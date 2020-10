Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több kampányeseményen sem tudott Donald Trump ellenállni a Village People 1978-as Y. M. C. A. című slágerének (ami nem mellesleg a meleg szubkultúra egyik ikonikus száma).","shortLead":"Több kampányeseményen sem tudott Donald Trump ellenállni a Village People 1978-as Y. M. C. A. című slágerének (ami nem...","id":"20201022_Donald_Trump_a_Village_People_slagerere_ropja_megorul_erte_az_internet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344b8a6f-eed1-4382-977c-ec82707b4219","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_Donald_Trump_a_Village_People_slagerere_ropja_megorul_erte_az_internet","timestamp":"2020. október. 22. 11:14","title":"Donald Trump a Village People slágerére ropja, megőrül érte az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijött a vonatkozó rendelet.","shortLead":"Kijött a vonatkozó rendelet.","id":"20201022_nyugdijemeles_nyugdijkorrekcio_nyugdijak_nyugdijas_nyugdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d3085e-7d1c-4240-a6d0-c302142bce60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_nyugdijemeles_nyugdijkorrekcio_nyugdijak_nyugdijas_nyugdij","timestamp":"2020. október. 22. 11:53","title":"Megvan a döntés a nyugdíjemelésről, novemberben több pénz jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627732f8-8fa7-4fee-948a-6910a70c3b57","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201022_Marabu_Feknyuz_Mit_uzennek_otvenhat_hosei_a_fiataloknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=627732f8-8fa7-4fee-948a-6910a70c3b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62ab725-b66a-406c-bb6a-c38073da2d04","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_Marabu_Feknyuz_Mit_uzennek_otvenhat_hosei_a_fiataloknak","timestamp":"2020. október. 22. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Mit üzennek ötvenhat hősei a fiataloknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megnyílt az út, hogy még tovább szigorítsanak Európa legridegebb abortusztörvényein. Szinte teljesen megszűnhet a legális terhességmegszakítás lehetősége Lengyelországban.","shortLead":"Megnyílt az út, hogy még tovább szigorítsanak Európa legridegebb abortusztörvényein. Szinte teljesen megszűnhet...","id":"20201022_Alkotmanyellenes_lett_a_fogyatekos_magzat_abortusza_Lengyelorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8272f6ed-def2-4f8f-9ab6-9b46407bc520","keywords":null,"link":"/vilag/20201022_Alkotmanyellenes_lett_a_fogyatekos_magzat_abortusza_Lengyelorszagban","timestamp":"2020. október. 22. 20:09","title":"Alkotmányellenessé nyilvánították a beteg magzatok abortuszát Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2b751d-deb9-4fea-86ad-560ac2a998bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Habsburg Eduárd osztott meg egy ritkán látott archív felvételt, amelyen a még csak 24 éves Károly, a majdani utolsó magyar király és osztrák császár és menyasszonya, a 19 éves Zita hercegnő látható.","shortLead":"Habsburg Eduárd osztott meg egy ritkán látott archív felvételt, amelyen a még csak 24 éves Károly, a majdani utolsó...","id":"20201022_Kulonleges_video_kerult_elo_IV_Karolyrol_es_Zita_hercegnorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a2b751d-deb9-4fea-86ad-560ac2a998bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7799acaa-aa73-4b0e-b833-2f5716426d07","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_Kulonleges_video_kerult_elo_IV_Karolyrol_es_Zita_hercegnorol","timestamp":"2020. október. 22. 09:50","title":"Különleges videó került elő Károly főhercegről és Zita hercegnőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa56f5b1-4fff-47bc-92a6-22a374105834","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elemzők számításait is felülmúlta a cég legutóbbi negyedéves eredménye.","shortLead":"Az elemzők számításait is felülmúlta a cég legutóbbi negyedéves eredménye.","id":"20201022_Sosem_ment_meg_olyan_jol_a_Teslanak_mint_most","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa56f5b1-4fff-47bc-92a6-22a374105834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc61bc88-5db3-460f-9dcc-546a7006b681","keywords":null,"link":"/kkv/20201022_Sosem_ment_meg_olyan_jol_a_Teslanak_mint_most","timestamp":"2020. október. 22. 14:01","title":"Sosem ment még olyan jól a Teslának, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4a02f5-833e-4445-ba86-17463f0660a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az idegengyűlölő párt korábban a törvényhozás harmadik legerősebb ereje volt, a legutóbbi választásokon viszont még a parlamentbe sem jutott be.","shortLead":"Az idegengyűlölő párt korábban a törvényhozás harmadik legerősebb ereje volt, a legutóbbi választásokon viszont még...","id":"20201022_Arany_Hajnal_letartoztatas_Gorogorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb4a02f5-833e-4445-ba86-17463f0660a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38c4eaa-58d6-4915-9483-731f769c0c3c","keywords":null,"link":"/vilag/20201022_Arany_Hajnal_letartoztatas_Gorogorszag","timestamp":"2020. október. 22. 15:24","title":"Elrendelték a neonáci Arany Hajnal elítélt tagjainak letartóztatását Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e598f383-1a63-4604-834e-7d1028b2fae8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kecskeméti börtönben kapott munkát mindkét elítélt.","shortLead":"A kecskeméti börtönben kapott munkát mindkét elítélt.","id":"20201022_Kocsis_Istvan_Mengyi_Roland_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e598f383-1a63-4604-834e-7d1028b2fae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef90ce9e-5f89-4892-a3e6-3fb2f8e4c573","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_Kocsis_Istvan_Mengyi_Roland_borton","timestamp":"2020. október. 22. 06:52","title":"Kocsis István ételt oszt, Mengyi Roland könyvtáros a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]