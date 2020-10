Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d62efca-90a5-410a-935f-133f884e1b01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden jól megy, 10 év múlva már utasokat is szállíthat az a repülő, amely a gyártója szerint a Mach 1,3 sebességen repítené ügyfeleit. Egy-egy utazás feleannyi időbe telne, mint most.","shortLead":"Ha minden jól megy, 10 év múlva már utasokat is szállíthat az a repülő, amely a gyártója szerint a Mach 1,3 sebességen...","id":"20201009_boom_supersonic_xb_1_szuperszonikus_repulo_utasszallito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d62efca-90a5-410a-935f-133f884e1b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7352834-c296-4868-ba21-2a3fd93b2c83","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_boom_supersonic_xb_1_szuperszonikus_repulo_utasszallito","timestamp":"2020. október. 09. 09:03","title":"Ez a repülő 1600 km/h sebességgel visz majd 44 utast, megmutatták a prototípusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Október elején is érdemes hullócsillagokat keresve kémlelni az eget – üzente meg az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).","shortLead":"Október elején is érdemes hullócsillagokat keresve kémlelni az eget – üzente meg az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20201008_drakonidak_2020_oktober_meteorraj_csillaghullas_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf3df4e-d6c5-441c-aac5-a13c9f8c5a94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_drakonidak_2020_oktober_meteorraj_csillaghullas_idojaras_omsz","timestamp":"2020. október. 08. 09:03","title":"Nézzen fel az égre ma éjjel, megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány második hullámában sokkal kevesebb rémhírterjesztőt vonnak felelősségre.","shortLead":"A járvány második hullámában sokkal kevesebb rémhírterjesztőt vonnak felelősségre.","id":"20201007_Megrovast_kapott_egy_ferfi_mert_tagadta_a_koronavirus_letezeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5376c26-a4c6-4621-a260-ca2d5fe235d5","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Megrovast_kapott_egy_ferfi_mert_tagadta_a_koronavirus_letezeset","timestamp":"2020. október. 07. 21:31","title":"Megrovást kapott egy férfi, mert tagadta a koronavírus létezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5add1a93-cb4a-4809-8176-c8aacc9e202e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy gondolták a környéken élők, nem szabad ráengedni az átmenő forgalmat a Halmierdő melletti utcára, az önkormányzat fél év után visszakozott.","shortLead":"Úgy gondolták a környéken élők, nem szabad ráengedni az átmenő forgalmat a Halmierdő melletti utcára, az önkormányzat...","id":"20201008_utfelujitas_foldut_flor_ferenc_pestszentlorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5add1a93-cb4a-4809-8176-c8aacc9e202e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1c7957-c180-409b-a095-75a9ecbed19f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_utfelujitas_foldut_flor_ferenc_pestszentlorinc","timestamp":"2020. október. 08. 17:54","title":"Lefújtak egy pestszentlőrinci útfelújítást, mert a helyiek azt kérték, maradjon földút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a254eca-4635-44bb-aed6-21573649f2e6","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem törődött a könnyű zsákmányokkal, rögtön a nagyvadra megy a központi agytröszt, amikor a Mathias Corvinus Collegiumon keresztül bevásárolja magát a könyvkiadást és -terjesztést domináló Libri-csoportba. \r

