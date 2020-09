Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"883a543d-63f6-4a4f-bc6a-410081954470","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ezzel nemcsak a környezetet védik, hanem a koronavírus miatt bajba jutott vállalkozásokat is segítik. ","shortLead":"Ezzel nemcsak a környezetet védik, hanem a koronavírus miatt bajba jutott vállalkozásokat is segítik. ","id":"20200924_szaz_euro_elromlott_haztartasi_eszkoz_javitas_becs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=883a543d-63f6-4a4f-bc6a-410081954470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfcaa19-5104-499c-b0ad-40ad879863fd","keywords":null,"link":"/zhvg/20200924_szaz_euro_elromlott_haztartasi_eszkoz_javitas_becs","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:42","title":"Száz euróig átvállalja az elromlott háztartási gépek javítását Bécs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5c6827-e872-41b4-b7b8-787591182fa6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A vitorlások kihajózhatnak a nyílt tengerre, de nem maradhatnak a part közelében, ahol augusztus óta rendszeresen támadják őket kardszárnyú delfinek csoportjai. Éretlen tinédzser orkák duhajkodnak egy biológus szerint, más tudósok a pusztulás felé tartó populációt érő stresszt sejtik a háttérben.","shortLead":"A vitorlások kihajózhatnak a nyílt tengerre, de nem maradhatnak a part közelében, ahol augusztus óta rendszeresen...","id":"20200923_orka_tamadasok_hajozas_tiltasa_spanyolorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b5c6827-e872-41b4-b7b8-787591182fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e497038a-96d1-4441-ae0a-4f30fde0c221","keywords":null,"link":"/zhvg/20200923_orka_tamadasok_hajozas_tiltasa_spanyolorszag","timestamp":"2020. szeptember. 23. 20:26","title":"Már a vitorlázást is korlátozzák a hajókra támadó orkák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt aktív fertőzöttek száma meghaladta a 15 ezret.","shortLead":"Az igazolt aktív fertőzöttek száma meghaladta a 15 ezret.","id":"20200923_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bff374a-da62-4b2a-b642-6f37205ae268","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:23","title":"Koronavírus: újabb nyolc elhunyt, 951 fertőzött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0e5ca8-6f9a-41f8-9a4b-51f7193e9e49","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Orbán Viktor a libernyák szón kívül semmit nem talált fel a politikai szezonnyitó alkalmából, a régi fegyverekkel hívja harcba a népét. A miniszterelnök és társai buta hazugsága az, hogy nem férünk el egymástól, ha különbözünk. Vélemény.","shortLead":"Orbán Viktor a libernyák szón kívül semmit nem talált fel a politikai szezonnyitó alkalmából, a régi fegyverekkel hívja...","id":"202039_keszuljetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d0e5ca8-6f9a-41f8-9a4b-51f7193e9e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325cc5de-ad07-4d65-8e9e-e424ec264d59","keywords":null,"link":"/360/202039_keszuljetek","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:00","title":"Tóta W.: Orbán kifordította az agyát, nincs új ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c124389c-41fb-4cc5-8472-f191899b9547","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Van politikai hozadéka is a digitális rádiósugárzás itthoni lekapcsolásának, de az is lehet, hogy a tévével ellentétben a rádiónál amúgy sincs nagy szükség a digitális átállásra.","shortLead":"Van politikai hozadéka is a digitális rádiósugárzás itthoni lekapcsolásának, de az is lehet, hogy a tévével ellentétben...","id":"202039__digitalis_radiozas__dab_plusz_vagy_minusz__gombnyomasra__rovid_hullamzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c124389c-41fb-4cc5-8472-f191899b9547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d9083c-ce17-4fb3-89a4-d3ecbb85ebf1","keywords":null,"link":"/360/202039__digitalis_radiozas__dab_plusz_vagy_minusz__gombnyomasra__rovid_hullamzas","timestamp":"2020. szeptember. 24. 17:00","title":"Miért kapcsolhatta le az NMHH a digitális rádiózást, tényleg semmi értelme?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e4ff01-d3d4-4c36-9a82-85bc6a5945b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Türelemmel és méltósággal viselt betegség után életének 83. évében elhunyt Verebély Iván – tudatta a Centrál Színház.","shortLead":"Türelemmel és méltósággal viselt betegség után életének 83. évében elhunyt Verebély Iván – tudatta a Centrál Színház.","id":"20200923_Meghalt_Verebely_Ivan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e4ff01-d3d4-4c36-9a82-85bc6a5945b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7cb5b4-fcde-42de-b314-ed040a7c3b3a","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Meghalt_Verebely_Ivan","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:01","title":"Meghalt Verebély Iván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Többezres tömeg gyűlt össze a Győzelem terén, hogy tiltakozzon Lukasenka beiktatása ellen.","shortLead":"Többezres tömeg gyűlt össze a Győzelem terén, hogy tiltakozzon Lukasenka beiktatása ellen.","id":"20200923_Vizagyuval_rendorseg_tuntetes_Minszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168d31a3-faa8-4c9f-93a9-123028c7de8c","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_Vizagyuval_rendorseg_tuntetes_Minszk","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:44","title":"Vízágyúval oszlatta a tüntetőket a rendőrség Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai halászati minisztérium 47 éves tisztviselője hétfőn délelőtt tűnt el egy megfigyelő hajóról. Utoljára 12 éve lőttek agyon Észak-Koreában dél-koreai civilt.","shortLead":"A dél-koreai halászati minisztérium 47 éves tisztviselője hétfőn délelőtt tűnt el egy megfigyelő hajóról. Utoljára 12...","id":"20200924_eszakkorea_delkorea_agyonlott_tisztviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba68d31d-439b-4950-a0d7-dfc036a66928","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_eszakkorea_delkorea_agyonlott_tisztviselo","timestamp":"2020. szeptember. 24. 05:05","title":"Agyonlőtt egy dél-koreai tisztviselőt Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]