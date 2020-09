Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82da10d6-140e-451a-b771-aa7e17bf9dd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány sok szempontból megváltoztatta az életünket, még olyan területeken is, amelyekre sosem gondolnánk. Például, hogy miként viszonyulunk a különböző technológiai szolgáltatásokhoz, termékekhez, és hozzájuk viszonyítva más márkákhoz.","shortLead":"A koronavírus-járvány sok szempontból megváltoztatta az életünket, még olyan területeken is, amelyekre sosem...","id":"20200922_felmeres_markahuseg_valtozasa_2020_augusztus_szeptember_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82da10d6-140e-451a-b771-aa7e17bf9dd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef92e4b-a6fe-4b91-95be-57cc5bb7e79d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_felmeres_markahuseg_valtozasa_2020_augusztus_szeptember_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:16","title":"Kevesebb Facebook, több vodka: a koronavírus igencsak bekavart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9fcc11-3baa-4b5c-96b2-454212613f9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülők szerint értelmetlen a döntés, mert a kicsik úgyis állandóan egymás közelében vannak.","shortLead":"A szülők szerint értelmetlen a döntés, mert a kicsik úgyis állandóan egymás közelében vannak.","id":"20200923_koronavirus_jarvany_fertozes_ovoda_pecs_fogmosas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc9fcc11-3baa-4b5c-96b2-454212613f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393a995d-2227-45f0-acf6-94d03ba626cf","keywords":null,"link":"/elet/20200923_koronavirus_jarvany_fertozes_ovoda_pecs_fogmosas","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:51","title":"Kockázatos, ezért nem moshatnak fogat a gyerekek a pécsi óvodákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus az orvosai szerint teljesen fel fog épülni.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus az orvosai szerint teljesen fel fog épülni.","id":"20200923_alekszej_navalnij_mergezes_gyogyulas_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f85eaf-6a4b-40dc-a076-29ba63ba0190","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_alekszej_navalnij_mergezes_gyogyulas_korhaz","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:00","title":"Kiengedték Navalnijt a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Apró lépésekkel, de folyamatosan gyengül a forint.","shortLead":"Apró lépésekkel, de folyamatosan gyengül a forint.","id":"20200923_forint_euro_arfolyam_365","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987d47d4-80ce-4141-a5c5-5869ee574d45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_forint_euro_arfolyam_365","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:22","title":"365-nél jár a forint-euró árfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb3f5af-acda-4e05-b267-99a1efdb4475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két év próbára bocsátották a gondatlan íjászt, aki túl messziről lőtt a céltáblára. A végzés jogerős.","shortLead":"Két év próbára bocsátották a gondatlan íjászt, aki túl messziről lőtt a céltáblára. A végzés jogerős.","id":"20200922_lovasijasz_itelet_probaido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0eb3f5af-acda-4e05-b267-99a1efdb4475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49866f69-c5d4-4650-9020-78c8ce818df5","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_lovasijasz_itelet_probaido","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:53","title":"Elítélték a lovasíjászt, aki hasba lőtt egy nézőt egy bemutatón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d039297-88ff-45a8-8440-2bd8a750191e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes felesége szerint túl vannak a nehezén. 