak nyilvánítanak. Az elmúlt nap ismét több mint 1200 fertőzést diagnosztizáltak

A lámpái kifejezetten a Volkswagen ID.3, a márka elektromos kompakt autóját idézik.