Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napi esetszámokról hírt adó koronavirus.gov.hu-nak is lesz mobilos változata.","shortLead":"A napi esetszámokról hírt adó koronavirus.gov.hu-nak is lesz mobilos változata.","id":"20200831_koronavirus_alkalmazas_kontaktkovetes_jarvanyugy_adatok_fertozes_virusradar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff5dabc-6e88-4c31-a146-8fdb89596f54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_koronavirus_alkalmazas_kontaktkovetes_jarvanyugy_adatok_fertozes_virusradar","timestamp":"2020. augusztus. 31. 18:36","title":"Jön egy újabb koronavírus-alkalmazás a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36744306-71a2-49e6-9740-a56b5f761a15","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kisorsolták a második selejtezőkör meccseit.","shortLead":"Kisorsolták a második selejtezőkör meccseit.","id":"20200831_europa_liga_sorsolas_kispest_fehervar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36744306-71a2-49e6-9740-a56b5f761a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f360625e-26bc-4a0d-ba63-4547a6d8a9c9","keywords":null,"link":"/sport/20200831_europa_liga_sorsolas_kispest_fehervar","timestamp":"2020. augusztus. 31. 13:17","title":"A Kispest a Malmö ellen, a Fehérvár a Hibernians vendégeként játszik az Európa Liga selejtezőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az RTL Klub sorozatának folytatása szeptember 19-én kezdődik.\r

\r

","shortLead":"Az RTL Klub sorozatának folytatása szeptember 19-én kezdődik.\r

\r

","id":"20200901_Ismet_mozgasban_Pajkaszeg_indul_A_mi_kis_falunk_uj_evada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df7bd44-9bff-4b02-890f-4ee5dc00a674","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Ismet_mozgasban_Pajkaszeg_indul_A_mi_kis_falunk_uj_evada","timestamp":"2020. szeptember. 01. 10:32","title":"Ismét mozgásban Pajkaszeg: indul A mi kis falunk új évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1fe28b-a52a-4949-8e5b-587050ec99cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Bogár az autóipar egyik alapegysége, amelyből már számtalan átalakított példányt gyártottak, de Hummer méretűre eddig talán még nem növesztették. ","shortLead":"A Volkswagen Bogár az autóipar egyik alapegysége, amelyből már számtalan átalakított példányt gyártottak, de Hummer...","id":"20200831_Hummer_meretu_orias_Bogarat_epitettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff1fe28b-a52a-4949-8e5b-587050ec99cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb9b006-08f7-4878-b18d-25af4f2408cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_Hummer_meretu_orias_Bogarat_epitettek","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:15","title":"Teherautó méretű óriás VW Bogarat építettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6386694-6eb5-47fb-9761-a4c3d629662f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól autónként akár 30 ezer eurós bírságot is kiszabhat egy nemzeti hatóság egy autógyártóra, ha az megsérti a típusjóváhagyási jogszabályokat, például az autója károsanyag-kibocsátása a valóságban magasabb az engedélyezettnél. ","shortLead":"Mostantól autónként akár 30 ezer eurós bírságot is kiszabhat egy nemzeti hatóság egy autógyártóra, ha az megsérti...","id":"20200901_Szigorodnak_a_gepjarmuvek_ellenorzesi_szabalyai_keddtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6386694-6eb5-47fb-9761-a4c3d629662f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00dd894-d05d-40b8-bad0-d417486947ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_Szigorodnak_a_gepjarmuvek_ellenorzesi_szabalyai_keddtol","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:26","title":"Szigorodnak az autók ellenőrzési szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3771bfa-e4ae-4372-83eb-d372cf40e953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tesztelők után már mindenki összekötheti egymással telefonját és számítógépét olyan szinten, hogy az androidos alkalmazások elindíthatók legyenek a számítógépen is.","shortLead":"A tesztelők után már mindenki összekötheti egymással telefonját és számítógépét olyan szinten, hogy az androidos...","id":"20200901_samsung_androidos_appok_windows_10_szamitogepen_your_phone_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3771bfa-e4ae-4372-83eb-d372cf40e953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d92933b-463f-4065-9dbf-85c2adc6bbc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_samsung_androidos_appok_windows_10_szamitogepen_your_phone_alkalmazas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:23","title":"Ha a telefonja Samsung, a gépén pedig Windows van, már a pc-n is futtathat androidos appokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0218b3e-fa73-43e7-96ec-e8265859d43e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező a hétfői SZFE-tüntetés után egy Facebook-bejegyzésben azt írta: amit Vidnyánszky Attila az egyezkedésről állít, az „nettó alázás”.","shortLead":"A rendező a hétfői SZFE-tüntetés után egy Facebook-bejegyzésben azt írta: amit Vidnyánszky Attila az egyezkedésről...","id":"20200901_Schilling_Arpad_Itt_most_eltipornak_valamit_ami_szinhaz_es_film_es_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0218b3e-fa73-43e7-96ec-e8265859d43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58886a7-caa3-4614-9ecb-80e4fbc60140","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Schilling_Arpad_Itt_most_eltipornak_valamit_ami_szinhaz_es_film_es_magyar","timestamp":"2020. szeptember. 01. 09:56","title":"Schilling Árpád: Itt most eltipornak valamit, ami színház és film és magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Egy olyan gyerekről derült ki, hogy fertőzött, aki múlt héten részt vett egy közös táborozáson. Úgy tudjuk, a gyerek ma nem ment iskolába, a kontaktokat küldték haza. ","shortLead":"Egy olyan gyerekről derült ki, hogy fertőzött, aki múlt héten részt vett egy közös táborozáson. Úgy tudjuk, a gyerek ma...","id":"20200901_koronavirusfertozes_az_oktatasban_iskolakban_budavar_obuda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e7cd7d-048e-408f-8d86-18f5dbd77663","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_koronavirusfertozes_az_oktatasban_iskolakban_budavar_obuda","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:55","title":"Gyerekeket küldtek haza egy budai iskolából koronavírus-fertőzés gyanúja miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]