[{"available":true,"c_guid":"61825a9e-f3cd-4f80-9975-3130b3cefee9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több eredményt is tévesen küldött ki a labor. Tesztcsomagot ajánlanak kárpótlásként a gyerek családjának.","shortLead":"Több eredményt is tévesen küldött ki a labor. Tesztcsomagot ajánlanak kárpótlásként a gyerek családjának.","id":"20200922_koronavirus_hamis_pozitiv_pcr_teszt_obudai_ovodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61825a9e-f3cd-4f80-9975-3130b3cefee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d122d296-2fb4-4f7d-82b4-d22732a4188b","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_koronavirus_hamis_pozitiv_pcr_teszt_obudai_ovodas","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:35","title":"Tévedett a labor, mégsem koronavírusos az óbudai óvodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497a184d-66e4-422f-964d-97a07984fe3a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Milyen volt az ön édesanyja? Vajon milyen anyai mintát adott tovább? És ön milyet fog? A legújabb HVG Extra Pszichológia magazinban az anyánkhoz, az anyasághoz való viszonyunkat járjuk körül szakértő szerzőinkkel. ","shortLead":"Milyen volt az ön édesanyja? Vajon milyen anyai mintát adott tovább? És ön milyet fog? A legújabb HVG Extra...","id":"20200922_Kozelebb_kerulni_a_belso_anyankhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=497a184d-66e4-422f-964d-97a07984fe3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2248da3-8b3d-45ae-8c70-5d74ecb8e261","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200922_Kozelebb_kerulni_a_belso_anyankhoz","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:15","title":"Hogyan kerüljünk közelebb a belső anyánkhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint foglalkozási megbetegedésnek számít az iskolai koronavírus-fertőzés.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint foglalkozási megbetegedésnek számít az iskolai koronavírus-fertőzés.","id":"20200922_Emmi_tappenz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211f57a7-082f-41da-8d6c-8a7295257ce7","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_Emmi_tappenz_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 22. 21:34","title":"Emmi: Jár a teljes táppénz a munkahelyükön megfertőződő pedagógusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9dad40c-06b6-41a8-a6b9-dab4a0ca58bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MHT Aviation nevű YouTube-csatorna videósának sikerült megörökítenie, ahogy Mike Pence repülőgépe elhagyja a Manchester-Boston repülőteret, ám egy madaras incidens miatt azonnal vissza kellett fordulnia.","shortLead":"Az MHT Aviation nevű YouTube-csatorna videósának sikerült megörökítenie, ahogy Mike Pence repülőgépe elhagyja...","id":"20200923_mike_pence_air_force_two_egyesult_allamok_repulogep_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9dad40c-06b6-41a8-a6b9-dab4a0ca58bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13bf81e-dcd6-4e6b-a19a-a5afa4900db0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_mike_pence_air_force_two_egyesult_allamok_repulogep_baleset","timestamp":"2020. szeptember. 23. 18:03","title":"Videó: Madárral ütközött az Air Force Two, rajta az amerikai alelnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A szabályozás természetesen vonatkozik az új autókra is. ","shortLead":"A szabályozás természetesen vonatkozik az új autókra is. ","id":"20200924_15_ev_mulva_Kalifornia_kornyezetvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13db8ed-8606-425b-96b5-2f1749224130","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_15_ev_mulva_Kalifornia_kornyezetvedelem","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:06","title":"Kaliforniában 2035-től már használt autóként is tilos benzines, dízel vagy hibrid autót venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg az Egyesült Államok a koronavírus-járvány miatt bejelentett gazdaságélénkítő csomagjának 1,3 százalékát költi zöld megújulásra, az Európai Unió költségvetésének 39 százaléka a környezetbarát intézkedéseket támogatja. ","shortLead":"Míg az Egyesült Államok a koronavírus-járvány miatt bejelentett gazdaságélénkítő csomagjának 1,3 százalékát költi zöld...","id":"20200923_Nehany_orszag_teljesiti_csak_fel_a_zold_megujulasra_vonatkozo_igereteit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84ef979-e854-43a1-8cc9-99c9da57dbb9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200923_Nehany_orszag_teljesiti_csak_fel_a_zold_megujulasra_vonatkozo_igereteit","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:05","title":"Néhány ország teljesíti csak fel a „zöld megújulásra” vonatkozó ígéreteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbb3f5f-9337-4cca-ba48-7120c8158faf","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200923_Marabu_Feknyuz_Orban_babszinhaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cbb3f5f-9337-4cca-ba48-7120c8158faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332f6a80-f42d-4bda-b654-b2d57c5c32f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_Marabu_Feknyuz_Orban_babszinhaza","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:50","title":"Marabu Féknyúz: Orbán bábszínháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1114d0e-6de8-431f-af8a-5ad03972a091","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy év múlva újra amerikai űrhajós léphet a Hold felszínére, de ehhez feszített tempót kell tartaniuk a NASA mérnökeinek. Az űrügynökség most elárulta, melyek lesznek a kulcsmomentumok a programban.","shortLead":"Négy év múlva újra amerikai űrhajós léphet a Hold felszínére, de ehhez feszített tempót kell tartaniuk a NASA...","id":"20200923_nasa_artemis_program_hold_urhajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1114d0e-6de8-431f-af8a-5ad03972a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d489fb3-a809-49e1-86b9-02e03be90409","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_nasa_artemis_program_hold_urhajo","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:03","title":"Hogyan jut ember a Holdra 2024-ben? Megjött a NASA válasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]