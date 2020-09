Pataky Attilának az elmúlt napokban szembe kellett néznie azzal, hogy a saját meggyőződései nem állják ki a valóság próbáját. Az Edda énekese tavasszal még arról beszélt, hogy a „koronavírus-hisztériát a háttérhatalom és a világ vezetői terjesztik azért, hogy kipróbálják, mennyire lehet megijeszteni az embereket, és talán arra is jó ez az egész, hogy elleplezzenek valami fontosat, amiről nem akarják, hogy tudjunk”.

Nemrég azonban kiderült, hogy ő maga is elkapta a vírust, ráadásul kórházba is került. Pataky Attila felesége most a Ripostnak számolt be az új fejleményekről. E szerint az énekes elhagyhatta a kórházat, otthon lábadozik, és „túl van a nehezén”.

Pataky Attilát a Blikk információi szerint a Szent László kórházban kezelték.

Az Edda többi tagjának is meg kell birkóznia a koronavírussal, közülük Gömöry Zsolt billentyűst szintén kórházban ápolják, az állapota a Blikk szerint rosszabbodott.