Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf656f22-e1fc-47b6-95a3-5b752f25b3e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyilvános Facebook-csoportok népszerűségét szeretné növelni egy érdekes újítással a közösségi oldal. Hogy a kezdeményezést a felhasználók díjazni fogják-e, az egyelőre kérdéses.","shortLead":"A nyilvános Facebook-csoportok népszerűségét szeretné növelni egy érdekes újítással a közösségi oldal...","id":"20201002_nyilvanos_facebook_csoportok_beszelgetes_hirfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf656f22-e1fc-47b6-95a3-5b752f25b3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68778824-b0a4-4d80-ab6f-1f7c5e44c8ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_nyilvanos_facebook_csoportok_beszelgetes_hirfolyam","timestamp":"2020. október. 02. 08:37","title":"Ne lepődjön meg: idegenek beszélgetéseit is látni fogja a saját Facebookján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Egy hónappal az amerikai elnökválasztás előtt bombaként robbant a hír, hogy Donald Trump koronavírusos. A külső válságok és az egészségügyi vészhelyzetek ugyan hagyományosan megerősítik a regnáló vezetőket, Trumpnak azonban azzal is szembe kell néznie, hogy az elmúlt hónapokban többször elbagatellizálta a járványveszélyt, nem hordott maszkot és egyszerű influenzához hasonlította a betegséget, amelyben már több mint 200 ezren haltak meg az országban. ","shortLead":"Egy hónappal az amerikai elnökválasztás előtt bombaként robbant a hír, hogy Donald Trump koronavírusos. A külső...","id":"20201002_Egyesult_Allamok_Donald_Trump_koronavirus_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6325b572-1631-4a4f-a72f-4d519283ef46","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Egyesult_Allamok_Donald_Trump_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 02. 14:00","title":"Mindent boríthat az Egyesült Államokban Donald Trump koronavírus-fertőzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082bdfee-8c38-4db7-a9de-cb5b2d62df6a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szélsőséges időjárás hatással van a tó élővilágára.","shortLead":"A szélsőséges időjárás hatással van a tó élővilágára.","id":"20201003_Kiderult_miert_algasodik_jobban_a_Balaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=082bdfee-8c38-4db7-a9de-cb5b2d62df6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e78685-2abb-4f8e-8ac1-e0baae22fb22","keywords":null,"link":"/zhvg/20201003_Kiderult_miert_algasodik_jobban_a_Balaton","timestamp":"2020. október. 03. 11:06","title":"Kiderült, miért algásodik jobban a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a4e2f2-7e1e-4523-9e4a-fc93a6b40c32","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bemutatjuk a litván céget, amely afrikai országokat áraszt el gagyi postabélyegekkel, és még jó üzletet is csinál ezzel.","shortLead":"Bemutatjuk a litván céget, amely afrikai országokat áraszt el gagyi postabélyegekkel, és még jó üzletet is csinál ezzel.","id":"202040_rajuk_nyomjak_abelyeguket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46a4e2f2-7e1e-4523-9e4a-fc93a6b40c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d459ab83-5142-4f04-8435-4fe9acea510a","keywords":null,"link":"/360/202040_rajuk_nyomjak_abelyeguket","timestamp":"2020. október. 03. 08:30","title":"Az igazi gyűjtők rájuk se néznek, de van, akinek jól jönnek a giccses bélyegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e55387-5940-48ca-aaff-992b29c380bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump úgy gondolja, az első szópárbajt ő nyerte demokrata ellenfelével szemben.\r

","shortLead":"Donald Trump úgy gondolja, az első szópárbajt ő nyerte demokrata ellenfelével szemben.\r

","id":"20201002_Fox_Biden_gyakornok_elnokjelolti_vita","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05e55387-5940-48ca-aaff-992b29c380bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7e6d7a-428c-41be-83af-decbbba3313b","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Fox_Biden_gyakornok_elnokjelolti_vita","timestamp":"2020. október. 02. 05:51","title":"Fox: Biden volt gyakornoka lesz a második elnökjelölti vita műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő belehalt a sérülésekbe.","shortLead":"A nő belehalt a sérülésekbe.","id":"20201002_Elo_adasban_gyujtotta_fel_a_volt_ferje_az_egyik_legnepszerubb_kinai_vloggert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52109f8-1b4e-4438-8e27-e7493a9393d3","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Elo_adasban_gyujtotta_fel_a_volt_ferje_az_egyik_legnepszerubb_kinai_vloggert","timestamp":"2020. október. 02. 09:46","title":"Élő adásban gyújtotta fel a volt férje az egyik legnépszerűbb kínai vloggert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az ülést többször is megszakítva az uniós állam- és kormányfők végül csütörtökön éjfél után döntést hoztak a Fehéroroszországgal kapcsolatos szankciós intézkedésekről. Zöld utat kapott az az elképzelés, hogy mintegy negyven személyt sújtsanak beutazási tilalommal, uniós számlák befagyasztásával. Lukasenka elnök azonban nem lesz a listán.","shortLead":"Az ülést többször is megszakítva az uniós állam- és kormányfők végül csütörtökön éjfél után döntést hoztak...","id":"20201002_EUcsucs_johetnek_a_szankciok_a_feherorosz_elnokvalasztas_kapcsan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ad8771-d383-4073-9c91-76861a707d33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_EUcsucs_johetnek_a_szankciok_a_feherorosz_elnokvalasztas_kapcsan","timestamp":"2020. október. 02. 02:44","title":"EU-csúcs: jöhetnek a szankciók a fehérorosz elnökválasztás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86b23fe-aa8d-40ca-a065-15dfe657b85e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Érdemes letartóztatni a kémfőnököt, ki kell árusítani a hidegháborús tartalékokat, tiltakozás a lengyel vízumkényszer ellen. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Érdemes letartóztatni a kémfőnököt, ki kell árusítani a hidegháborús tartalékokat, tiltakozás a lengyel vízumkényszer...","id":"20201003_Wartburg_Opel_Honecker_Lipcse_1990_oktober_3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c86b23fe-aa8d-40ca-a065-15dfe657b85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28845318-63b2-4d50-8441-433eba5a15e8","keywords":null,"link":"/360/20201003_Wartburg_Opel_Honecker_Lipcse_1990_oktober_3","timestamp":"2020. október. 03. 16:30","title":"Wartburg helyett Opel: 30 éve szűnt meg az NDK – 1990. október 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]