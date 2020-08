Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05e55153-ee92-4797-b8a4-aff1c55547e2","c_author":"Balla Györgyi - Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"A PRO-MOT Kft.-ben korábban érdekelt volt Mészáros Lőrinc és Tiborcz István is. Most a cég többségi tulajdonosa az Indotek Group, amelyet a 10. leggazdagabb magyar, Jellinek Dániel vezet. 2013-ban szerződésben állapodott meg a PRO-MOT az állammal és az önkormányzattal, hogy a balatonvilágosi üdülőterület egy részét, a strandot, az oda vezető utakat, a parkot és a vízparti sétányt önkormányzati tulajdonba adja, ha cserébe építési telkeket alakíthat ki az általa megvásárolt részen. A megállapodást a helyi civilek szerint egyedül a cég nem tartotta be, ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek. Ha nem lesz egyezség, perelni fognak.","shortLead":"A PRO-MOT Kft.-ben korábban érdekelt volt Mészáros Lőrinc és Tiborcz István is. Most a cég többségi tulajdonosa...","id":"20200803_club_aliga_balaton_balatonaliga_riport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05e55153-ee92-4797-b8a4-aff1c55547e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04bf84f-cf21-48bf-9033-9e41b16c6f97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_club_aliga_balaton_balatonaliga_riport","timestamp":"2020. augusztus. 03. 06:30","title":"\"Mindig megjelenik itt valaki, aki el akarja venni a Balaton-partot\" – videós riport a Club Aligáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62122f5-ecfc-4055-8683-38c499e44091","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Negyvenegy emberről már bebizonyosodott, hogy elkapta a kórt.","shortLead":"Negyvenegy emberről már bebizonyosodott, hogy elkapta a kórt.","id":"20200804_koronavirus_jarvany_fertozes_norvegia_turistahajo_roald_amundsen_tromso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b62122f5-ecfc-4055-8683-38c499e44091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540f58b6-4b83-449e-abd7-ebf11ab6044f","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_koronavirus_jarvany_fertozes_norvegia_turistahajo_roald_amundsen_tromso","timestamp":"2020. augusztus. 04. 07:28","title":"Többtucatnyi koronavírus-fertőzöttet találtak egy norvég turistahajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a5af5e-0dca-4b6e-b8b8-feb98fa2ed73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó környezettudatos hajtásláncú újdonsága háromféle felszereltségi szinttel érhető el.","shortLead":"A francia gyártó környezettudatos hajtásláncú újdonsága háromféle felszereltségi szinttel érhető el.","id":"20200804_71_millio_forinttol_indul_itthon_a_hibrid_renault_clio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3a5af5e-0dca-4b6e-b8b8-feb98fa2ed73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da272f2d-e640-47c4-b765-3b51752f9b96","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_71_millio_forinttol_indul_itthon_a_hibrid_renault_clio","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:21","title":"7,1 millió forinttól indul itthon a hibrid Renault Clio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A vállalkozó ugyan újra beadta az egykor Madocsára tervezett kavicsbánya területére a kutatás jóváhagyására a kérelmet, de állítása szerint továbbra sem akar ott bányát nyitni.","shortLead":"A vállalkozó ugyan újra beadta az egykor Madocsára tervezett kavicsbánya területére a kutatás jóváhagyására a kérelmet...","id":"20200804_Meglepo_fordulat_a_Paks_melle_tervezett_kavicsbanya_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8b1a00-3ca1-46b1-9939-b005c06543a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_Meglepo_fordulat_a_Paks_melle_tervezett_kavicsbanya_ugyeben","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:45","title":"Meglepő fordulat a Paks mellé tervezett kavicsbánya ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce25c5c0-9d19-47d3-ad51-bb163ff76fab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook saját bevallása szerint az Apple sűrűn vásárol fel cégeket, ha a technológiájukat hasznosnak találják. Sajtóhírek szerint épp egy ilyen üzlet végére tett pontot mostanában az amerikai gyártó.","shortLead":"Tim Cook saját bevallása szerint az Apple sűrűn vásárol fel cégeket, ha a technológiájukat hasznosnak találják...","id":"20200803_iphone_nfc_chip_kartyas_fizetes_terminal_apple_felvasarlas_mobeewave","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce25c5c0-9d19-47d3-ad51-bb163ff76fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c1268a-1689-4929-b56f-358db0d958fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_iphone_nfc_chip_kartyas_fizetes_terminal_apple_felvasarlas_mobeewave","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:03","title":"Lehet, hogy az iPhone-ok nemcsak bankkártyaként lesznek jók, hanem terminálként is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 27 éves férfi vesztette életét.","shortLead":"Egy 27 éves férfi vesztette életét.","id":"20200802_Belefulladt_egy_magyar_fiatal_a_tornai_halastoba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c451ac-6bd3-404c-986b-887e64684469","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_Belefulladt_egy_magyar_fiatal_a_tornai_halastoba","timestamp":"2020. augusztus. 02. 18:48","title":"Belefulladt egy magyar fiatal a tornai halastóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95e85ef-c726-453a-a7cb-0cfefec0f6d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes a karantén alatt építkezésre ment dolgozni, ahol fiával és vejével kellett korlátokat pakolnia.\r

\r

","shortLead":"Az énekes a karantén alatt építkezésre ment dolgozni, ahol fiával és vejével kellett korlátokat pakolnia.\r

\r

","id":"20200804_Nem_volt_koncert_segedmunkabol_elt_Kokeny_Attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e95e85ef-c726-453a-a7cb-0cfefec0f6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc8457f-3e93-432b-a8e3-1a9a8dbf58ac","keywords":null,"link":"/elet/20200804_Nem_volt_koncert_segedmunkabol_elt_Kokeny_Attila","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:54","title":"Nem lehetett koncertezni, segédmunkából élt Kökény Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A múlt héten a Marsra indult amerikai szonda egyik legfontosabb feladata előkészíteni, hogy a bolygón vett mintákat néhány év múlva a Földön is meg lehessen vizsgálni.","shortLead":"A múlt héten a Marsra indult amerikai szonda egyik legfontosabb feladata előkészíteni, hogy a bolygón vett mintákat...","id":"20200803_mars_marsjaro_perseverance_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7bdaaa-b511-483b-89a9-a9821be46a0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_mars_marsjaro_perseverance_kutatas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 14:03","title":"A Földön vizsgálhatják meg a Marsról származó mintákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]