Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e91137a5-0a74-424b-afd0-6f023262f105","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig nem is gyerekek voltak, hanem fiatal férfiak, és a gesztus egészen másról szól.","shortLead":"Pedig nem is gyerekek voltak, hanem fiatal férfiak, és a gesztus egészen másról szól.","id":"20200824_A_fel_vilag_kiborult_azon_hogy_a_kinai_nagykovet_fekvo_gyerekek_hatan_vonult_vegig_Kiribatin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e91137a5-0a74-424b-afd0-6f023262f105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b09c9c-3887-4f66-bf2c-919e07c181c8","keywords":null,"link":"/elet/20200824_A_fel_vilag_kiborult_azon_hogy_a_kinai_nagykovet_fekvo_gyerekek_hatan_vonult_vegig_Kiribatin","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:02","title":"A fél világ kiborult azon, hogy a kínai nagykövet fekvő gyerekek hátán vonult végig Kiribatin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte milliók halhatnak meg amiatt a közeljövőben, hogy a koronavírus okozta helyzetben nem jutnak fontos egészségügyi ellátáshoz – mondta Bill Gates a The Economistnak adott interjúban.","shortLead":"Világszerte milliók halhatnak meg amiatt a közeljövőben, hogy a koronavírus okozta helyzetben nem jutnak fontos...","id":"20200824_bill_gates_koronavirus_egeszsegugy_korhaz_ellatas_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3817e7-d093-49ac-a248-5024781ecf72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_bill_gates_koronavirus_egeszsegugy_korhaz_ellatas_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 24. 08:03","title":"Bill Gates a koronavírusról: akik nem fertőződnek meg, azok is életveszélybe kerülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vadászati kiállításról Semjén Zsolt azt mondta, 1 milliónál több látogatót vár a renezvényre.","shortLead":"A vadászati kiállításról Semjén Zsolt azt mondta, 1 milliónál több látogatót vár a renezvényre.","id":"20200825_kovacs_semjen_vadaszati_kiallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e80aa41-b951-4a56-a01f-f9fc88b6ace5","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_kovacs_semjen_vadaszati_kiallitas","timestamp":"2020. augusztus. 25. 05:28","title":"Kovács Zoltán: tavaszra elkészül a Hungexpo 55 milliárdos felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5815aff5-952d-44d2-959d-503711e7ebc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple sorrendben már a harmadik üzletét nyitja majd meg Szingapúrban. Minden kétséget kizárólag a legújabb az eddigi legkülönlegesebb.","shortLead":"Az Apple sorrendben már a harmadik üzletét nyitja majd meg Szingapúrban. Minden kétséget kizárólag a legújabb az eddigi...","id":"20200824_apple_store_dom_szingapur_viz_marina_bay_sands","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5815aff5-952d-44d2-959d-503711e7ebc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a0ce9e-88b2-4b4b-b210-7efa3aa5f5eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_apple_store_dom_szingapur_viz_marina_bay_sands","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:03","title":"Látványnak sem utolsó: vízre építi legújabb üzletét az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee0e73e-7a80-43da-bda7-55701d6b1815","c_author":"Karsai Gábor","category":"360","description":"A friss GDP-adatok után már nyoma sincs a kormányzat kincstári optimizmusának, pedig lehetett látni az előjeleket. Jelentős lesz idén a visszaesés és régiós szinten megint csak sereghajtók vagyunk. A GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgató-helyettesének elemzése. ","shortLead":"A friss GDP-adatok után már nyoma sincs a kormányzat kincstári optimizmusának, pedig lehetett látni az előjeleket...","id":"20200824_Karsai_Gabor_Nem_meglepo_es_nem_mulatsagos_a_magyar_gazdasag_teljesitmenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dee0e73e-7a80-43da-bda7-55701d6b1815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e0779f-1da6-4111-b1f6-5727dffa9d86","keywords":null,"link":"/360/20200824_Karsai_Gabor_Nem_meglepo_es_nem_mulatsagos_a_magyar_gazdasag_teljesitmenye","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:00","title":"Karsai Gábor: Nem meglepő és nem mulatságos a magyar gazdaság visszaesése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8a9daa-dfcb-49be-9e5c-6dde01de37e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan területen is sokkal jobbnak bizonyult a mesterséges intelligencia, ahol eddig nem igazán vizsgálták a tudását: egy hivatásos vadászpilótát döngölt a földbe a virtuális csatában.","shortLead":"Olyan területen is sokkal jobbnak bizonyult a mesterséges intelligencia, ahol eddig nem igazán vizsgálták a tudását...","id":"20200824_mesterseges_intelligencia_vadaszgep_pilota_darpa_heron_systems_nvidia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d8a9daa-dfcb-49be-9e5c-6dde01de37e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda27e8e-ba6a-4902-a102-ed2c219f5a9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_mesterseges_intelligencia_vadaszgep_pilota_darpa_heron_systems_nvidia","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:33","title":"A mesterséges intelligencia egy vadászgéppel simán elintézte az emberi pilótát a kísérletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d3a760-c30c-41b3-98f2-388b72aa8daf","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Miközben a nemzetközi vállalatok milliárdokat költenek imázsukra, rendszeresen rossz néven veszik, ha a vetélytársaik is javítanák saját megítélésüket.","shortLead":"Miközben a nemzetközi vállalatok milliárdokat költenek imázsukra, rendszeresen rossz néven veszik, ha a vetélytársaik...","id":"202034__vedjegyhaboru__mindenki_mindenki_ellen__csokiformak__almat_akortevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70d3a760-c30c-41b3-98f2-388b72aa8daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4e66ec-163a-4f35-88ee-ff2a16ba000c","keywords":null,"link":"/360/202034__vedjegyhaboru__mindenki_mindenki_ellen__csokiformak__almat_akortevel","timestamp":"2020. augusztus. 25. 15:00","title":"Hisztérikus védjegyviták: abszurdnak tűnő ügyek is válhatnak véresen komollyá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bd4a7-6d35-4573-9d3b-3dc7513a65cf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"1-0-ra nyertek a Paris Saint-Germain ellen.","shortLead":"1-0-ra nyertek a Paris Saint-Germain ellen.","id":"20200823_A_Bayern_Munchen_nyerte_a_Bajnokok_Ligajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b74bd4a7-6d35-4573-9d3b-3dc7513a65cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2feedcbe-3afd-44e8-ab71-6f2fe93ce6fb","keywords":null,"link":"/sport/20200823_A_Bayern_Munchen_nyerte_a_Bajnokok_Ligajat","timestamp":"2020. augusztus. 23. 23:08","title":"A Bayern München nyerte a Bajnokok Ligáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]