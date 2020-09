Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehezen bírja a Nemzeti Színház igazgatója a jelenlegi időszakot, de annyi támogatást kap, hogy úgy érzi, muszáj végigcsinálnia. ","shortLead":"Nehezen bírja a Nemzeti Színház igazgatója a jelenlegi időszakot, de annyi támogatást kap, hogy úgy érzi, muszáj...","id":"20200908_Vidnyanszky_Attila_SZFE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4423692-bb2e-4cb4-941a-e8ef1b8f56b6","keywords":null,"link":"/kultura/20200908_Vidnyanszky_Attila_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:35","title":"Vidnyánszky Attila: Egyedül ezt nem is bírnám, ha nem éreznék ekkora társadalmi támogatottságot a hátam mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f32237a-505a-4473-907a-6badf7697916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség büntetőeljárást indított, gyanúsított még nincs az ügyben.","shortLead":"A rendőrség büntetőeljárást indított, gyanúsított még nincs az ügyben.","id":"20200907_kigyulladt_holegballon_muszaki_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f32237a-505a-4473-907a-6badf7697916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcdcfd4-7e23-4a52-9efd-131f90d1c842","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_kigyulladt_holegballon_muszaki_vizsgalat","timestamp":"2020. szeptember. 07. 22:28","title":"Néhány hónapja vizsgálták át a hétvégén kigyulladt hőlégballont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tűzték napirendre a Fidesz tagságát a párt szeptember végi politikai közgyűlésén.\r

\r

","shortLead":"Nem tűzték napirendre a Fidesz tagságát a párt szeptember végi politikai közgyűlésén.\r

\r

","id":"20200908_fidesz_neppart_tagsaga_nem_lesz_szavazas_rola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0415e0-b93e-4a1f-90d8-21a3aa1267e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_fidesz_neppart_tagsaga_nem_lesz_szavazas_rola","timestamp":"2020. szeptember. 08. 08:04","title":"Még halogatja a Fidesz ügyét az Európai Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még a magyar szálloda- és panzióvendégek száma is jócskán elmaradt a tavalyitól, a külföldieké pedig háromnegyedével zuhant vissza júliusban. A korábbi hónapokhoz képest már látszott legalább a magyar turisták számában némi javulás, de az is, hogy nem merték egyből megrohamozni a szálláshelyeket, ahogy lazábbak lettek a járványügyi szabályok.","shortLead":"Még a magyar szálloda- és panzióvendégek száma is jócskán elmaradt a tavalyitól, a külföldieké pedig háromnegyedével...","id":"20200908_turizmus_ksh_julius_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b539d95-e522-4179-87a5-13792092d36d","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_turizmus_ksh_julius_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:45","title":"Az újranyitás ellenére sem akartak jönni a turisták nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy felnőtt és egy ifjúsági sportoló fertőződött meg, egy harmadik versenyző pedig rosszul érezte magát.","shortLead":"Egy felnőtt és egy ifjúsági sportoló fertőződött meg, egy harmadik versenyző pedig rosszul érezte magát.","id":"20200908_ottusa_koronavirus_edzotabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9bf04f-025c-4fb6-9498-9059bea0f407","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_ottusa_koronavirus_edzotabor","timestamp":"2020. szeptember. 08. 17:35","title":"Két válogatott öttusázó is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54bec1bd-a298-4995-91b6-a0a66ff05a5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetveszélyes helyszínen már javában dolgoznak az útjavító munkások.","shortLead":"A balesetveszélyes helyszínen már javában dolgoznak az útjavító munkások.","id":"20200908_javitjak_a_gazdatlan_solymari_uthibat_meg_ma_kesz_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54bec1bd-a298-4995-91b6-a0a66ff05a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117c5a82-c6e9-4385-b2aa-168f192a9f4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_javitjak_a_gazdatlan_solymari_uthibat_meg_ma_kesz_lesz","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:45","title":"Javítják az eddig gazdátlan solymári úthibát, még ma kész lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyár elején meghirdetett pályázati összeget nagyon hamar túljegyezték, most a kormányzat további forrást biztosított erre a célra. ","shortLead":"A nyár elején meghirdetett pályázati összeget nagyon hamar túljegyezték, most a kormányzat további forrást biztosított...","id":"20200907_Kaptak_meg_882_millio_forint_tamogatas_az_elektromos_autok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931f86b9-9fa7-42b8-b14b-99d930d175dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_Kaptak_meg_882_millio_forint_tamogatas_az_elektromos_autok","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:58","title":"Adott még 882 millió forint támogatást elektromos autók vásárlásához a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A magyar építőipari vállalatok labdába sem rúgnak a régió többi országában, de két Mészáros-érdekeltség magyarországi előkelő helyezésének köszönhetően így is befér a régiós top 20-ba.","shortLead":"A magyar építőipari vállalatok labdába sem rúgnak a régió többi országában, de két Mészáros-érdekeltség magyarországi...","id":"20200908_A_top_5_epitoipari_kozbeszerzesnyero_cegbol_ketto_Meszaroserdekeltseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a2aab1-5f90-4ba0-b6fb-08ba2f905f9e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200908_A_top_5_epitoipari_kozbeszerzesnyero_cegbol_ketto_Meszaroserdekeltseg","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:33","title":"A top 5 építőipari közbeszerzés-nyerő cégből kettő Mészáros-érdekeltség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]