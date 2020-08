Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e26224a-b187-4462-82c5-dd552c66e25c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Jaguar F-Pace alaposan felpaprikázott változatát a világ leggyorsabb SUV-jai között jegyzik.","shortLead":"A Jaguar F-Pace alaposan felpaprikázott változatát a világ leggyorsabb SUV-jai között jegyzik.","id":"20200828_katapultkent_lo_ki_a_675_loeros_jaguar_fpace_divatterepjaro_lister_stealth","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e26224a-b187-4462-82c5-dd552c66e25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c89e7ff-7100-40fc-937b-35bc340d2e5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_katapultkent_lo_ki_a_675_loeros_jaguar_fpace_divatterepjaro_lister_stealth","timestamp":"2020. augusztus. 28. 09:21","title":"Katapultként lő ki a 675 lóerős új Jaguar divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbd536f-e146-45d1-b5a7-c270bf479ab2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Joe Rubynak rajongók sokasága köszönte meg a Twitteren a „csodálatos gyerekkort”.","shortLead":"Joe Rubynak rajongók sokasága köszönte meg a Twitteren a „csodálatos gyerekkort”.","id":"20200829_Meghalt_a_ScoobyDoo_rajzfilmsorozat_alkotoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdbd536f-e146-45d1-b5a7-c270bf479ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abba3ed7-7681-4deb-805f-6cdeed6af065","keywords":null,"link":"/kultura/20200829_Meghalt_a_ScoobyDoo_rajzfilmsorozat_alkotoja","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:53","title":"Meghalt a Scooby-Doo rajzfilmsorozat alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96381cf6-e5ea-459a-9058-54a23fd97a94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legolvasottabb francia írója Alexandre Dumas-t idézi ma fel egyik legismertebb műve segítségével a kereső főoldalán a Google.","shortLead":"A világ legolvasottabb francia írója Alexandre Dumas-t idézi ma fel egyik legismertebb műve segítségével a kereső...","id":"20200828_alexandre_dumas_monte_cristo_grofja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96381cf6-e5ea-459a-9058-54a23fd97a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b72e9aa-e433-49cc-af62-f891c93c6b9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_alexandre_dumas_monte_cristo_grofja","timestamp":"2020. augusztus. 28. 06:03","title":"Miért van ma Alexandre Dumas a Google kereső főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette lakossági számlás tarifaportfólióját a Telenor, így több tarifacsomag is a korábbinál jelentősen több mobilinternet tartalmaz. A vállalat emellett ügyfélajánlásokat is vár: ha valaki új ügyfelet hoz a céghez, mindketten ajándékot választhatnak: 400 GB-nyi adatforgalmat, vagy 20 ezer forintos kedvezményt.","shortLead":"Frissítette lakossági számlás tarifaportfólióját a Telenor, így több tarifacsomag is a korábbinál jelentősen több...","id":"20200828_telenor_uj_tarifak_mobilinternet_egyutt_jobban_kedvezmeny_kod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af946b90-bbfc-4be8-93bd-e05441ea746f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_telenor_uj_tarifak_mobilinternet_egyutt_jobban_kedvezmeny_kod","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:03","title":"Telenoros? Itt a jó hír: háromszor, hatszor annyi mobilnet jár, vagy akár heti 20 GB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A volt német külügyminiszter úgy gondolja, hogy még egyetlen amerikai választás sem jelentett ekkora fenyegetést a világ békéjére, jólétére és stabilitására nézve, mint a mostani. ","shortLead":"A volt német külügyminiszter úgy gondolja, hogy még egyetlen amerikai választás sem jelentett ekkora fenyegetést...","id":"20200828_Sigmar_Gabriel_Trump_sikere_katasztrofa_lenne_a_Nyugat_szamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248aa515-bd14-4b69-9840-e3eec388ca9b","keywords":null,"link":"/360/20200828_Sigmar_Gabriel_Trump_sikere_katasztrofa_lenne_a_Nyugat_szamara","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:15","title":"Sigmar Gabriel: Trump sikere katasztrófa lenne a Nyugat számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec0797b-9308-4074-a591-28d1d25705b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mielőtt megtörténik a különleges Apple-szemüveg piaci bevezetése, a cég más módon is elkezdené hozzászoktatni az embereket az AR, vagyis a kiterjesztett valóság élményéhez – értesült a Bloomberg.","shortLead":"Mielőtt megtörténik a különleges Apple-szemüveg piaci bevezetése, a cég más módon is elkezdené hozzászoktatni...","id":"20200828_apple_tv_plus_kiterjesztett_valosag_sorozat_ar_szemuveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dec0797b-9308-4074-a591-28d1d25705b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258544c7-5093-4399-b82a-0afd77f7501b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_apple_tv_plus_kiterjesztett_valosag_sorozat_ar_szemuveg","timestamp":"2020. augusztus. 28. 10:42","title":"Az Apple átírhatja a tévénézést, szó szerint megfoghatók lennének a műsorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eaf651-5cb2-405a-b7b0-5c349cc372a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) szakemberei összegyűjtötték, mik azok a felületek, amelyek képesek terjeszteni a kórságokat, így például a koronavírust is. Az alábbi dolgokat tehát inkább ne fogja meg, ha előtte nem mosott kezet.","shortLead":"Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) szakemberei összegyűjtötték, mik azok a felületek, amelyek...","id":"20200828_koronavirus_feluletek_terjesztes_kapaszkodok_kilincsek_tomegkozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59eaf651-5cb2-405a-b7b0-5c349cc372a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b4c6d0-3180-4fef-9eb2-35a0b9ed0730","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_koronavirus_feluletek_terjesztes_kapaszkodok_kilincsek_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. augusztus. 28. 13:03","title":"Járványügyi szakértők kérik: amíg nem mos kezet, ezt a 15 dolgot ne fogja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9da00c-00ff-439c-bfd1-29bbca7c1060","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"A koronavírus-járvány hatására egyéni vállalkozók, kkv-k, de akár multik is költözhetnek az eddiginél kisebb irodákba vagy új üzlethelyiségekbe. Ezért is fontos kérdés, hogy milyen szerződést kötnek a bérlők és a bérbeadók. ","shortLead":"A koronavírus-járvány hatására egyéni vállalkozók, kkv-k, de akár multik is költözhetnek az eddiginél kisebb irodákba...","id":"mokk_20200728_A_valsag_arra_is_megtanitott_hogyan_kossunk_irodaberleti_szerzodest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe9da00c-00ff-439c-bfd1-29bbca7c1060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d4d5b4-5934-49c5-9ed7-189609c990ed","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200728_A_valsag_arra_is_megtanitott_hogyan_kossunk_irodaberleti_szerzodest","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:30","title":"A válság arra is megtanított, hogyan kössünk irodabérleti szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"}]