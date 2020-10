Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3b9815c-f2fe-4365-b6e5-1ab23b81b3fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság elnöke a cseh kormányfő köszönetnyilvánítását is megosztotta Twitteren. ","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke a cseh kormányfő köszönetnyilvánítását is megosztotta Twitteren. ","id":"20201025_Ursula_von_der_Leyen_lelegeztetogep_Csehorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3b9815c-f2fe-4365-b6e5-1ab23b81b3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d521b3-f906-4dd8-bdfb-e24ffed1eac1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Ursula_von_der_Leyen_lelegeztetogep_Csehorszag","timestamp":"2020. október. 25. 11:48","title":"Magyarul köszönte meg Ursula von der Leyen, hogy 150 lélegeztetőgépet küldtünk Csehországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b56ade6-77f2-4db8-8afb-2e9998d41111","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megoldható lesz, hogy ne találkozzunk számlálóbiztossal.","shortLead":"Megoldható lesz, hogy ne találkozzunk számlálóbiztossal.","id":"20201026_nepszamlalas_kitoltes_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b56ade6-77f2-4db8-8afb-2e9998d41111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd877db-ed2e-465a-8c84-1219e07b9a36","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_nepszamlalas_kitoltes_2021","timestamp":"2020. október. 26. 05:10","title":"Online is kitölthető lesz a 2021-es népszámlálási kérdőív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaf2140-6504-41be-af64-359f499a0f47","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Li Kun Hi hat éve volt kórházban, becslések szerint öröksége a 16 milliárd dollárt is elérheti.","shortLead":"Li Kun Hi hat éve volt kórházban, becslések szerint öröksége a 16 milliárd dollárt is elérheti.","id":"20201025_Meghalt_a_Samsung_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbaf2140-6504-41be-af64-359f499a0f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c97acc-3452-44a5-9ad9-42a33d30bca5","keywords":null,"link":"/kkv/20201025_Meghalt_a_Samsung_elnoke","timestamp":"2020. október. 25. 08:11","title":"Meghalt a Samsung elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lakosság széleskörű oltására 2021 második feléig azonban nem sok esély van. ","shortLead":"A lakosság széleskörű oltására 2021 második feléig azonban nem sok esély van. ","id":"20201025_Fauci_December_elejere_kiderul_vane_hatasos_koronavirus_elleni_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f2046d-8388-4824-9d14-ff83fcaca839","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_Fauci_December_elejere_kiderul_vane_hatasos_koronavirus_elleni_oltas","timestamp":"2020. október. 25. 13:41","title":"Fauci: December elejére kiderül, van-e hatásos koronavírus elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e21720-f611-4c75-bc89-7ecaac7618fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl sok napsütésre egész héten nem kell számítani, de a hőmérséklet kellemes marad.","shortLead":"Túl sok napsütésre egész héten nem kell számítani, de a hőmérséklet kellemes marad.","id":"20201026_idojaras_20fok_oktober","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5e21720-f611-4c75-bc89-7ecaac7618fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039669f2-007a-4e2b-a2a9-0d19c9259804","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_idojaras_20fok_oktober","timestamp":"2020. október. 26. 06:21","title":"20 fok is lehet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0784d73-f320-4f07-a7b1-35c6c5b5a2bf","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Összecsap egymással a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású és egyedi kialakítású MX-30, valamint a minden fronton konzervatívabb benzines testvére, a CX-30.","shortLead":"Összecsap egymással a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású és egyedi kialakítású MX-30, valamint a minden fronton...","id":"20201024_elektromos_mazda_mx30_benzines_cx30_teszt_osszehasonlitas_velemeny_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0784d73-f320-4f07-a7b1-35c6c5b5a2bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6291d8-674f-490c-8185-2dde0576e01c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201024_elektromos_mazda_mx30_benzines_cx30_teszt_osszehasonlitas_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. október. 24. 16:10","title":"Testvérharc: elektromos és benzines Mazdákat eresztettünk egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrej Babis miniszterelnök véli így, erről a képviselőháznak kell majd döntenie. Jelenleg november 3-ig tart a szükségállapot.","shortLead":"Andrej Babis miniszterelnök véli így, erről a képviselőháznak kell majd döntenie. Jelenleg november 3-ig tart...","id":"20201025_Csehorszagban_meg_kell_hosszabbitani_a_szuksegallapotot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30af359a-06d2-4b19-afa5-c0fdfce7d831","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Csehorszagban_meg_kell_hosszabbitani_a_szuksegallapotot","timestamp":"2020. október. 25. 13:50","title":"\"Csehországban meg kell hosszabbítani a szükségállapotot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92f22b9-0924-4479-bc34-bbdd36c24e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Leishmania nevű húsevő parazita a trópusi és szubtrópusi régiókban honos, de ma már az Egyesült Államokban is egyre gyakrabban találkozni vele.","shortLead":"A Leishmania nevű húsevő parazita a trópusi és szubtrópusi régiókban honos, de ma már az Egyesült Államokban is egyre...","id":"20201026_husevo_parazita_bakterium_betegseg_leishmania_kanada_lepkeszunyog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f92f22b9-0924-4479-bc34-bbdd36c24e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3089ce3c-e65b-4c6b-845f-7c09a4d34a3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_husevo_parazita_bakterium_betegseg_leishmania_kanada_lepkeszunyog","timestamp":"2020. október. 26. 09:03","title":"Húsevő parazita miatt adtak ki figyelmeztetést Észak-Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]