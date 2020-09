Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63965d65-3f09-47bc-b13e-fdbdb1b44337","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index úgy tudja, hogy a volt államtitkár jövőre kezdhet az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Az Index úgy tudja, hogy a volt államtitkár jövőre kezdhet az Egyesült Államokban. ","id":"20200909_takacs_szabolcs_washingtoni_nagykovet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63965d65-3f09-47bc-b13e-fdbdb1b44337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87aa0440-40b9-4a77-a34e-f6a7de7ffc22","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_takacs_szabolcs_washingtoni_nagykovet","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:31","title":"Takács Szabolcs lehet a washingtoni nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c92191-9866-4c0d-8d9b-4c4955b2e4cb","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Dollármilliókat keres, de nem rendelkezik a pénze felett, ugyanis 12 éve, a bulvársajtó által alaposan dokumentált összeomlása óta gondnokság alatt van. A Britney Spears életét alapjaiban meghatározó jogi megállapodás körül olyan sok a titkolózás, hogy a rajongói és néhány jogvédő szerint az énekesnő valójában visszaélés áldozata.","shortLead":"Dollármilliókat keres, de nem rendelkezik a pénze felett, ugyanis 12 éve, a bulvársajtó által alaposan dokumentált...","id":"20200909_Valaki_szabaditsa_ki_Britney_Spearst_De_miert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53c92191-9866-4c0d-8d9b-4c4955b2e4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dffa36d-72e1-4976-bfbb-110d59f53693","keywords":null,"link":"/elet/20200909_Valaki_szabaditsa_ki_Britney_Spearst_De_miert","timestamp":"2020. szeptember. 09. 20:00","title":"Valaki szabadítsa ki Britney Spearst! De miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfa2992-78d2-4826-85b9-535bbe598051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lapok azt híresztelték, hogy zaklat egy nőt, de a bíróság szerint ez nem volt igaz.","shortLead":"A lapok azt híresztelték, hogy zaklat egy nőt, de a bíróság szerint ez nem volt igaz.","id":"20200909_greczy_zsolt_lokal_origo_ripost_sajtoper","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bfa2992-78d2-4826-85b9-535bbe598051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6183e20-e893-4e0c-b284-8da119367b1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_greczy_zsolt_lokal_origo_ripost_sajtoper","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:49","title":"Gréczy Zsolt egy nap alatt három kormányközeli médium ellen nyert sajtópert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az új főügyész bemutatásán beszélt a fehérorosz elnök arról, hogy eszében sincs engedni a tüntetőknek.","shortLead":"Az új főügyész bemutatásán beszélt a fehérorosz elnök arról, hogy eszében sincs engedni a tüntetőknek.","id":"20200910_Lukasenka_feherorosz_belarusz_minszk_hatalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b927ba-81f8-49c3-9e7f-079a01713e9f","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_Lukasenka_feherorosz_belarusz_minszk_hatalom","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:10","title":"Lukasenka nem adja át a hatalmat, mert „nem ezért választották meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b64f1c-46a5-45f1-af5b-f90de361ca8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész kiállt az egyetem autonómiájának megcsorbítása ellen tiltakozó diákok molinója elé.\r

","shortLead":"A színész kiállt az egyetem autonómiájának megcsorbítása ellen tiltakozó diákok molinója elé.\r

","id":"20200909_stohl_andras_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_tiltakozas_egyetemi_autonomia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60b64f1c-46a5-45f1-af5b-f90de361ca8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7904708f-94fd-48ce-bf10-ad6a56b2a380","keywords":null,"link":"/kultura/20200909_stohl_andras_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_tiltakozas_egyetemi_autonomia","timestamp":"2020. szeptember. 09. 12:12","title":"Stohl András is őrt állt a Színművészetinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8500f8b-8243-4bf6-b4bd-b8c529d2c39e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóbalesetek több mint 90 százalékát a vezetők figyelmetlensége okozza, amin nagyban lehet segíteni, ha az autókban olyan rendszerek vannak, amelyek időben figyelmeztetik a sofőröket.","shortLead":"Az autóbalesetek több mint 90 százalékát a vezetők figyelmetlensége okozza, amin nagyban lehet segíteni, ha az autókban...","id":"20200909_Mi_az_az_ADAS_ami_egyre_tobb_autonal_emlegetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8500f8b-8243-4bf6-b4bd-b8c529d2c39e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6242237e-0636-46c4-b28a-b46e0a141ea0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_Mi_az_az_ADAS_ami_egyre_tobb_autonal_emlegetnek","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:39","title":"Mi az az ADAS, amit egyre több autónál emlegetnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A közétkeztetésre kiírt közbeszerzési kiírást is megszüntette a hatóság. A polgármester politikai motivációt sejt a döntés mögött.","shortLead":"A közétkeztetésre kiírt közbeszerzési kiírást is megszüntette a hatóság. A polgármester politikai motivációt sejt...","id":"20200910_jozsefvaros_kozbeszerzesi_hatosag_piko_andras_kozetkeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5672871-f1da-4620-a9c4-7541fe1b8de5","keywords":null,"link":"/kkv/20200910_jozsefvaros_kozbeszerzesi_hatosag_piko_andras_kozetkeztetes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:50","title":"10 millió forintra büntette Józsefvárost a Közbeszerzési Hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s hallgatókról Csányi Sándor színész a Facebookon megosztott üzenetében.\r

","shortLead":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s...","id":"20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82171e00-1c6a-42e8-8529-5a74906d4e92","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:06","title":"Csányi Sándor: Nem volt ideológiai képzés az SZFE-n, én azt se tudtam, ki van kormányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]