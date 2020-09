Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videókat fog készíteni a klímaváltozásokkal kapcsolatos legfőbb problémákról, de ajánlásokat is megfogalmaz majd. ","shortLead":"Videókat fog készíteni a klímaváltozásokkal kapcsolatos legfőbb problémákról, de ajánlásokat is megfogalmaz majd. ","id":"20200924_David_Attenborough_Instagram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9f9701-15bf-4437-9c7d-235e7ba2c9f8","keywords":null,"link":"/elet/20200924_David_Attenborough_Instagram","timestamp":"2020. szeptember. 24. 17:04","title":"A 94 éves David Attenborough regisztrált az Instagramra, hogy ott is figyelmeztessen: baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint foglalkozási megbetegedésnek számít az iskolai koronavírus-fertőzés.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint foglalkozási megbetegedésnek számít az iskolai koronavírus-fertőzés.","id":"20200922_Emmi_tappenz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211f57a7-082f-41da-8d6c-8a7295257ce7","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_Emmi_tappenz_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 22. 21:34","title":"Emmi: Jár a teljes táppénz a munkahelyükön megfertőződő pedagógusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50dd465-a3d7-4871-85e0-c4517bf14f87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit gyártó nem tartotta magát a korábbi ígéretéhez, de emiatt most senki sem lehet szomorú.","shortLead":"A brit gyártó nem tartotta magát a korábbi ígéretéhez, de emiatt most senki sem lehet szomorú.","id":"20200924_az_igertnel_is_jobban_ugrik_0rol_200ra_az_uj_mclaren_765lt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b50dd465-a3d7-4871-85e0-c4517bf14f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfd8924-d115-442a-87f5-7182a7da60c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_az_igertnel_is_jobban_ugrik_0rol_200ra_az_uj_mclaren_765lt","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:16","title":"Az ígértnél is jobban gyorsul 0-ról 200-ra az új McLaren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9e7a87-d4ce-4e45-a0e8-c763b035c4f3","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Jól láthatók a főszereplők: a hatalmas tökök.","shortLead":"Jól láthatók a főszereplők: a hatalmas tökök.","id":"20200924_Tokos_tuzoltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa9e7a87-d4ce-4e45-a0e8-c763b035c4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164be3c9-5c0b-42ea-80af-971079e279b6","keywords":null,"link":"/elet/20200924_Tokos_tuzoltok","timestamp":"2020. szeptember. 24. 16:30","title":"Nem mindennapi csoportkép készült a székesfehérvári tűzoltókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"866346f3-dfeb-4a01-98fa-f6ed2befbeb8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dél-francia város és a festő mostohalánya között négy éve tartó tárgyalások zátonyra futottak.\r

\r

","shortLead":"A dél-francia város és a festő mostohalánya között négy éve tartó tárgyalások zátonyra futottak.\r

\r

","id":"20200923_Picasso_muzeum_AixenProvence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=866346f3-dfeb-4a01-98fa-f6ed2befbeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f074ca-fd6d-4b2a-8672-ff44ae538b9d","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Picasso_muzeum_AixenProvence","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:47","title":"Nem tudtak megegyezni a mostohalánnyal, nem lesz Picasso-múzeum Aix-en-Provence-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01833ab5-5168-4bd9-9aff-9c1dfe49b68f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Ford Performance első európai SUV-modellje 6,7 másodperc alatt lő ki álló helyzetből 100-as tempóra. ","shortLead":"A Ford Performance első európai SUV-modellje 6,7 másodperc alatt lő ki álló helyzetből 100-as tempóra. ","id":"20200924_itt_a_200_loeros_ford_puma_st_gyorsan_bele_is_ultunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01833ab5-5168-4bd9-9aff-9c1dfe49b68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0963f5-eda7-4bde-88b5-f20bd16cb5cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_itt_a_200_loeros_ford_puma_st_gyorsan_bele_is_ultunk","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:38","title":"Itt a 200 lóerős Ford Puma ST, gyorsan bele is ültünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Norvégiában lépett pályára a Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában. Fradi már két góllal is vezetett Norvégiában, de a Molde fél óra alatt fordított a második félidőben. A Ferencváros így örülhet a döntetlennek, kedvezőbb helyzetből várja a budapesti visszavágót.\r

","shortLead":"Norvégiában lépett pályára a Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában. Fradi már két góllal...","id":"20200923_MoldeFerencvaros_Bajnokok_Ligaja_selejtezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3f9eff-6447-4691-a258-38bdf7fcea9e","keywords":null,"link":"/sport/20200923_MoldeFerencvaros_Bajnokok_Ligaja_selejtezo","timestamp":"2020. szeptember. 23. 21:01","title":"Molde - Ferencváros: 3-3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a forint gyengülése, az euróval szemben csak a tavasz legrosszabb két napján volt gyengébb.","shortLead":"Folytatódik a forint gyengülése, az euróval szemben csak a tavasz legrosszabb két napján volt gyengébb.","id":"20200923_forint_arfolyam_euro_gyengules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8043d56-301c-477a-88e3-ffa59c1db37c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_forint_arfolyam_euro_gyengules","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:59","title":"Öthavi mélyponton a forint, 364 forintba is került egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]