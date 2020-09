Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce6630e4-a39f-478f-bd4d-4c8d49c1eecc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerda esti látogatásán már csak olyan információkat kapott, amikkel elégedett lehet.","shortLead":"A szerda esti látogatásán már csak olyan információkat kapott, amikkel elégedett lehet.","id":"20200924_orban_latogatas_szent_laszlo_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce6630e4-a39f-478f-bd4d-4c8d49c1eecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad72c70-199e-42a7-a427-632d34cd5717","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_orban_latogatas_szent_laszlo_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:23","title":"Orbán ezúttal a Szent László Kórházba ugrott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d295e3-9ad6-4044-8401-0945758e2226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt már lehet tudni, milyen rendelet alapján használ a külügyminiszter rendőrségi helikoptert, azt viszont nem tudni, hányszor tette ezt.","shortLead":"Azt már lehet tudni, milyen rendelet alapján használ a külügyminiszter rendőrségi helikoptert, azt viszont nem tudni...","id":"20200922_szijjarto_rendorseg_helikopter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30d295e3-9ad6-4044-8401-0945758e2226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df74d93-724b-4ae7-8b7a-932440b5a038","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_szijjarto_rendorseg_helikopter","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:30","title":"Nem árulják el, hányszor használta Szijjártó a rendőrség helikopterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae22e499-ded5-4e3b-bfd3-78ef95c7ec73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AR-12 nevű szer az olyan vírusok ellen már működik, mint a zika, a mumpsz és a kanyaró. Amerikai kutatók most a koronavírus ellen is bevetnék.","shortLead":"Az AR-12 nevű szer az olyan vírusok ellen már működik, mint a zika, a mumpsz és a kanyaró. ","id":"20200923_kiserleti_gyogyszer_rak_ar_12_koronavirus_kezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae22e499-ded5-4e3b-bfd3-78ef95c7ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b530f1-6da1-48b6-8c98-f90628eba8d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_kiserleti_gyogyszer_rak_ar_12_koronavirus_kezeles","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:40","title":"Amerikai kutatók: egy rák ellen használt kísérleti gyógyszer a koronavírus ellen is hatásos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a759849-0c92-431c-9ade-e0eff32bcace","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A logóját is megváltoztatják a több szempontból is a rabszolgatartásra utaló márkának.","shortLead":"A logóját is megváltoztatják a több szempontból is a rabszolgatartásra utaló márkának. Amy Winehouse vagy Kendrick Lamar lemeze is felkerült a listára.","shortLead":"Az összeállítás frissítése egy évig tartott. ","id":"20200923_Rolling_Stone_Mar_nem_a_Beatles_vezeti_minden_idok_legjobb_500_albumanak_listajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7e7f1c-9517-499a-af68-e80b33e89046","keywords":null,"link":"/kultura/20200923_Rolling_Stone_Mar_nem_a_Beatles_vezeti_minden_idok_legjobb_500_albumanak_listajat","timestamp":"2020. szeptember. 23. 21:35","title":"Rolling Stone: Már nem a Beatles lemeze vezeti minden idők legjobb albumainak listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]