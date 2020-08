Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5bdd5ca-dfe8-41e5-ad9d-1a65d79076c2","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap szubjektív lapajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap szubjektív lapajánlója.","id":"202033_emberi_szinjatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5bdd5ca-dfe8-41e5-ad9d-1a65d79076c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17899e1e-cf50-4f93-bfa8-205e90a34277","keywords":null,"link":"/itthon/202033_emberi_szinjatek","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:28","title":"Hamvay Péter: Emberi színjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fae023a-8690-45d6-8aff-d062509a4d12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Feltűnő táblákkal hívják fel az autósok figyelmét a legfontosabbra, amikor biciklist előznek. ","shortLead":"Feltűnő táblákkal hívják fel az autósok figyelmét a legfontosabbra, amikor biciklist előznek. ","id":"20200814_Uj_tabla_kerekparosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fae023a-8690-45d6-8aff-d062509a4d12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c1e54b-365d-4a17-becf-1e723da79efc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_Uj_tabla_kerekparosok","timestamp":"2020. augusztus. 14. 09:08","title":"1,5 méter – új táblákat rak az utak mellé a közútkezelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10fea22-6c23-4ec7-966c-1c7e7d5ece65","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Csütörtök este rendezik a Bajnokok Ligája második egymeccses negyeddöntőjét, a koronavírus miatt Portugáliába költöztetett mérkőzésen a Lipcse játszik az Atlético Madriddal.","shortLead":"Csütörtök este rendezik a Bajnokok Ligája második egymeccses negyeddöntőjét, a koronavírus miatt Portugáliába...","id":"20200813_Magyar_jatekosokkal_juthat_elodontobe_a_Lipcse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c10fea22-6c23-4ec7-966c-1c7e7d5ece65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17a2d32-fb24-4c38-8845-0171cab279a6","keywords":null,"link":"/sport/20200813_Magyar_jatekosokkal_juthat_elodontobe_a_Lipcse","timestamp":"2020. augusztus. 13. 16:12","title":"Biztosan láthatunk magyar játékost is az esti BL-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e69c987-adf0-4bc8-93ec-fc42f2ed401b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Sokat ártott már nemzetének Gurbanguly Berdimuhamedow türkmén elnök, de a legnagyobb bűnt most követi el: ezrek életét veszélyezteti azzal, hogy rosszul értelmezett büszkeségből letagadja a koronavírus létezését országában, ám a magyar hatóságok nem hisznek neki, és nagyon nem ajánlják az odautazást.","shortLead":"Sokat ártott már nemzetének Gurbanguly Berdimuhamedow türkmén elnök, de a legnagyobb bűnt most követi el: ezrek életét...","id":"20200812_GurbangulyBerdimuhamedow_koronavirus_jarvany_por_turkmenisztan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e69c987-adf0-4bc8-93ec-fc42f2ed401b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1bef2d-559e-4e8a-9ce0-965e5d2e18a6","keywords":null,"link":"/360/20200812_GurbangulyBerdimuhamedow_koronavirus_jarvany_por_turkmenisztan","timestamp":"2020. augusztus. 12. 19:00","title":"Porhintés vírusügyben: a türkmén elnöknek higgyünk, vagy Orbán Viktornak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ca476bf-f510-4a29-910a-75304419ed22","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ez az első alkalom, hogy egy darab a New York-i színház hivatalos bemutatója előtt kerül képernyőre.","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy egy darab a New York-i színház hivatalos bemutatója előtt kerül képernyőre.","id":"20200813_A_Dianamusicalt_a_Broadway_elott_mutatja_be_a_Netflix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ca476bf-f510-4a29-910a-75304419ed22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4962e6fe-7cf8-4eb5-bf09-ef413b62479a","keywords":null,"link":"/kultura/20200813_A_Dianamusicalt_a_Broadway_elott_mutatja_be_a_Netflix","timestamp":"2020. augusztus. 13. 16:56","title":"A Diana-musicalt a Broadway előtt mutatja be a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ced52d7-1574-4666-98f6-1014ba717dce","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mogyoródon leplezték le Kiss Norbert teljesen új fejlesztésű MAN versenykamionját, mely 5,3 tonnás tömege ellenére úgy ugrik 60-ról 160-ra, mint egy sportosabb személyautó 0-ról 100-ra.","shortLead":"Mogyoródon leplezték le Kiss Norbert teljesen új fejlesztésű MAN versenykamionját, mely 5,3 tonnás tömege ellenére...","id":"20200812_ime_balu_az_1150_loeros_uj_magyar_versenykamion__korbefotoztuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ced52d7-1574-4666-98f6-1014ba717dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7a5e88-86ce-44e7-acf9-8de63d8b2505","keywords":null,"link":"/cegauto/20200812_ime_balu_az_1150_loeros_uj_magyar_versenykamion__korbefotoztuk","timestamp":"2020. augusztus. 12. 17:17","title":"Íme Balu, az 1150 lóerős új magyar versenykamion – körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több kilométeres a dugó.","shortLead":"Több kilométeres a dugó.","id":"20200814_Hatos_karambol_a_Balaton_fele_az_M7esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71125a49-8559-4c1e-9b36-8ee67307e84c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_Hatos_karambol_a_Balaton_fele_az_M7esen","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:51","title":"Hatos karambol a Balaton felé az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98518550-ee4f-4585-b273-929043e578e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fővárosi hibrid hotelt a NETIZEN orosz befektetői nyitották meg.","shortLead":"A fővárosi hibrid hotelt a NETIZEN orosz befektetői nyitották meg.","id":"20200814_moszkva_szentpetervar_budapest_hibrid_hotel_netizen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98518550-ee4f-4585-b273-929043e578e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf40d7e-982a-4620-9fb5-5579af1ec9ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_moszkva_szentpetervar_budapest_hibrid_hotel_netizen","timestamp":"2020. augusztus. 14. 11:30","title":"Moszkva és Szentpétervár után nálunk is nyílt hibrid hotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]