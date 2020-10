Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a7be00e-563d-468f-bde7-84e643b36b86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több németországi térségben gyorsul az ellenőrizhetetlenséggel fenyegető sebességre az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) terjedése, a vasárnapi adatok szerint már harminc régióban érte el a kritikus szintet az új fertőzések száma. Ugyanakkor a halálesetek és az intenzív ellátásra szoruló betegek száma alig emelkedett.","shortLead":"Egyre több németországi térségben gyorsul az ellenőrizhetetlenséggel fenyegető sebességre az új típusú koronavírus...","id":"20201011_Egyre_tobb_nemetorszagi_regioban_gyorsul_veszelyes_sebessegre_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a7be00e-563d-468f-bde7-84e643b36b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab08c2a9-1d2a-4e66-8e49-0a597b665cb0","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Egyre_tobb_nemetorszagi_regioban_gyorsul_veszelyes_sebessegre_a_jarvany","timestamp":"2020. október. 11. 15:49","title":"Egyre több németországi régióban gyorsul veszélyes sebességre a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059677cf-ad21-4604-8d89-98e891668d15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mariya Gabriel stábjának egy tagjáról hétfőn derült ki, hogy koronavírusos. A biztos első pozitív tesztje szombati.","shortLead":"Mariya Gabriel stábjának egy tagjáról hétfőn derült ki, hogy koronavírusos. A biztos első pozitív tesztje szombati.","id":"20201010_koronavirus_europai_bizottsag_mariya_gabriel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=059677cf-ad21-4604-8d89-98e891668d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de116e5-c0a9-4be1-84e5-534c963b6e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20201010_koronavirus_europai_bizottsag_mariya_gabriel","timestamp":"2020. október. 10. 16:19","title":"Elérte a koronavírus az Európai Bizottságot, pozitív lett egy biztos tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c27c3e-d6ef-41e1-bcb7-00c70e04f87f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai óriáscég közölte a munkatársakkal, hogy igazgatói engedéllyel állandó jelleggel otthonról is dolgozhatnak.","shortLead":"Az amerikai óriáscég közölte a munkatársakkal, hogy igazgatói engedéllyel állandó jelleggel otthonról is dolgozhatnak.","id":"20201011_A_Microsoftnal_is_allando_lehetoseg_marad_a_tavmunka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6c27c3e-d6ef-41e1-bcb7-00c70e04f87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e33e75d-cad0-4ecb-b3e6-f3a445c53b03","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_A_Microsoftnal_is_allando_lehetoseg_marad_a_tavmunka","timestamp":"2020. október. 11. 14:40","title":"A Microsoftnál is állandó lehetőség marad a távmunka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Visszavonásig bezárják Szlovákiában hétfőtől a középiskolákat és áttérnek a távoktatásra - jelentette be Branislav Gröhling szlovák oktatásügyi miniszter vasárnap Pozsonyban az országos válságstáb ülésének szünetében.","shortLead":"Visszavonásig bezárják Szlovákiában hétfőtől a középiskolákat és áttérnek a távoktatásra - jelentette be Branislav...","id":"20201011_Bezarjak_a_szlovakiai_kozepiskolakat_atternek_a_tavoktatasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419ed1ac-ee3c-47e3-ae87-6b4a76e96a9c","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Bezarjak_a_szlovakiai_kozepiskolakat_atternek_a_tavoktatasra","timestamp":"2020. október. 11. 18:38","title":"Bezárják a szlovákiai középiskolákat, áttérnek a távoktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d85b9f-6cf5-46c8-9fa8-2d0cf88c103b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Marco Rossi szövetségi kapitány több helyen is változtatott a Bulgáriában csütörtökön Európa-bajnoki pótselejtezőt nyert csapat kezdő 11-én, bekerült többek között a Szófiában csereként gólt szerző Nikolics Nemanja is.","shortLead":"Marco Rossi szövetségi kapitány több helyen is változtatott a Bulgáriában csütörtökön Európa-bajnoki pótselejtezőt...","id":"20201011_SzerbiaMagyarorszag__ELO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29d85b9f-6cf5-46c8-9fa8-2d0cf88c103b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd553245-ab6d-41f4-b6c6-d6941c871540","keywords":null,"link":"/sport/20201011_SzerbiaMagyarorszag__ELO","timestamp":"2020. október. 11. 20:45","title":"Szerbia-Magyarország - 0-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A leghíresebb természetfilmes még fekete-fehérben kezdte el megmutatni nekünk a világot, hogy hét évtizeddel később már ne a technológia korlátai miatt legyenek szürkék a képsorok, hanem azért, mert elszúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Sir David Attenborough egy horrorfilmbe oltott ultimátummal jelentkezik a legújabb, Netflixen látható produkcióban. Ezúttal a saját életének az ívére rajzolja fel a pusztítást, amit úgy vittünk véghez, hogy bele se gondoltunk. Attenborough most 94 évesen arra kér, hogy gondoljunk bele. De leginkább cselekedjünk, mégpedig sürgősen.","shortLead":"A leghíresebb természetfilmes még fekete-fehérben kezdte el megmutatni nekünk a világot, hogy hét évtizeddel később már...","id":"20201010_Sir_David_Attenborough_konyorogve_keri_hogy_kapjuk_ossze_magunkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a229ac-6d39-483e-94e9-45c5096df1dd","keywords":null,"link":"/elet/20201010_Sir_David_Attenborough_konyorogve_keri_hogy_kapjuk_ossze_magunkat","timestamp":"2020. október. 10. 20:00","title":"Sir David Attenborough könyörögve kér minket, hogy kapjuk össze magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af22f62a-73a0-4e9b-8da8-44b009c48b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos arra kérte a háziorvosokat, hogy lehetőleg online mintavételi lapot használjanak.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos arra kérte a háziorvosokat, hogy lehetőleg online mintavételi lapot használjanak.","id":"20201012_koronavirus_operativ_torzs_idosotthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af22f62a-73a0-4e9b-8da8-44b009c48b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0999fce-efd2-42f9-9c25-4ee73725ca2e","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_koronavirus_operativ_torzs_idosotthon","timestamp":"2020. október. 12. 12:16","title":"Ezernél is többször intézkedtek a rendőrök szabálytalan maszkhasználat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f0711b-da1b-4292-b311-becf020d1759","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"A világ legmagasabb minimális órabérét fizetik Genfben novembertől, szociális biztonságot, gazdasági fellendülést, egészségesebb államkasszát várva tőle.","shortLead":"A világ legmagasabb minimális órabérét fizetik Genfben novembertől, szociális biztonságot, gazdasági fellendülést...","id":"202041__genfi_nepszavazas__melto_fizetes__sokasodo_kulfoldiek__maximalis_minimalber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25f0711b-da1b-4292-b311-becf020d1759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cb9bfe-ad4a-4f5a-a784-1d042c6e6782","keywords":null,"link":"/360/202041__genfi_nepszavazas__melto_fizetes__sokasodo_kulfoldiek__maximalis_minimalber","timestamp":"2020. október. 11. 16:00","title":"Genf a világ legmagasabb minimálbérét készül fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]