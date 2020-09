Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b076f39-c96e-47bf-878a-540a3ba7d545","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kapaszkodót keresett az antiszemitizmusban, de már elmúlt.","shortLead":"Kapaszkodót keresett az antiszemitizmusban, de már elmúlt.","id":"20200925_Biro_Laszlo_elnezest_kert_a_zsidoktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b076f39-c96e-47bf-878a-540a3ba7d545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c9b6d3-8539-4732-aa3b-438aed08b96f","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Biro_Laszlo_elnezest_kert_a_zsidoktol","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:53","title":"Bíró László elnézést kért a zsidóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár közvetlen bizonyíték nincs arra, hogy az amerikai elnökválasztás befolyásolására készültek a kamu oldalak, Nathaniel Gleicher, a Facebook kiberbiztonsági vezetője szerint olyanok üzemeltették azokat, akik a 2016-os elnökválasztáskor aktívan dezinformáltak.","shortLead":"Bár közvetlen bizonyíték nincs arra, hogy az amerikai elnökválasztás befolyásolására készültek a kamu oldalak...","id":"20200925_facebook_orosz_hirszerzes_dezinformacio_kamu_profil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221311f5-a3e4-4218-b4d1-93c362e6cf71","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_facebook_orosz_hirszerzes_dezinformacio_kamu_profil","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:33","title":"Lecsapott a kamu profilokra a Facebook, az orosz hírszerzés üzemeltethette őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Az, ami történik, minden látszat ellenére a legkevésbé sem a Közel-Kelet tartós békéjét ígéri. Viszont Izrael és Magyarország helyzetében számtalan hasonlóság van. Vélemény.","shortLead":"Az, ami történik, minden látszat ellenére a legkevésbé sem a Közel-Kelet tartós békéjét ígéri. Viszont Izrael és...","id":"20200923_Mi_es_a_zsidok_allama_mit_tanit_nekunk_miben_hasonlit_rank_az_uj_KozelKelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6455c43-9356-4495-a170-c38bb4f2145e","keywords":null,"link":"/360/20200923_Mi_es_a_zsidok_allama_mit_tanit_nekunk_miben_hasonlit_rank_az_uj_KozelKelet","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:35","title":"Mi és a zsidók állama: mit tanít nekünk, miben hasonlít ránk „az új Közel-Kelet”?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2ebf1a-a3ed-4cc9-b08e-35cd065eb887","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 31 éves férfi közel 150 állatot tartott mostoha körülmények között.

","shortLead":"A 31 éves férfi közel 150 állatot tartott mostoha körülmények között.

","id":"20200924_Megnemitotta_kutya_Karcag_allatkinzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf2ebf1a-a3ed-4cc9-b08e-35cd065eb887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83eb12f5-f8a5-4a70-b6c8-befaa5c24a82","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_Megnemitotta_kutya_Karcag_allatkinzas","timestamp":"2020. szeptember. 24. 16:47","title":"Megnémította a kutyáit a karcagi állatkínzó, nehogy feljelentsék a szomszédai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Versenyképességi fordulatot sürgetett a Magyar Közgazdasági Társaság 58. vándorgyűlésén a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Pár dolgot mintha így is elfelejtett volna megemlíteni a jelen gazdasági problémáival kapcsolatban.","shortLead":"Versenyképességi fordulatot sürgetett a Magyar Közgazdasági Társaság 58. vándorgyűlésén a Magyar Nemzeti Bank elnöke...","id":"20200924_matolcsy_kozgazdasz_vandorgyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc79e95-47ce-4bd5-905b-8059985f3662","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_matolcsy_kozgazdasz_vandorgyules","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:16","title":"Miközben gyengélkedik a forint, Matolcsy inkább az évtized arculatáról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f507b5-1de4-4786-89d1-85da2d5f28f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy algoritmus segítéségével hanggá alakították azokat az adatokat, melyeket a teleszkópok rögzítettek a Tejútrendszer fürkészésekor.","shortLead":"Egy algoritmus segítéségével hanggá alakították azokat az adatokat, melyeket a teleszkópok rögzítettek a Tejútrendszer...","id":"20200924_nasa_tejutrendszer_zene_tejutrendszer_hangja_szonifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45f507b5-1de4-4786-89d1-85da2d5f28f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbeb4a9-2fe1-4fcb-ba51-f394d2eaee3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_nasa_tejutrendszer_zene_tejutrendszer_hangja_szonifikacio","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:03","title":"Videó: 26 000 fényévre néztek el a NASA tudósai, most meghallgathatja, mit láttak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8afb4e6-56e6-4303-931a-fa8b9d3c5207","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A valaha történt legnagyobb ilyen tragédia történt Tasmánia partjainál: több száz delfin akadt fenn a sekély vizeken, a legtöbb közülük elpusztult.","shortLead":"A valaha történt legnagyobb ilyen tragédia történt Tasmánia partjainál: több száz delfin akadt fenn a sekély vizeken...","id":"20200923_380_delfin_pusztult_el_Ausztralia_partjainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8afb4e6-56e6-4303-931a-fa8b9d3c5207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694083e1-fb2a-471d-99c5-f6f355010a7b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200923_380_delfin_pusztult_el_Ausztralia_partjainal","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:26","title":"380 delfin pusztult el Ausztrália partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef434e6a-d5f2-4067-b317-4ae3f6288a45","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Utasította az SZFE-t a fenntartó alapítvány kuratóriuma, hogy bontson szerződést a jogi képviselőivel, a hallgatók pedig ne is használják az „egyetemfoglalás” kifejezést – állítja az egyetem. Az SZFE dolgozóinak sztrájkbizottsága pedig túljutott az első, sikertelen tárgyalásán, majd bejelentette: csütörtökön figyelmeztető sztrájkot tartanak.","shortLead":"Utasította az SZFE-t a fenntartó alapítvány kuratóriuma, hogy bontson szerződést a jogi képviselőivel, a hallgatók...","id":"20200923_szfe_kuratorium_jogi_kepviselet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef434e6a-d5f2-4067-b317-4ae3f6288a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b41a5a-c2a2-4d48-aee1-ba583f5e9413","keywords":null,"link":"/kultura/20200923_szfe_kuratorium_jogi_kepviselet","timestamp":"2020. szeptember. 23. 18:51","title":"Megfosztaná a Színművészetit jogi képviseletétől a kuratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]