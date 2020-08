Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A számvevőszék a párt 2017-es és 2018-as gazdálkodásával nem volt elégedett.","shortLead":"A számvevőszék a párt 2017-es és 2018-as gazdálkodásával nem volt elégedett.","id":"20200804_allami_szamvevoszek_lmp_gazdalkodas_szabalytalansag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccbb892-4973-48b8-b6aa-1ef924090043","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_allami_szamvevoszek_lmp_gazdalkodas_szabalytalansag","timestamp":"2020. augusztus. 04. 12:26","title":"Szabálytalanságokra bukkant az ÁSZ az LMP gazdálkodásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egész pontosan az elnökválasztási kampányát, amiért politikai gyűléseken használják a dalait.","shortLead":"Egész pontosan az elnökválasztási kampányát, amiért politikai gyűléseken használják a dalait.","id":"20200805_Neil_Young_tenyleg_beperelte_Donald_Trumpot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063969b1-19a0-433d-b6ed-a3fb6e3246cf","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_Neil_Young_tenyleg_beperelte_Donald_Trumpot","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:36","title":"Neil Young tényleg beperelte Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce97867-0834-4f48-8914-51826b60435d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tiltakozó megmozdulásokat lengettek be a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói válaszul az intézmény új kuratóriumának tagjaira. Mint korábban írták: nem fogadják el a Vidnyánszky Attila vezette testületet.","shortLead":"Tiltakozó megmozdulásokat lengettek be a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói válaszul az intézmény új...","id":"20200804_Megmozdulasokat_igernek_a_Szinmuveszetis_hallgatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ce97867-0834-4f48-8914-51826b60435d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d004a6c-8cac-4e05-b677-b9cb43beac60","keywords":null,"link":"/kultura/20200804_Megmozdulasokat_igernek_a_Szinmuveszetis_hallgatok","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:58","title":"Megmozdulásokat ígérnek a Színművészeti hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"378c5204-42ad-4fb3-99d4-32c0ba676a09","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén már 61,17 milliárd forintért vásároltak be saját részvényeikből.","shortLead":"Idén már 61,17 milliárd forintért vásároltak be saját részvényeikből.","id":"20200804_otp_rekord_sajatreszvenyvasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=378c5204-42ad-4fb3-99d4-32c0ba676a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c96ec1-a3c1-4124-9d2d-2ae6a4bfb31d","keywords":null,"link":"/kkv/20200804_otp_rekord_sajatreszvenyvasarlas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:03","title":"Rekordot döntött az OTP, annyit vásárolt saját részvényeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klinikai teszteket 1600 önkéntes bevonásával végzik.","shortLead":"A klinikai teszteket 1600 önkéntes bevonásával végzik.","id":"20200804_Indonezia_250_millio_vakcinat_gyarthat_ev_vegere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63908110-3fb7-41fa-bfdf-8ee71a43e7f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_Indonezia_250_millio_vakcinat_gyarthat_ev_vegere","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:42","title":"Indonézia évi 250 millió vakcinát fog gyártani, ha beválik a helyben fejlesztett oltóanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész elárulta, miért perelte be a Beatlest.","shortLead":"A zenész elárulta, miért perelte be a Beatlest.","id":"20200805_Paul_McCartney_vegre_tisztazott_egy_hatalmas_felreertest_a_Beatles_feloszlasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13af58d-4979-42aa-bd89-882aa06163b6","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_Paul_McCartney_vegre_tisztazott_egy_hatalmas_felreertest_a_Beatles_feloszlasarol","timestamp":"2020. augusztus. 05. 14:28","title":"Paul McCartney végre tisztázott egy hatalmas félreértést a Beatles feloszlásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"099bb7ff-2f99-4a76-b7c7-1bb49469c3fb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brit játékos százmillió eurós vételárát három részletben fizetnék ki a Vörös Ördögök.



","shortLead":"A brit játékos százmillió eurós vételárát három részletben fizetnék ki a Vörös Ördögök.



","id":"20200804_Sancho_Manchester_United","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=099bb7ff-2f99-4a76-b7c7-1bb49469c3fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbc65c3-bc99-4798-89bd-5cf6ebf30d67","keywords":null,"link":"/sport/20200804_Sancho_Manchester_United","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:36","title":"Közel a megegyezés, Sancho a Manchester Unitedben folytathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98152c31-e5ad-4b45-8427-bc278f052933","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen más értelmet nyer a \"Te hangod\" szlogen.","shortLead":"Egészen más értelmet nyer a \"Te hangod\" szlogen.","id":"20200805_Orban_Viktor_portrei_boritjak_a_Ketfarku_plakatjait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98152c31-e5ad-4b45-8427-bc278f052933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844cbb3c-1597-4aad-adb0-452cf6ccd08e","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Orban_Viktor_portrei_boritjak_a_Ketfarku_plakatjait","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:17","title":"Orbán Viktor portréi borítják a Kétfarkú plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]