[{"available":true,"c_guid":"f133de84-cd01-4185-ad80-cc14b9610f05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kórházi kezelések száma 4-5 hét múlva nőhet, rá két hétre pedig már a halálozások száma is – figyelmeztetnek a magyar szakértők.","shortLead":"A kórházi kezelések száma 4-5 hét múlva nőhet, rá két hétre pedig már a halálozások száma is – figyelmeztetnek a magyar...","id":"20200908_pecs_viruskutatok_koronavirus_fiatalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f133de84-cd01-4185-ad80-cc14b9610f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9af7f8-5720-43cd-8c49-c7be259301be","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_pecs_viruskutatok_koronavirus_fiatalok","timestamp":"2020. szeptember. 08. 19:03","title":"Pécsi víruskutatók elmagyarázták, miért a fiatalokat érinti jobban a második hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823096c7-addc-48e1-9dfb-4ebc75de9f7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Kivétel nélkül mind egy olyan iskolában tanultatok, ami már soha többé nem lesz” – mondta a rektori feladatokat ellátó Upor László diplomaosztójukon a Színház- és Filmművészeti Egyetem végzős hallgatóinak.","shortLead":"„Kivétel nélkül mind egy olyan iskolában tanultatok, ami már soha többé nem lesz” – mondta a rektori feladatokat ellátó...","id":"20200907_szfe_diplomaoszto_vigszinhaz_upor_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=823096c7-addc-48e1-9dfb-4ebc75de9f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1127add-c527-40bc-a9df-6109f6069e81","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_szfe_diplomaoszto_vigszinhaz_upor_laszlo","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:44","title":"Upor László: „A diplomátokat nem én adom át, hanem maga a történelem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7103489-bf74-4186-aefa-43e083b890ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz közleményben biztosított róla, hogy a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett indul újra az Országgyűlés.","shortLead":"A Fidesz közleményben biztosított róla, hogy a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett indul újra...","id":"20200907_koronavirus_orszaggyules_kocsis_mate","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7103489-bf74-4186-aefa-43e083b890ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4aa4f8-6886-4a36-a703-5688712f91b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_koronavirus_orszaggyules_kocsis_mate","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:48","title":"Ősszel is be kell járniuk a képviselőknek a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba9d22d-7167-4eb0-85b2-2c27c19f47a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Nem rossz egy nem sportos kocsitól\" – mondta a Tesla vezére az ID.3-ról. 