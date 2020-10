Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd665946-3b21-4626-b91f-cea3d565d9eb","c_author":"Sárközy Réka","category":"360","description":"A rendező három szálat is próbál végigkövetni filmjében, de ezekből nem sikerült koherens filmet alkotnia. Sárközy Réka írása. ","shortLead":"A rendező három szálat is próbál végigkövetni filmjében, de ezekből nem sikerült koherens filmet alkotnia. Sárközy Réka...","id":"20201013_Sarkozy_Reka_Epipo_terhei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd665946-3b21-4626-b91f-cea3d565d9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65db2990-e390-43fe-ad1c-11a9ba82ef48","keywords":null,"link":"/360/20201013_Sarkozy_Reka_Epipo_terhei","timestamp":"2020. október. 13. 15:00","title":"Túl sokat vállal a Visszatérés Epipóba, és mint film nem áll össze ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rádió által használt frekvenciára kiírt pályázatot a héten elfogadta a testület.","shortLead":"A rádió által használt frekvenciára kiírt pályázatot a héten elfogadta a testület.","id":"20201012_Klubradio_frekvencia_Mediatanacs_karteritesi_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0289903-90f9-48d6-904b-91e519f402f9","keywords":null,"link":"/kkv/20201012_Klubradio_frekvencia_Mediatanacs_karteritesi_per","timestamp":"2020. október. 12. 18:40","title":"Elbukta a pert a Klubrádió a Médiatanáccsal szemben, több tízmilliót fizethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felemás teljesítményt értek el az üzleti életben a magyar labdarúgók tavaly. Volt viszont, akinek kifejezetten jól sikerült az esztendő.","shortLead":"Felemás teljesítményt értek el az üzleti életben a magyar labdarúgók tavaly. Volt viszont, akinek kifejezetten jól...","id":"20201014_dzsudzsak_balazs_egeszsegugy_cegek_labdarugok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951a08c1-4a33-41d9-9316-18e7aeb2683b","keywords":null,"link":"/kkv/20201014_dzsudzsak_balazs_egeszsegugy_cegek_labdarugok","timestamp":"2020. október. 14. 10:26","title":"Dzsudzsák, Szalai és Tőzsér cégei tízmilliókat termelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bfb02e4-44ce-4a3f-929d-fc095d581525","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tárca szerint „versenyképes piaci bér nélkül megfelelő munkaerő alkalmazása lehetetlen\".","shortLead":"A tárca szerint „versenyképes piaci bér nélkül megfelelő munkaerő alkalmazása lehetetlen\".","id":"20201012_kulugyminiszterium_kkm_fotos_videos_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bfb02e4-44ce-4a3f-929d-fc095d581525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f33f644-adeb-490b-afc3-f49ceb2b1944","keywords":null,"link":"/kkv/20201012_kulugyminiszterium_kkm_fotos_videos_szijjarto_peter","timestamp":"2020. október. 12. 18:36","title":"22 millió forintba kerültek a fotók és videók, amelyek Szijjártó idei utazásain készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar kapusnak 11 kapott gól nélküli meccse volt, összesen 87 védést mutatott be.","shortLead":"A magyar kapusnak 11 kapott gól nélküli meccse volt, összesen 87 védést mutatott be.","id":"20201012_gulacsi_peter_kapus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a34b6a-207d-43e5-8447-a1f582f3dd3d","keywords":null,"link":"/sport/20201012_gulacsi_peter_kapus","timestamp":"2020. október. 12. 21:57","title":"Gulácsi Pétert Európa 9. legjobb kapusának választották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az üzenetek és jegyzetek mellé hasznos emlékeztetők kerültek a Viber alkalmazásba.","shortLead":"Az üzenetek és jegyzetek mellé hasznos emlékeztetők kerültek a Viber alkalmazásba.","id":"20201013_viber_emlekeztetok_jegyzeteim","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af23e38-7eb7-4514-ae80-01d14ece2eeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_viber_emlekeztetok_jegyzeteim","timestamp":"2020. október. 13. 08:03","title":"Hasznos funkció jött a Viberbe, örülni fog neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar kormány 214 millió euróról kényszerül lemondani, amióta háborút indított a nem a befolyása alá tartozó civil szervezetek ellen. ","shortLead":"A magyar kormány 214 millió euróról kényszerül lemondani, amióta háborút indított a nem a befolyása alá tartozó civil...","id":"20201013_lapszemle_norveg_alap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db26a572-a22a-4bb2-859d-d2ada83c0cfe","keywords":null,"link":"/360/20201013_lapszemle_norveg_alap","timestamp":"2020. október. 13. 07:45","title":"Az EU vitatkozik, a nem EU-tag Norvégia nem ad pénzt a jogállamiság megsértőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1684181-9f87-4f4f-b756-2963165a2c3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Seed Company egy egyszerű, hagymákat ábrázoló hirdetést szeretett volna közzétenni a Facebookon, de az oldal algoritmusa nem engedte. A Facebook rendszere túlszexualizált tartalomnak látta a zöldségeket.","shortLead":"A The Seed Company egy egyszerű, hagymákat ábrázoló hirdetést szeretett volna közzétenni a Facebookon, de az oldal...","id":"20201014_facebook_algoritmus_hirdetes_hagyma_voroshagyma_cenzura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1684181-9f87-4f4f-b756-2963165a2c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcb23a6-a553-472b-8820-64acf6f2dd7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_facebook_algoritmus_hirdetes_hagyma_voroshagyma_cenzura","timestamp":"2020. október. 14. 09:03","title":"Cenzúra a javából: hagymákat törölt a Facebook, mert túl erotikusnak vélte őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]