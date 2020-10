Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81e9615f-4dfc-4405-b508-dfa722a847b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összesen 34 napon mértek \"extrém meleget\" - közölte a Santiago de Chile-i Egyetem.","shortLead":"Összesen 34 napon mértek \"extrém meleget\" - közölte a Santiago de Chile-i Egyetem.","id":"20201004_Harom_evtizede_nem_volt_olyan_meleg_az_Antarktiszon_mint_iden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81e9615f-4dfc-4405-b508-dfa722a847b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1beac4e3-5881-4f48-af8f-b3174359942c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_Harom_evtizede_nem_volt_olyan_meleg_az_Antarktiszon_mint_iden","timestamp":"2020. október. 04. 12:10","title":"Három évtizede nem volt olyan meleg az Antarktiszon, mint idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689f3d40-e9ea-4867-a8c6-f312d11ece37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar Cinema City hálózat tulajdonosa, a Cineworld/Regal hálózat bizonytalan időre bezárja az összes, több mint 500 angliai és amerikai moziját. A magyar mozik nyitva vannak - tudtuk meg a cégtől.\r

\r

","shortLead":"A magyar Cinema City hálózat tulajdonosa, a Cineworld/Regal hálózat bizonytalan időre bezárja az összes, több mint 500...","id":"20201004_Bezar_az_USA_masodik_Anglia_elsoszamu_mozihalozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=689f3d40-e9ea-4867-a8c6-f312d11ece37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094b802b-fb53-465a-b29f-11e80e994359","keywords":null,"link":"/kkv/20201004_Bezar_az_USA_masodik_Anglia_elsoszamu_mozihalozata","timestamp":"2020. október. 04. 17:34","title":"Bezár az USA második, Anglia elsőszámú mozihálózata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Megtartották a 40. heti sorsolást. ","shortLead":" Megtartották a 40. heti sorsolást. ","id":"20201004_Megvannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2937ae7a-0725-41a9-a32d-5418e4990c34","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Megvannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. október. 04. 16:54","title":"Megvannak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f677489-eb7e-42d6-8e49-b49bcc8a8600","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cápákat védő amerikai Shark Allies arra figyelmeztet, a koronavírus-járvány ellen kifejlesztett vakcina miatt nagyon sok cápa életét olthatják ki.","shortLead":"A cápákat védő amerikai Shark Allies arra figyelmeztet, a koronavírus-járvány ellen kifejlesztett vakcina miatt nagyon...","id":"20201005_koronavirus_jarvany_capa_szkvalen_vedooltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f677489-eb7e-42d6-8e49-b49bcc8a8600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42abe9ff-570c-4b37-aea6-d5413a3db31b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_koronavirus_jarvany_capa_szkvalen_vedooltas","timestamp":"2020. október. 05. 00:03","title":"500 000 további életet követelhet a koronavírus-járvány, de ezúttal nem emberekért kell aggódniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42bcda2-f393-4753-9974-4893fc55c659","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik jármű átszakította a járdát és az úttestet elválasztó korlátot a Jászai Mari térnél.","shortLead":"Az egyik jármű átszakította a járdát és az úttestet elválasztó korlátot a Jászai Mari térnél.","id":"20201004_Baleset_a_Jaszai_Mari_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b42bcda2-f393-4753-9974-4893fc55c659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c5ff1f8-76b4-4093-b966-c600f48ae755","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Baleset_a_Jaszai_Mari_teren","timestamp":"2020. október. 04. 14:31","title":"Baleset a Jászai Mari téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd0885-1e73-402c-9845-e5439993d450","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár az agrárminiszter mást mondott, a kormány szerint nincs tervben a zéró tolerancia módosítása.","shortLead":"Bár az agrárminiszter mást mondott, a kormány szerint nincs tervben a zéró tolerancia módosítása.","id":"20201004_A_kormany_tisztazta_akarjake_engedni_a_spicces_vezetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd0885-1e73-402c-9845-e5439993d450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461a837d-3002-4433-8e90-444fb58ef343","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_A_kormany_tisztazta_akarjake_engedni_a_spicces_vezetest","timestamp":"2020. október. 04. 08:50","title":"A kormány tisztázta, akarják-e engedni a spicces vezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af2380c-fee4-4d63-b3b0-012b5cc3bc30","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Többek között kétlépcsős bérfejlesztést, az intézmény jövőjéről szóló, átfogó egyeztetést, valamint az egyetemi épületek blokádját szervezők büntetlenségét ígérték a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) új vezetői abban az esetben, ha azonnal befejeződik az intézmény dolgozóinak sztrájkja és október 7-ig az épületek blokádja.","shortLead":"Többek között kétlépcsős bérfejlesztést, az intézmény jövőjéről szóló, átfogó egyeztetést, valamint az egyetemi...","id":"20201004_Nyolcpontos_megegyezesi_javaslatot_tett_az_egyetem_uj_vezetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4af2380c-fee4-4d63-b3b0-012b5cc3bc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb07f68-415c-49b4-98f0-6fc8b258799c","keywords":null,"link":"/kultura/20201004_Nyolcpontos_megegyezesi_javaslatot_tett_az_egyetem_uj_vezetese","timestamp":"2020. október. 04. 18:32","title":"Nyolcpontos megegyezési javaslatot tett az SZFE új vezetése, büntetlenséget is ígérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68594c93-40fd-4ea0-ba14-caea56e4c453","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Színes társaság gyűlt össze tavaly ősszel egy budapesti luxusszállodában azért, hogy egy adriai hajóúton titokban készült felvételről beszélgessenek: mások mellett a Dózsa György úti halálos baleset miatt ekkor már eljárás alatt álló M. Richárd, a Városliget beruházásait védő biztonsági cég vezetője, a Kubatov Gábor fideszes pártigazgatóval is jó kapcsolatot ápoló Tóth Csaba, valamint F. Gábor, aki később a felvételek miatt indított zsarolási ügy egyik gyanúsítottja lett. M. Richárd a találkozóra magával vitte azt a pendrive-ot is, ami még 2018 nyarán, a házi őrizete alatt „felejtődött” nála. A pendrive-on azok a felvételek voltak, amelyek később Borkai Zsolt győri polgármester bukásához vezettek. A Borkai-felvétel útjának eddig nem ismert részleteinek jártunk utána. A szálak az alvilágba vezettek. ","shortLead":"Színes társaság gyűlt össze tavaly ősszel egy budapesti luxusszállodában azért, hogy egy adriai hajóúton titokban...","id":"20201005_M_Richardnal_mar_2018_nyaran_ott_volt_a_Borkaifelvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68594c93-40fd-4ea0-ba14-caea56e4c453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91edcdc3-9810-4b13-979f-ec2a4e02805c","keywords":null,"link":"/360/20201005_M_Richardnal_mar_2018_nyaran_ott_volt_a_Borkaifelvetel","timestamp":"2020. október. 05. 06:30","title":"Mondtam neki, hogy van egy kis probléma, mire ő annyit mondott: Borkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]