[{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az RK Vojvodina elleni visszavágót még március közepéről halasztották el, de a járvány megint közbeszólt.","shortLead":"Az RK Vojvodina elleni visszavágót még március közepéről halasztották el, de a járvány megint közbeszólt.","id":"20200822_seha_liga_veszprem_vojvodina_kezilabda_meccs_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b54fc9f-1b37-498d-8158-8307cba3a60d","keywords":null,"link":"/sport/20200822_seha_liga_veszprem_vojvodina_kezilabda_meccs_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 22. 18:02","title":"Megint nem tudják megrendezni a Veszprém meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c8bea2-2ed8-4948-ad61-242aa0d46c18","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nemzetközi sajtó több cikkben is foglalkozik a helyzettel, miután a német külügy magyarországi antiszemitizmust emlegetett. ","shortLead":"A nemzetközi sajtó több cikkben is foglalkozik a helyzettel, miután a német külügy magyarországi antiszemitizmust...","id":"20200824_Ujra_a_magyarorszagi_antiszemitizmus_a_tema_tobb_kulfoldi_lapban_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02c8bea2-2ed8-4948-ad61-242aa0d46c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4163b4-0775-4194-bc9a-aa6241d0858b","keywords":null,"link":"/360/20200824_Ujra_a_magyarorszagi_antiszemitizmus_a_tema_tobb_kulfoldi_lapban_is","timestamp":"2020. augusztus. 24. 08:30","title":"Újra a magyarországi antiszemitizmus a téma több külföldi lapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Külföldről próbálnak forradalmat szítani Fehéroroszországban – jelentette ki Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, aki azzal fenyegetőzött, hogy bezáratja a gyárakat, ahol tüntetnek ellene.","shortLead":"Külföldről próbálnak forradalmat szítani Fehéroroszországban – jelentette ki Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök...","id":"20200822_Lukasenka_kijatssza_a_katonai_kartyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59896df7-729a-4b04-a900-9a12960fb709","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_Lukasenka_kijatssza_a_katonai_kartyat","timestamp":"2020. augusztus. 22. 20:17","title":"Lukasenka kijátssza a „katonai kártyát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó és egy vonat ütközött Hatvan határában.","shortLead":"Két autó és egy vonat ütközött Hatvan határában.","id":"20200824_auto_vonat_baleset_hatvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac504a5-a028-4201-9473-37ea52f141a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200824_auto_vonat_baleset_hatvan","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:49","title":"Fénysorompónál várakozó autót tolt neki az érkező vonatnak Hatvannál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő héten 1,2 milliárd forintért lehet majd ikszelni.\r

