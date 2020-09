Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"943e99fa-f9b4-400e-a54d-33ae00501df2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Igenis, a magyarok is hajlandók pénzt adni cikkekért, tartalomért.","shortLead":"Igenis, a magyarok is hajlandók pénzt adni cikkekért, tartalomért.","id":"20200919_Egy_tetel_eleg_rendesen_megdolt__Gyukeri_Mercedesz_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=943e99fa-f9b4-400e-a54d-33ae00501df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fb5f2b-6202-4e03-89bd-a7aaf28b15f3","keywords":null,"link":"/360/20200919_Egy_tetel_eleg_rendesen_megdolt__Gyukeri_Mercedesz_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. szeptember. 19. 10:00","title":"Egy tétel megdőlt - Gyükeri Mercédesz a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány bejelentette szombaton, hogy visszaállított minden ENSZ-szankciót Iránnal szemben. A világ legtöbb országa elutasítja az egyoldalú lépést, illegálisnak tartja, és ebből az éles szembenállásból valószínűleg heves vita lesz a világszervezetben annak idei közgyűlési ülése előtt - állapította meg az AP amerikai hírügynökség.","shortLead":"Az amerikai kormány bejelentette szombaton, hogy visszaállított minden ENSZ-szankciót Iránnal szemben. A világ legtöbb...","id":"20200920_Az_USA_visszaallitott_minden_ENSZszankciot_Irannal_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f919d32c-5312-4e2c-a8bb-4e7c1581b048","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Az_USA_visszaallitott_minden_ENSZszankciot_Irannal_szemben","timestamp":"2020. szeptember. 20. 13:46","title":"Az USA visszaállított minden ENSZ-szankciót Iránnal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 24.hu szerint Mészáros válása nem veszélyezteti a 252 milliárdos cégcsoport pozícióját.","shortLead":"A 24.hu szerint Mészáros válása nem veszélyezteti a 252 milliárdos cégcsoport pozícióját.","id":"20200919_meszaros_lorinc_vagyon_valas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c2e9d7-03b6-4b9f-819b-8d934872de9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200919_meszaros_lorinc_vagyon_valas","timestamp":"2020. szeptember. 19. 20:56","title":"Mészárosé a legnagyobb családi vállalkozás, és ezen a válása sem fog változtatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint az ország megváltoztatásához az ellenzéknek is meg kell változtatnia a politikáját.","shortLead":"A főpolgármester szerint az ország megváltoztatásához az ellenzéknek is meg kell változtatnia a politikáját.","id":"20200919_karacsony_gergely_mszp_magyar_kormany_onkormanyzatok_2022_es_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6151365d-b928-42ba-b20f-cb2915caea42","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_karacsony_gergely_mszp_magyar_kormany_onkormanyzatok_2022_es_valasztas","timestamp":"2020. szeptember. 19. 19:41","title":"Karácsony: Az ország arra vár, hogy az ellenzék rendezze a sorait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos szelvény nem volt. ","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt. ","id":"20200920_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1868d4-c42e-45ec-b178-68a835af5d23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2020. szeptember. 20. 17:26","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4bd6a0b-5ce4-4a32-81a8-19b1f1935b47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három emberéletet követelt a Görögországra lesújtó, ritkának számító hurrikán jellegű ciklon - közölték a helyi hatóságok vasárnap.","shortLead":"Három emberéletet követelt a Görögországra lesújtó, ritkának számító hurrikán jellegű ciklon - közölték a helyi...","id":"20200920_Tobb_embereletet_is_kovetelt_a_Gorogorszagra_lesujto_medikan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4bd6a0b-5ce4-4a32-81a8-19b1f1935b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbca26f-d3ab-4d95-854e-00d821298458","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Tobb_embereletet_is_kovetelt_a_Gorogorszagra_lesujto_medikan","timestamp":"2020. szeptember. 20. 16:29","title":"Több emberéletet is követelt a Görögországra lesújtó medikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem lehet kizárni a szükségállapot újbóli bevezetését Csehországban a koronavírusjárvány-terjedése miatt - derült ki a vezető cseh politikusok szombali lapokban közölt nyilatkozataiból.","shortLead":"Nem lehet kizárni a szükségállapot újbóli bevezetését Csehországban a koronavírusjárvány-terjedése miatt - derült ki...","id":"20200919_Koronavirus_egyre_sulyosabb_a_helyzet_Csehorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7636bc0-e04d-4658-a0a7-00b71ccb0974","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_Koronavirus_egyre_sulyosabb_a_helyzet_Csehorszagban","timestamp":"2020. szeptember. 19. 12:22","title":"Koronavírus: egyre súlyosabb a helyzet Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f599c358-ff8b-4d97-93a4-b47c0fd8e6b8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Fidesz ugyan jelenleg vezeti a közvélemény-kutatásokat, de azt nem lehet tudni, hogy mikor cseng le a koronavírus-járvány, és meddig hat a gazdaságra, illetve hogy a szavazók nem Orbánt teszik-e majd felelőssé a súlyos anyagi következményekért, amikor 2022-ben az urnákhoz járulnak - írja Magyarországról szóló elemzésében a világ legtekintélyesebb hírügynöksége.","shortLead":"A Fidesz ugyan jelenleg vezeti a közvélemény-kutatásokat, de azt nem lehet tudni, hogy mikor cseng le...","id":"20200919_Reuters_Orban_Viktor_belebukhat_a_jarvanyba_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f599c358-ff8b-4d97-93a4-b47c0fd8e6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c72b226-5e2f-443e-9d76-77756417e4b3","keywords":null,"link":"/360/20200919_Reuters_Orban_Viktor_belebukhat_a_jarvanyba_","timestamp":"2020. szeptember. 19. 09:00","title":"Reuters: Orbán Viktor belebukhat a járványba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]