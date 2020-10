Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába nőtt a magyar munkanélküliség, a legtöbb európai országhoz képest jól álltunk a járvány második hulláma előtt.","shortLead":"Hiába nőtt a magyar munkanélküliség, a legtöbb európai országhoz képest jól álltunk a járvány második hulláma előtt.","id":"20201001_eu_munkanelkuliseg_munka_eurostat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dda055e-c4ff-48fd-8671-b8d645cdd06c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_eu_munkanelkuliseg_munka_eurostat","timestamp":"2020. október. 01. 12:29","title":"Az EU ötödik legalacsonyabb munkanélkülisége a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03adfc3d-3f18-4318-8f1e-cef08b2d729e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton egy időre visszatér a nyár, de vasárnap újabb hidegfront érkezik.","shortLead":"Szombaton egy időre visszatér a nyár, de vasárnap újabb hidegfront érkezik.","id":"20201001_idojaras_hetvege_valtozas_meleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03adfc3d-3f18-4318-8f1e-cef08b2d729e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56a2830-97b2-4e45-9dd4-34f8c0a7663a","keywords":null,"link":"/elet/20201001_idojaras_hetvege_valtozas_meleg","timestamp":"2020. október. 01. 11:15","title":"Nagyot változik az időjárás a hétvégén, akár 10 fokkal is melegebb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f93a41d-d262-4fd0-9ebb-02650d960856","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Finom csillagok nevű terméket kivonták a forgalomból, a Nébih arra kéri a vásárlókat, ha vettek belőle, ne egyék meg.","shortLead":"A Finom csillagok nevű terméket kivonták a forgalomból, a Nébih arra kéri a vásárlókat, ha vettek belőle, ne egyék meg.","id":"20200930_femdarabka_muller_kakaos_sutemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f93a41d-d262-4fd0-9ebb-02650d960856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29aebae9-de1a-4e84-8673-bfe1dcabb3e1","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_femdarabka_muller_kakaos_sutemeny","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:45","title":"Fémdarabkákat találtak a Müller egyik kakaós süteményében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4941b68-0d67-44ab-bf98-ab1706893cd0","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Generációk óta velünk él a Flintstone család, amely a legendás Hanna–Barbera-páros sok más legendás rajzfilmje közül az első volt, amely eredendően felnőtteknek készült, így minden más rajzfilmet is megelőzve először került főműsoridőben a tévébe. A sorozat nálunk azért is különleges, mert a magyar szöveggel és szinkronnal talán jobb is, mint az eredeti.","shortLead":"Generációk óta velünk él a Flintstone család, amely a legendás Hanna–Barbera-páros sok más legendás rajzfilmje közül...","id":"20200930_flintstone_csalad_60_hanna_barbera_fredi_beni_romhanyi_jozsef","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4941b68-0d67-44ab-bf98-ab1706893cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fa6ecc-37e7-4306-9a08-0f5fcac28194","keywords":null,"link":"/360/20200930_flintstone_csalad_60_hanna_barbera_fredi_beni_romhanyi_jozsef","timestamp":"2020. szeptember. 30. 19:00","title":"A kőkorszak örök: 60 éve rajzolja karikatúránkat Frédi és Béni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154026d8-3bbf-4eb0-b021-d1825dc1bfab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Éjjel is folyamatosan lőtték egymást az azeri és az örmény csapatok a vitatott hovatartozású enklávéban, Hegyi-Karabahban. Az örmények – akik szerint Azerbajdzsán \"terrorista zsoldosokat\" is bevetett – lelőttek három azeri helikoptert, az egyik Iránban csapódott be. Az azeri fél pedig közölte: vagy kivonulnak az örmények, vagy folytatódik a háború.","shortLead":"Éjjel is folyamatosan lőtték egymást az azeri és az örmény csapatok a vitatott hovatartozású enklávéban...","id":"20201001_Egesz_ejjel_agyuztak_HegyiKarabahban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=154026d8-3bbf-4eb0-b021-d1825dc1bfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6066ca2b-9903-4d44-9fe2-03957f32319a","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_Egesz_ejjel_agyuztak_HegyiKarabahban","timestamp":"2020. október. 01. 11:43","title":"Egész éjjel ágyúztak Hegyi-Karabahban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Gyorsan szögezzük le: véleménye mindenkinek lehet, a könyvdarálás azonban jócskán túlmegy a véleménynyilvánításon. De mi lehet egy mesekönyvben, ami ekkora indulatokat kavar? A felnőttek vagy a gyerekek csinálnak nagy ügyet belőle, ha mássággal találkoznak? Szakértőkkel beszélgettünk a „homoszexuális propagandának” titulált Meseország mindenkié című könyvről.","shortLead":"Gyorsan szögezzük le: véleménye mindenkinek lehet, a könyvdarálás azonban jócskán túlmegy a véleménynyilvánításon. De...","id":"20201001_Meseorszag_mindenkie_mesekonyv_Labrisz_Duro_Dora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80c1e0b-3d7f-47e1-aa04-048aed585deb","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Meseorszag_mindenkie_mesekonyv_Labrisz_Duro_Dora","timestamp":"2020. október. 01. 06:30","title":"Mitől olyan veszélyes egy mesekönyv, hogy valaki ledarálja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c80b25d-60d8-433f-9172-a7448f20f1bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár 90 százalékkal is csökkenhet a fővárosi turisztikai vállalkozások ingatlan bérleti díja, de feltétel, hogy ne bocsássanak el alkalmazottakat. A taxisoknak a drosztíjkedvezményen kívül megszavaztak még egy plusz könnyítést is.","shortLead":"Akár 90 százalékkal is csökkenhet a fővárosi turisztikai vállalkozások ingatlan bérleti díja, de feltétel, hogy ne...","id":"20200930_budapest_gazdasagi_mentocsomag_fovarosi_kozgyules_hatarozat_taxisok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c80b25d-60d8-433f-9172-a7448f20f1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f6389d-2dde-4ff3-bcd7-2b0ad3a6b727","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_budapest_gazdasagi_mentocsomag_fovarosi_kozgyules_hatarozat_taxisok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 20:24","title":"Elfogadták a budapesti gazdasági mentőcsomagot, a taxisok kaptak egy plusz kedvezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A munkatársak negyede távozhat az intézmény központjából a közalkalmazotti törvény módosítása miatt.","shortLead":"A munkatársak negyede távozhat az intézmény központjából a közalkalmazotti törvény módosítása miatt.","id":"20200930_Meg_a_koltozes_elott_padlora_kerulhet_a_Magyar_Termeszettudomanyi_Muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899e56c7-bab1-48cf-86b5-17e91eafb39c","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_Meg_a_koltozes_elott_padlora_kerulhet_a_Magyar_Termeszettudomanyi_Muzeum","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:51","title":"Még a költözés előtt padlóra kerülhet a Magyar Természettudományi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]