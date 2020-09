Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Simonka Györgyhöz köthető uniós támogatású projektekről érdeklődött a szervezet.","shortLead":"A Simonka Györgyhöz köthető uniós támogatású projektekről érdeklődött a szervezet.","id":"20200915_Pert_vesztett_a_Penzugyminiszterium_a_Transparency_Internationallel_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d195e38-4d58-428a-a4d6-f01426cf87bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Pert_vesztett_a_Penzugyminiszterium_a_Transparency_Internationallel_szemben","timestamp":"2020. szeptember. 15. 20:33","title":"Pert vesztett a Pénzügyminisztérium a Transparency Internationallel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1fe387-162f-4874-a41f-8c11cfbc29fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hagyományos rendben ülésezik a Parlament - jelentette be Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A képviselőket arra kérik majd, hogy viseljenek maszkot az ülésteremben, amit csak felszólalás közben vegyenek le. ","shortLead":"A hagyományos rendben ülésezik a Parlament - jelentette be Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A képviselőket arra...","id":"20200917_Kocsis_Mate","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d1fe387-162f-4874-a41f-8c11cfbc29fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777a188b-a40e-45d5-8839-36e07235cc8a","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_Kocsis_Mate","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:20","title":"Kocsis Máté: Nem szükséges egy új rendkívüli jogrendre vonatkozó törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af6a092-b976-4bec-818e-8359a39ccc87","c_author":"Dobszay János - Gergely Márton","category":"360","description":"Egyéni túlélési stratégiákra és egy új miniszter nyugtató szavaira bízza a kormány a járvány­kezelést s az annak nyomában járó gazdasági recesszió okozta megrázkódtatások kivédését. Orbán Viktor számára a halálozási mutató jelzi majd az ő teljesítményét, csak azt nem közölte, hány halottat tart elfogadhatónak, illetve hogy a nemzeti konzultáció eredménye alapján milyen korlátozásokat fogadnának el a számára kedves válaszadók.","shortLead":"Egyéni túlélési stratégiákra és egy új miniszter nyugtató szavaira bízza a kormány a járvány­kezelést s az annak...","id":"20200916_Raolvasas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5af6a092-b976-4bec-818e-8359a39ccc87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf9e2fc-8b88-4c8c-8112-41c3dd246b1e","keywords":null,"link":"/360/20200916_Raolvasas","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:00","title":"Orbán a halottak számát figyeli, ám a nemzeti konzultáció számaival még adós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d83cd29-bcda-4fec-955e-804517d1dfd5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tárgy a gyár területén alkalmazott legújabb technológiákat ismerteti meg.","shortLead":"A tárgy a gyár területén alkalmazott legújabb technológiákat ismerteti meg.","id":"20200916_MercedesBenz_Made_in_Kecskemet_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cd29-bcda-4fec-955e-804517d1dfd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593437cc-6301-48b5-9c81-c64a3ff8228c","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_MercedesBenz_Made_in_Kecskemet_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:12","title":"\"Mercedes-Benz Made in Kecskemét\" néven új tantárgy indult a kecskeméti egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c664dd-1e89-46f0-98e7-a130827a1b0b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hét magyar cég is felkerült az ingatlanszektor digitális technológiai innováció topligájáról készített listára.","shortLead":"Hét magyar cég is felkerült az ingatlanszektor digitális technológiai innováció topligájáról készített listára.","id":"20200917_ingatlanszektor_proptech_kpmg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65c664dd-1e89-46f0-98e7-a130827a1b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f38478-4cda-4c7a-950d-2fd69605443d","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_ingatlanszektor_proptech_kpmg","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:50","title":"A járvány pozitív hozadéka: magyar cégek is bekerültek az ingatlanpiac élvonalába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vesztegetéssel házaló csalók és vesztegetni vágyó áldozataik buktak le.","shortLead":"Vesztegetéssel házaló csalók és vesztegetni vágyó áldozataik buktak le.","id":"20200917_ugyeszseg_nav_vesztegetes_atveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432e81ce-b85b-4683-bb05-e39aa72227ff","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_ugyeszseg_nav_vesztegetes_atveres","timestamp":"2020. szeptember. 17. 12:20","title":"Vesztegetést ígértek, de elrakták a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert Redfield, a CDC igazgatója szerint jövő év közepére állhat rendelkezésre nagy mennyiségben a koronavírus elleni vakcina, Donald Trump szerint viszont az igazgató téved, ehhez pár hét is elegendő.\r

\r

","shortLead":"Robert Redfield, a CDC igazgatója szerint jövő év közepére állhat rendelkezésre nagy mennyiségben a koronavírus elleni...","id":"20200917_koronavirus_donald_trump_usa_cdc_koronavirus_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddbcf39-c129-4912-9e0a-5f7a17651502","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_koronavirus_donald_trump_usa_cdc_koronavirus_oltas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:25","title":"Az amerikai járványügyi központ vezetőjével szemben is makacskodik Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt nyilatkozta, számára nem hatalmi kérdés a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügye.","shortLead":"Azt nyilatkozta, számára nem hatalmi kérdés a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügye.","id":"20200916_vidnyanszky_attila_szfe_kuratorium_schilling_arpad_bodo_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34ff4a3-4c2c-4b48-9e29-0f57d5da5aaa","keywords":null,"link":"/kultura/20200916_vidnyanszky_attila_szfe_kuratorium_schilling_arpad_bodo_viktor","timestamp":"2020. szeptember. 16. 12:14","title":"Vidnyánszky állítja: félreáll, ha ő az akadálya az álláspontok közeledésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]