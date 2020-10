Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2474bd0-bec0-4d86-8253-05e95bb4e821","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Bayern München könnyedén legyőzte a vendég Eintracht Frankfurtot a német labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának szombati játéknapján, melyen a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig 2-1-re nyert hazai pályán a fővárosi Hertha ellen.","shortLead":"A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Bayern München könnyedén legyőzte a vendég Eintracht Frankfurtot a német...","id":"20201024_Bundesliga_nyert_a_Bayern_Munchen_es_a_Hertha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2474bd0-bec0-4d86-8253-05e95bb4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db3f4c1-c645-422a-b642-dcd50008d7bc","keywords":null,"link":"/sport/20201024_Bundesliga_nyert_a_Bayern_Munchen_es_a_Hertha","timestamp":"2020. október. 24. 18:09","title":"Bundesliga: nyert a Bayern München és a Hertha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lakosság széleskörű oltására 2021 második feléig azonban nem sok esély van. ","id":"20201025_Fauci_December_elejere_kiderul_vane_hatasos_koronavirus_elleni_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f2046d-8388-4824-9d14-ff83fcaca839","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_Fauci_December_elejere_kiderul_vane_hatasos_koronavirus_elleni_oltas","timestamp":"2020. október. 25. 13:41","title":"Fauci: December elejére kiderül, van-e hatásos koronavírus elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce49eca-6371-400c-a3b0-8e5fcf5fb13d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi sportkupéból mindössze 150 példány készül.","shortLead":"Az egyedi sportkupéból mindössze 150 példány készül.","id":"20201026_maris_itt_az_uj_bmw_m4_elso_limitalt_szeriaja_kith","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce49eca-6371-400c-a3b0-8e5fcf5fb13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4cf295a-89ca-45c0-9079-f687e7418342","keywords":null,"link":"/cegauto/20201026_maris_itt_az_uj_bmw_m4_elso_limitalt_szeriaja_kith","timestamp":"2020. október. 26. 09:35","title":"Máris itt az új BMW M4 első limitált szériája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abcd2bf-493b-4faa-854e-823d91c49751","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az épületek energiahatékonyságának javításával, a legkárosabb vegyi anyagok felhasználásának csökkentésével és jelentős mértékű metánkibocsátás-csökkentéssel javítaná az Európai Bizottság a kontinens klímáját. Magyarország pedig olyan célokat tűz ki, amelyek teljesítése nem jelent túlzott erőfeszítést.","shortLead":"Az épületek energiahatékonyságának javításával, a legkárosabb vegyi anyagok felhasználásának csökkentésével és jelentős...","id":"20201025_Klimasemleges_EU_stratgibl_nincs_hiany_kltsgvetes_meg_bizonytalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5abcd2bf-493b-4faa-854e-823d91c49751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c580590-faf8-4cef-ab18-b7c5123d12f3","keywords":null,"link":"/zhvg/20201025_Klimasemleges_EU_stratgibl_nincs_hiany_kltsgvetes_meg_bizonytalan","timestamp":"2020. október. 25. 11:00","title":"Tervekkel nagyon jól áll a klímasemlegességet megcélzó EU, pénzzel már kevésbé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aebad2c7-2a8a-4ffe-a0c1-11bb76257565","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen 278 tüntetőt vett őrizetbe a lengyel rendőrség szombat este. ","id":"20201025_jarvanytagado_tuntetes_Varso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aebad2c7-2a8a-4ffe-a0c1-11bb76257565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f97070f-9313-4138-825f-945110467889","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_jarvanytagado_tuntetes_Varso","timestamp":"2020. október. 25. 16:09","title":"Rendőröket dobáltak, újságírókra támadtak a járványtagadók Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borbély Lénárd légzését jelenleg is oxigénnel segítik.","shortLead":"Borbély Lénárd légzését jelenleg is oxigénnel segítik.","id":"20201026_borbely_lenard_koronavirus_csepel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd284a47-441b-4afb-b7dd-a97a00d9330d","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_borbely_lenard_koronavirus_csepel","timestamp":"2020. október. 26. 08:24","title":"Mentők vitték kórházba Csepel koronavírusos polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808e4f94-cd1c-429a-90a4-3b82e34978e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra sem kaptunk választ, az aktív fertőzöttek közül hányan kapták el kórházban, idősotthonban a betegséget. ","id":"20201025_Operativ_torzs_kommunikacio_valasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=808e4f94-cd1c-429a-90a4-3b82e34978e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a540d96c-7475-4534-a738-5f0e230ff969","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Operativ_torzs_kommunikacio_valasz","timestamp":"2020. október. 25. 14:30","title":"Megkérdeztük az Operatív törzset, milyen teszteket használnak, azt válaszolták, hordjunk maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Semmi olyan nem látok ebben, ami bűncselekmény lenne – mondta egy tévéinterjúban Vlagyimir Putyin orosz államfő Joe Biden amerikai demokratapárti elnökjelölt fiának, Hunter Bidennek ukrajnai üzleti tevékenységéről. Putyin nyilatkozatának jelentőségét az adja, hogy az orosz államfő korábban folyamatosan Donald Trump pártján állt, most pedig a Fehér Ház urának Biden elleni egyik legfőbb érvét nevezte alaptalannak.","shortLead":"Semmi olyan nem látok ebben, ami bűncselekmény lenne – mondta egy tévéinterjúban Vlagyimir Putyin orosz államfő Joe...","id":"20201025_Putyin_most_Biden_melle_allt__szerinte_nem_buncselekmeny_Biden_fianak_ukrajnai_tevekenysege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f24ae70-202c-4a8c-89be-d4879d8feda0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Putyin_most_Biden_melle_allt__szerinte_nem_buncselekmeny_Biden_fianak_ukrajnai_tevekenysege","timestamp":"2020. október. 25. 14:36","title":"Putyin most Biden mellé állt – szerinte nem bűncselekmény Biden fiának ukrajnai tevékenysége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]