Csütörtökön debütál online a Psycho60 – szülinapi zuhanyjelenet, és még Törőcsik Mari is benne lesz.

Idén nyáron 60 színésznővel forgatta újra a világ talán legismertebb képsorát, Hitchcock Psychójának zuhanyjelenetét Végh Vozó Zoltán rendező. Az apropó a film idei, 60. születésnapja: az egész egy rajongói tanulmány projektnek indult, ami egyszer csak egész nagyra nőtte ki magát.

Íme, ez eredeti jelenet:

Olyan színésznők is igent mondtak a felkérésre többek közt mint például Trokán Nóra, Gubás Gabi, Ónodi Eszter, Döbrösi Laura, Péterfy Bori, Szulák Andrea, Pásztor Erzsi, Brunner Márta, Haumann Petra, és egy rövid kép erejéig Törőcsik Mari.

Minden snittben másik színésznő szerepel, van, aki arccal, van, akinek csak a kézfeje vagy más testrésze látszik. Mint a stáb utánanézett, az eredeti jelenetet sem csak a sztárszínészekkel forgatták.

Janet Leigh csak akkor szerepelt, amikor az arca látszott, a többi jelenetben a dublőre látszik. A gyilkost is két színésznő játszotta. Szóval, amit ők hatvanan adtak most elő, ahhoz Hitchcocknak is legalább négy színésznőre volt szüksége.

Az elkészült munkában nemcsak a háromperces újraforgatott jelenet lesz benne, hanem utána minden egyes snittben megláthatjuk azt is, ki (vagy kinek a testrésze) látható a képen. A jelenet tökéletes másolata rengeteg nehézségbe ütközött kezdve attól, hogy a bojler nem bírta a sok meleg vizet zuhanyzáskor, azon keresztül, hogy szinte lehetetlenség volt olyan zuhanyfüggönyt találni, ami pont annyira ereszti át a fényt, mint az eredeti filmben, egészen addig, hogy az amerikai csempeméret teljesen más, mint ami itthon bárhol megtalálható volt.

Külön legyártották a film miatt híres-hírhedtté vált henteskést műanyagból, a zuhanyfejet és az amerikai típusú lefolyót is.

Október 15-én debütál online az újraforgatott zuhanyjelenet elsőként a 24.hu felületén és a Hitchcock Challenge YouTube-csatornáján.