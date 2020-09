Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a Népszavának nyilatkozó egészségügyi közgazdász szerint.","shortLead":"Legalábbis a Népszavának nyilatkozó egészségügyi közgazdász szerint.","id":"20200918_koronavirus_teszteles_hatosagi_ar_tesztakacitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddea6a47-5552-4911-b83c-9e33d53762b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200918_koronavirus_teszteles_hatosagi_ar_tesztakacitas","timestamp":"2020. szeptember. 18. 06:55","title":"Csökkenhet a tesztkapacitás a hatósági ár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fe1307-12a7-42cf-88d8-31bd02b97ff1","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Kötelező lesz a maszk a mozikban, színházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, a szórakozóhelyeket pedig este 11 óra után be kell zárni. ","shortLead":"Kötelező lesz a maszk a mozikban, színházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, a szórakozóhelyeket pedig...","id":"20200916_orban_viktor_kormanydontes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4fe1307-12a7-42cf-88d8-31bd02b97ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e8add6-8690-41fe-80ac-4828d3d0d498","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_orban_viktor_kormanydontes","timestamp":"2020. szeptember. 16. 17:11","title":"Orbán Viktor: 19 500 forintnál nem lehet drágább egy koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d91f862-11df-44d1-bcd3-7be09924aa06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába ingyenes egy tárhely, mind a szolgáltató, mind a felhasználó érdekelt a minél hatékonyabb helykihasználásban. Ezzel kapcsolatban jön egy változás a Google Drive-ra.","shortLead":"Hiába ingyenes egy tárhely, mind a szolgáltató, mind a felhasználó érdekelt a minél hatékonyabb helykihasználásban...","id":"20200918_google_drive_automatikus_kukaurites_vegleges_torles_30_nap_oktober13","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d91f862-11df-44d1-bcd3-7be09924aa06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d54e52-ede2-4870-9d38-b4b735f4b2ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_google_drive_automatikus_kukaurites_vegleges_torles_30_nap_oktober13","timestamp":"2020. szeptember. 18. 10:33","title":"Fontos változás jön a Google Drive-ra: 30 nap után véglegesen törlődnek a fájlok a kukából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az olaj- és a gázkitermelés is csökken idén Oroszországban, az exportárak jóval alacsonyabbak, mint korábban.","shortLead":"Az olaj- és a gázkitermelés is csökken idén Oroszországban, az exportárak jóval alacsonyabbak, mint korábban.","id":"20200917_Oroszorszag_gaz_van_de_csak_2022ben_lesz_annyi_mint_2019ben_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8dae52-8d40-46ee-be61-407f1a104b41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Oroszorszag_gaz_van_de_csak_2022ben_lesz_annyi_mint_2019ben_volt","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:49","title":"Oroszország: gáz van, de csak 2022-ben lesz annyi, mint 2019-ben volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Debrecen és Veszprém is a drágább városok között van. ","shortLead":"Debrecen és Veszprém is a drágább városok között van. ","id":"20200916_22_millio_forintnal_is_dragabb_egy_panel_Sopronban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b8b3c1-69fa-4a49-bbcb-969aeb10315d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_22_millio_forintnal_is_dragabb_egy_panel_Sopronban","timestamp":"2020. szeptember. 16. 13:27","title":"22 millió forintnál is drágább egy panel Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81954003-afd1-4b05-901c-cdfed5542515","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 91 éves Filaret korábban arról beszélt, hogy \"a koronavírus Isten büntetése az emberiség bűneiért\". ","shortLead":"A 91 éves Filaret korábban arról beszélt, hogy \"a koronavírus Isten büntetése az emberiség bűneiért\". ","id":"20200916_filaret_patriarka_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81954003-afd1-4b05-901c-cdfed5542515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add00431-6957-4304-abf6-0f4085f26087","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_filaret_patriarka_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 16. 17:48","title":"Kigyógyult az ukrán főpap a koronavírusból, aki a melegeket okolta a járványért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421be349-11d3-47e8-a002-0da7b04600d7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint félmillió forintnyi euróhoz lehet jutni. A jelentkezési határidő kedden lejárt. ","shortLead":"Több mint félmillió forintnyi euróhoz lehet jutni. A jelentkezési határidő kedden lejárt. ","id":"20200916_Semmitteves_osztondij_nemet_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=421be349-11d3-47e8-a002-0da7b04600d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c035594-91e6-4084-8081-58348b32ad42","keywords":null,"link":"/elet/20200916_Semmitteves_osztondij_nemet_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 16. 17:30","title":"Semmittevési ösztöndíjat írt ki egy német egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be94b059-ac58-4ab0-9216-2c278354515f","c_author":"Selmeci János","category":"360","description":"A Klubrádiót a kormány ítélte halálra, és csak a megváltozott médiafogyasztási szokások menthetik meg. A rádió szerkesztőjének véleménycikke. ","shortLead":"A Klubrádiót a kormány ítélte halálra, és csak a megváltozott médiafogyasztási szokások menthetik meg. A rádió...","id":"20200916_Selmeci_Janos_Klubradio_hadd_szoljon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be94b059-ac58-4ab0-9216-2c278354515f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967c2561-cff4-4fca-b9b4-d320c7f342ad","keywords":null,"link":"/360/20200916_Selmeci_Janos_Klubradio_hadd_szoljon","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:00","title":"Selmeci János: Klubrádió - hadd szóljon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]