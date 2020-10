Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d968894e-2e89-48f7-b1ae-f46a46b5eb99","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nem őshonos leguánok, pitonok és tűzhalak mellett egy újabb betolakodóval kell felvennie a harcot Floridának – figyelmeztette a helyi lakosságot a hatóság.","shortLead":"A nem őshonos leguánok, pitonok és tűzhalak mellett egy újabb betolakodóval kell felvennie a harcot Floridának –...","id":"20201005_macrochlamys_indica_csiga_florida","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d968894e-2e89-48f7-b1ae-f46a46b5eb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a204c93b-0bb3-4291-be84-b2b5f3fdf236","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_macrochlamys_indica_csiga_florida","timestamp":"2020. október. 05. 13:33","title":"Falánk csigafaj ellen kell felvennie a kesztyűt Floridának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec02575-1c38-4814-bfa5-e3497fa79969","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"20-24 fok is lehet kedden.","shortLead":"20-24 fok is lehet kedden.","id":"20201006_idojaras_omsz_eso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ec02575-1c38-4814-bfa5-e3497fa79969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcaf9db-6d2f-4d8a-a77d-5c5cdd2be7f0","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_idojaras_omsz_eso","timestamp":"2020. október. 06. 05:56","title":"Egy igazán szép őszi napunk lesz, mielőtt érkezik a nagy eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20db4526-7267-4df7-bb0a-00c19fbfb76b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok elnökének a napokban lett pozitív a vírustesztje.","shortLead":"Az Egyesült Államok elnökének a napokban lett pozitív a vírustesztje.","id":"20201005_donald_trump_koronavirus_covid_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20db4526-7267-4df7-bb0a-00c19fbfb76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f1ffdc-28f2-4290-b035-89b7af1d39f0","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_donald_trump_koronavirus_covid_korhaz","timestamp":"2020. október. 05. 21:44","title":"A koronavírusos Trump már jobban van, hamarosan elhagyja a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Közös véleménycikket tett közzé a Politico brüsszeli uniós portálon az Európai Parlament négy meghatározó politikai csoportosulása, amelyek együtt a parlament jelentős többségét adják. Manfred Weber, az Európai Néppárt, Dacian Ciolos, az Európa Megújul, Iratxe Garcia Perez, a Szociáldemokraták és Ska Keller, valamint Philippe Lamberts a Zöldek részéről “Az európai értékek nem eladók” címmel pubikálták álláspontjukat.","shortLead":"Közös véleménycikket tett közzé a Politico brüsszeli uniós portálon az Európai Parlament négy meghatározó politikai...","id":"20201006_Az_EP_nem_alkuszik_a_jogallamisag_kapcsan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85897661-caf8-4c3a-b703-866e7efa3c61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_Az_EP_nem_alkuszik_a_jogallamisag_kapcsan","timestamp":"2020. október. 06. 11:55","title":"Az EP nem alkuszik a jogállamiság kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f174d0e5-532e-451b-9fa7-d4a6c9ed3496","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple fontos küldetésének tartja a környezetvédelmet, ezért is érintette a vállalatot igen kellemetlenül, hogy az egyik, eszközselejtezésre/újrahasznosításra szakosodott alvállalkozója inkább értékesítette a megsemmisítésre ítélt készülékeket.","shortLead":"Az Apple fontos küldetésének tartja a környezetvédelmet, ezért is érintette a vállalatot igen kellemetlenül...","id":"20201005_apple_geep_canada_ujrahasznosto_vallalat_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f174d0e5-532e-451b-9fa7-d4a6c9ed3496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98c815d-d5f4-4dba-ab1e-136ec1efc285","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_apple_geep_canada_ujrahasznosto_vallalat_iphone","timestamp":"2020. október. 05. 16:33","title":"Az Apple-nek azt mondták, megsemmisítik a 100 000 készüléket – aztán inkább újra eladták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9ca51e-d6db-4e6f-b546-64bd66f354e6","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Az idővel, a technikával, a popkultúramítosszal flörtölő képzőművész, Weiler Péter budapesti garázskiállításán egy bizarr, \"porszívók és szabályok nélküli\" szálloda szellemei jelennek meg.","shortLead":"Az idővel, a technikával, a popkultúramítosszal flörtölő képzőművész, Weiler Péter budapesti garázskiállításán...","id":"202040__hotel_chelsea__kijelentkezes__tyukodi_pajtas__szobaszerviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa9ca51e-d6db-4e6f-b546-64bd66f354e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2029bf-6d4e-45f1-9f69-6a531bf98109","keywords":null,"link":"/360/202040__hotel_chelsea__kijelentkezes__tyukodi_pajtas__szobaszerviz","timestamp":"2020. október. 05. 13:00","title":"Tisztára nem Amerika: legendák kultikus New York-i rejtekét láthatja Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c2dec9-49e7-4fae-88d4-22dd61b6a12c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Három kutató munkáját ismerte el a Svéd Királyi Tudományos Akadémia a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjjal.","shortLead":"Három kutató munkáját ismerte el a Svéd Királyi Tudományos Akadémia a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjjal.","id":"20201005_2020_Nobel_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8c2dec9-49e7-4fae-88d4-22dd61b6a12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8319c0cb-ee96-4fed-ab9f-18cfe21a1984","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_2020_Nobel_dij","timestamp":"2020. október. 05. 11:53","title":"A hepatitis C-vírus felfedezéséért kapták az orvosi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3e048f-fc72-4904-b559-ef258fd3da65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindenki azt figyeli, hogy milyen hatása lesz annak, hogy hétfőn vélhetően hazaengedik a kórházból az Egyesült Államok koronavírus-fertőzött elnökét. Donald Trump eddig is sokszor lepett meg másokat a váratlan húzásaival, a kórház korai elhagyása is ilyen lehet, ahogy maga a kezelése sem volt mindennapi. Bár a tőzsdék egyelőre úgy teljesítenek, ahogy azt szinte mindenki várta – a betegség hírére kicsit estek, a kórházelhagyás lehetőségére emelkedtek –, az elmúlt napok eseményei előrehozhatják a nagy gazdasági mentőcsomag elfogadását. ","shortLead":"Mindenki azt figyeli, hogy milyen hatása lesz annak, hogy hétfőn vélhetően hazaengedik a kórházból az Egyesült Államok...","id":"20201005_Trump_koronavirus_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d3e048f-fc72-4904-b559-ef258fd3da65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5367a36-a663-4a7f-9341-5f17c3dae9af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_Trump_koronavirus_usa","timestamp":"2020. október. 05. 15:15","title":"Trump betegsége még jobban megkavarta a kártyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]