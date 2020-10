Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74b61bb1-c44d-490a-aca8-e4c5250ca8c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddig feltételezettnél mintegy ötezer évvel korábban, 41-38 ezer évvel ezelőtt érkezett a modern ember Európa legnyugatibb részére egy nemzetközi kutatócsoport szerint.","shortLead":"Az eddig feltételezettnél mintegy ötezer évvel korábban, 41-38 ezer évvel ezelőtt érkezett a modern ember Európa...","id":"20201004_5000_evet_tevedtunk_a_modern_emberrel_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74b61bb1-c44d-490a-aca8-e4c5250ca8c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e29ba7-a787-41e5-b998-0250ef41f515","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_5000_evet_tevedtunk_a_modern_emberrel_kapcsolatban","timestamp":"2020. október. 04. 10:03","title":"5000 évet tévedtünk a modern emberrel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78018bde-b364-4fea-8deb-44d349cde4ab","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős a harmadik mérkőzését is megnyerte, ezzel negyeddöntőbe jutott a francia nyílt teniszbajnokságon.","shortLead":"A címvédő Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős a harmadik mérkőzését is megnyerte, ezzel negyeddöntőbe jutott...","id":"20201004_A_negyeddontobe_jutottak_Babosek_a_Roland_Garroson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78018bde-b364-4fea-8deb-44d349cde4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8834e4-c213-4481-ae60-cce2bf389dbd","keywords":null,"link":"/sport/20201004_A_negyeddontobe_jutottak_Babosek_a_Roland_Garroson","timestamp":"2020. október. 04. 19:25","title":"A negyeddöntőbe jutottak Babosék a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38aad40c-aaa2-4891-a111-8e3a9bdb08d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elnök újraválasztási kampánya meghirdette a MAGA-hadműveletet.","shortLead":"Az elnök újraválasztási kampánya meghirdette a MAGA-hadműveletet.","id":"20201004_Autos_karavanokkal_tamogatjak_a_Trump_nelkuli_Trumpkampanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38aad40c-aaa2-4891-a111-8e3a9bdb08d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5318e8d5-6bf1-4973-b604-b28a0589e801","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Autos_karavanokkal_tamogatjak_a_Trump_nelkuli_Trumpkampanyt","timestamp":"2020. október. 04. 13:18","title":"Autós karavánokkal támogatják a Trump nélküli Trump-kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A húsfogyasztás ökológiai lábnyoma nagy, fehérjére viszont szüksége van az emberi szervezetnek, így a kutatók világszerte azon dolgoznak, hogy erre megoldást találjanak. ","shortLead":"A húsfogyasztás ökológiai lábnyoma nagy, fehérjére viszont szüksége van az emberi szervezetnek, így a kutatók...","id":"20201005_Jobb_feherjeforras_a_szojanal_a_repce","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3380c07d-5cd5-428e-9769-cc21ef79abeb","keywords":null,"link":"/zhvg/20201005_Jobb_feherjeforras_a_szojanal_a_repce","timestamp":"2020. október. 05. 11:40","title":"Jobb fehérjeforrás a szójánál a repce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282203ff-0987-4786-a03b-09c04660409f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ebben az évben 31 ember vesztette életét a lángok vagy a füst miatt.","shortLead":"Ebben az évben 31 ember vesztette életét a lángok vagy a füst miatt.","id":"20201005_tuz_kalifornia_allam_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=282203ff-0987-4786-a03b-09c04660409f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9fc454-536e-4abf-8026-ada71949d328","keywords":null,"link":"/zhvg/20201005_tuz_kalifornia_allam_klimavaltozas","timestamp":"2020. október. 05. 06:11","title":"Kétszer akkora területet emésztett fel a tűz Kaliforniában, mint az eddigi legrosszabb évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22ec8ac-32e4-4cf3-8781-6dbf21da0e59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök lemondását, új, tiszta választások kiírását követelték a tüntetők. A hatalom brutálisan lépett fel, rengeteg embert őrizetbe vettek.\r

\r

","shortLead":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök lemondását, új, tiszta választások kiírását követelték a tüntetők. A hatalom...","id":"20201004_Ismet_tizezrek_tuntettek_Minszkben_vizagyuval_oszlattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b22ec8ac-32e4-4cf3-8781-6dbf21da0e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a97aeb-5568-4cb2-b128-f0eca90b15f6","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Ismet_tizezrek_tuntettek_Minszkben_vizagyuval_oszlattak","timestamp":"2020. október. 04. 17:10","title":"Ismét tízezrek tüntettek Minszkben, vízágyúval oszlattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Parlament német alelnöke szerint a magyar kormányfő sajnos már messzire jutott a jogállam lebontásában, és ezt néppárti barátai tétlenül nézik. Amit az Európai Tanács bedobott a jogállam védelmére, az teljesen hatástalan Orbán ellen – mondta Katarina Barley a Spiegelnek adott interjúban.

","shortLead":"Az Európai Parlament német alelnöke szerint a magyar kormányfő sajnos már messzire jutott a jogállam lebontásában, és...","id":"20201005_Katarina_Barley_Spiegel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3b22ba-e95c-4d6b-9036-c70e91a1e316","keywords":null,"link":"/360/20201005_Katarina_Barley_Spiegel","timestamp":"2020. október. 05. 08:45","title":"Katarina Barley: Orbán enyveskezű, most lehet megállítani vagy soha ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a264a4-122b-41a4-849f-8ad9ed4e75ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2023-tól csaknem 2,4 millió forintot kereshet egy idős orvos. A kormány most beterjesztett javaslata átalakítja az orvosok jogviszonyát is, és jelentősen szűkülhet a magánellátásban is dolgozók mozgástere, ami természetesen a betegeket is érinti. ","shortLead":"2023-tól csaknem 2,4 millió forintot kereshet egy idős orvos. A kormány most beterjesztett javaslata átalakítja...","id":"20201005_Megjelent_az_orvosi_beremelesrol_szolo_torvenyjavaslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00a264a4-122b-41a4-849f-8ad9ed4e75ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9c29b8-f576-4818-808f-2f136239f4d4","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_Megjelent_az_orvosi_beremelesrol_szolo_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. október. 05. 13:22","title":"Ára van a nagy orvosi béremelésnek: szigorú összeférhetetlenségi szabályok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]