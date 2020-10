Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"154026d8-3bbf-4eb0-b021-d1825dc1bfab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Éjjel is folyamatosan lőtték egymást az azeri és az örmény csapatok a vitatott hovatartozású enklávéban, Hegyi-Karabahban. Az örmények – akik szerint Azerbajdzsán \"terrorista zsoldosokat\" is bevetett – lelőttek három azeri helikoptert, az egyik Iránban csapódott be. Az azeri fél pedig közölte: vagy kivonulnak az örmények, vagy folytatódik a háború.","shortLead":"Éjjel is folyamatosan lőtték egymást az azeri és az örmény csapatok a vitatott hovatartozású enklávéban...","id":"20201001_Egesz_ejjel_agyuztak_HegyiKarabahban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=154026d8-3bbf-4eb0-b021-d1825dc1bfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6066ca2b-9903-4d44-9fe2-03957f32319a","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_Egesz_ejjel_agyuztak_HegyiKarabahban","timestamp":"2020. október. 01. 11:43","title":"Egész éjjel ágyúztak Hegyi-Karabahban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e0c2ce-e660-43d3-a877-405c84b982e7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Beszólogatások helyett információk - ezt várja el a szervező, és nem véletlenül. ","shortLead":"Beszólogatások helyett információk - ezt várja el a szervező, és nem véletlenül. ","id":"20201001_A_botranyos_elnokjelolti_vita_utan_megregulaznak_a_resztvevoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62e0c2ce-e660-43d3-a877-405c84b982e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511b4b02-6dfe-4e88-bfff-aee4c91823d2","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_A_botranyos_elnokjelolti_vita_utan_megregulaznak_a_resztvevoket","timestamp":"2020. október. 01. 16:04","title":"A botrányos elnökjelölti vita után megreguláznák a résztvevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Határzárak helyett egész Európában egységes reptéri vizsgálatokat kellene bevezetni – mondta Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a Corrierének adott interjúban. Azt pedig tagadta, hogy az alacsony bérek miatt működnek gazdaságosabban a konkurenseknél.","shortLead":"Határzárak helyett egész Európában egységes reptéri vizsgálatokat kellene bevezetni – mondta Váradi József, a Wizz Air...","id":"20200930_varadi_wizz_air_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63dbe831-f12f-43b7-a781-09efb67183ed","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_varadi_wizz_air_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:35","title":"Wizz Air-vezér: Véget kéne vetni az utasokat sújtó karanténnak és határzárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"MTI","category":"elet","description":"11 éven át követtek 1,7 millió svédországi nőt, hogy kiderüljön, valójában mennyire hatékony a HPV elleni védőoltás.\r

","shortLead":"11 éven át követtek 1,7 millió svédországi nőt, hogy kiderüljön, valójában mennyire hatékony a HPV elleni védőoltás.\r

","id":"20201001_mukodik_a_hpv_oltas_legkiterjedtebb_kutatas_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84cd494-f367-4ddf-9ef4-3f4fb7a4a5eb","keywords":null,"link":"/elet/20201001_mukodik_a_hpv_oltas_legkiterjedtebb_kutatas_szerint","timestamp":"2020. október. 01. 16:12","title":"88 százalékkal csökkentheti a HPV-oltás a méhnyakrák kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rusvai Miklós az RTL Híradónak nyilatkozott, azt mondta: idehaza nem eléggé lelkiismeretes a kontaktuskutatás, a reprodukciós ráta értéke pedig “mesterségesen alacsonyan tartott”.","shortLead":"Rusvai Miklós az RTL Híradónak nyilatkozott, azt mondta: idehaza nem eléggé lelkiismeretes a kontaktuskutatás...","id":"20200930_rusvai_miklos_viruskutato_kontaktszemely_r_ertek_reprodukcios_rata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5005f37a-db0c-4ccd-87e5-589f2de9605a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_rusvai_miklos_viruskutato_kontaktszemely_r_ertek_reprodukcios_rata","timestamp":"2020. szeptember. 30. 20:41","title":"A víruskutató szerint nem megfelelő a tesztelés és a kontaktkutatás Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1575f3d4-1a58-44c3-aee2-cba4e02a11b4","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Akarva vagy akaratlanul, de a Polt Péter vezette ügyészség már többször kisegítette Simonka Györgyöt. Kérdés, hogy meddig húzódik az eljárás és mi lehet a vége.","shortLead":"Akarva vagy akaratlanul, de a Polt Péter vezette ügyészség már többször kisegítette Simonka Györgyöt. Kérdés...","id":"202040_vedhatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1575f3d4-1a58-44c3-aee2-cba4e02a11b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1f25ef-9a57-43ec-89d4-eedd1ad5f2b2","keywords":null,"link":"/360/202040_vedhatosag","timestamp":"2020. október. 01. 11:10","title":"Polt többször is kisegítette Simonkát, de megmenteni elvileg ő sem tudja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00cd145-43fc-4912-90ff-7a627a32795f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A műanyagfaló PETáz enzimet használva olyan anyagot alkottak brit szakemberek, amely a korábbiaknál is gyorsabban tünteti el a plasztikot. Ahhoz viszont még mindig túl lassú, hogy a laboratóriumon kívül is bevessék.","shortLead":"A műanyagfaló PETáz enzimet használva olyan anyagot alkottak brit szakemberek, amely a korábbiaknál is gyorsabban...","id":"20200930_szuperenzim_enzim_muanyag_plasztik_palack","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a00cd145-43fc-4912-90ff-7a627a32795f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de183b4-ff53-4b89-846a-ff0b56ec2dd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_szuperenzim_enzim_muanyag_plasztik_palack","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:03","title":"Elkészült az új anyag, hatszor gyorsabban bontja le a műanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8427c3-2be3-43c2-a1f9-c0307a634c68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a hatóságok elnéző hozzáállása, hanem Mészáros Lőrinc cégének \"technológiai fegyelmezetlensége\" volt a probléma, de már ezt is kiküszöbölték – áll a nyomozást megszüntető határozatban.","shortLead":"Nem a hatóságok elnéző hozzáállása, hanem Mészáros Lőrinc cégének \"technológiai fegyelmezetlensége\" volt a probléma, de...","id":"20200930_matrai_eromu_viserol_kornyezetszennyezes_megszuntetett_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d8427c3-2be3-43c2-a1f9-c0307a634c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b116ec1-d91d-4b5a-b4ae-e988d115d9df","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_matrai_eromu_viserol_kornyezetszennyezes_megszuntetett_nyomozas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:15","title":"A rendőrség nem talált hivatali mulasztást a Mátrai Erőműnél történt környezetszennyezésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]