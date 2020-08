Friderikusz Sándor közleményt adott ki a vele kapcsolatban megjelent cikkekre reagálva. A műsorvezető szerint az elmúlt hetekben a bulvársajtó azt írta róla, hogy eladja a magyarországi ingatlanjait, mert New Yorkba költözik, és már vett is ott egy lakást. Egy másik cikksorozat arról számolt be, hogy nincs pénze, ezért piacra dobja az ingatlanjait.

A műsorvezető a 24.hu-nak küldött közleményben leszögezte:

Nem költözik New Yorkba, nincs ott lakása, az ingatlanjait, pedig azért adja el, mert már nincs rájuk szüksége. A tisztességes megélhetéshez pedig elegendő pénze van.

Friderikusz azt is hozzátette, nincs kedve találgatni, hogy mi volt a hátsó szándék "a két kormányszócső bulvárlapnál, a Ripostnál és a Borsnál, amely az újabb Friderikusz-napokat hónapokkal ezelőtt elindította, és hétről hétre próbálja srófolni", de ha folytatják a hamis hírek terjesztését vele kapcsolatban, "készüljenek fel rá, hogy nem is egy újabb elvesztett perük lesz, igaz, mindannyiunk adójából ezúttal is telik majd nekik a jelentős összegű kártérítésekre". Azt is elmondta a műsorvezető, hogy a hamis híreket átvevő lapok is perre számíthatnak.