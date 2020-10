Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A badacsonytomaji és a tapolcai rendőrök bajbajutott kirándulóknak segítettek Nemesgulács közelében.","shortLead":"A badacsonytomaji és a tapolcai rendőrök bajbajutott kirándulóknak segítettek Nemesgulács közelében.","id":"20201024_Megcsusztak_a_magyar_kirandulok_majd_a_gyokerekbe_kapaszkodtak_hogy_ne_essenek_le_a_hegyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca8a3f8-8ace-4ba2-b1e5-cfa93a79b93e","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_Megcsusztak_a_magyar_kirandulok_majd_a_gyokerekbe_kapaszkodtak_hogy_ne_essenek_le_a_hegyrol","timestamp":"2020. október. 24. 18:59","title":"Megcsúsztak a magyar kirándulók, majd a gyökerekbe kapaszkodtak, hogy ne essenek le a hegyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3120d4d-246f-4c19-a57a-ae7ec8db71d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper kis rábeszélésre meggondolta magát.","shortLead":"A rapper kis rábeszélésre meggondolta magát.","id":"20201026_Jo_nagy_karomkodassal_vonta_vissza_Donald_Trump_tamogatasat_50_Cent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3120d4d-246f-4c19-a57a-ae7ec8db71d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d31924-8252-4379-9fb7-8dd6389cb9e3","keywords":null,"link":"/elet/20201026_Jo_nagy_karomkodassal_vonta_vissza_Donald_Trump_tamogatasat_50_Cent","timestamp":"2020. október. 26. 08:01","title":"Jó nagy káromkodással vonta vissza Donald Trump támogatását 50 Cent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f61d21-492d-47f8-a8f2-159cf93819d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A gazdasági károk miatt azonban egyelőre nem lesz teljes lezárás a koronavírus első hullámában súlyosan érintett országban. ","shortLead":"A gazdasági károk miatt azonban egyelőre nem lesz teljes lezárás a koronavírus első hullámában súlyosan érintett...","id":"20201025_olaszorszag_bezarnak_mozik_uszodak_edzotermek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29f61d21-492d-47f8-a8f2-159cf93819d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abe28f5-a09d-4f10-835f-80ad02ca58a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_olaszorszag_bezarnak_mozik_uszodak_edzotermek","timestamp":"2020. október. 25. 14:10","title":"Olaszországban bezárnak a mozik, az uszodák és az edzőtermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634326d7-fb33-4011-b763-fb674a38dd5a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A dalszerző emlékét ápolni hivatott józsefvárosi intézmény működtetője is megalakult. ","shortLead":"A dalszerző emlékét ápolni hivatott józsefvárosi intézmény működtetője is megalakult. ","id":"202043_szenes_muzeum_a_dalszerzo_emlekere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=634326d7-fb33-4011-b763-fb674a38dd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05424c7e-07bb-4166-bb5f-c5623920cf85","keywords":null,"link":"/360/202043_szenes_muzeum_a_dalszerzo_emlekere","timestamp":"2020. október. 26. 12:00","title":"Belátható közelségbe került a Szenes Iván Slágermúzeum megnyitása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815ba27-d3ca-4396-bb02-7c82e75a4526","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A TV2 táncos műsorában jelentették be, hogy pozitív a tesztjük.","shortLead":"A TV2 táncos műsorában jelentették be, hogy pozitív a tesztjük.","id":"20201024_Koronavirusos_Marsi_Aniko_es_Osvart_Andrea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d815ba27-d3ca-4396-bb02-7c82e75a4526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d1c2fc-465c-4a29-8bbd-be4dcaa2b17d","keywords":null,"link":"/elet/20201024_Koronavirusos_Marsi_Aniko_es_Osvart_Andrea","timestamp":"2020. október. 24. 21:59","title":"Koronavírusos lett Marsi Anikó és Osvárt Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d36c417-bb09-45ac-8f50-7ee6aed212b0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A hazugságvizsgálóról megoszlanak a vélemények, a mesterséges intelligenciának pedig még sokat kellene tanulnia, de a bűnösök leleplezésének gépesítésére nagy az igény.","shortLead":"A hazugságvizsgálóról megoszlanak a vélemények, a mesterséges intelligenciának pedig még sokat kellene tanulnia, de...","id":"202043__poligraf__kemek_gyilkosok__mesterseges_intelligencia_ahataron__ha_arcizmuk_sem_randul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d36c417-bb09-45ac-8f50-7ee6aed212b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f102b4a0-ce4a-4239-aae1-55899958a91d","keywords":null,"link":"/360/202043__poligraf__kemek_gyilkosok__mesterseges_intelligencia_ahataron__ha_arcizmuk_sem_randul","timestamp":"2020. október. 25. 08:15","title":"A hazugságvizsgáló és ami mögötte van – illetve ami mögötte lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088983b5-9693-4b6c-832b-acbc65a0faba","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az emberek egy része úgy gondolja, túl nagy volt a tavaszi lezárás gazdasági kára az \"egészségügyi előnyökhöz képest\" – mondta Tóth István György, a Tárki vezérigazgatója a hvg.hu-nak adott interjúban. A most megjelent Társadalmi Riport szerint az elmúlt évtizedekben komoly lehetőségeket pazarolt el az ország, az egyik legfontosabb kérdés az emberek tudásának, egészségének javítása lenne.","shortLead":"Az emberek egy része úgy gondolja, túl nagy volt a tavaszi lezárás gazdasági kára az \"egészségügyi előnyökhöz képest\" –...","id":"20201026_Toth_Istvan_Gyorgy_tarki_tarsadalmi_riport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=088983b5-9693-4b6c-832b-acbc65a0faba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aba804-52af-4538-a520-359337e37f6f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Toth_Istvan_Gyorgy_tarki_tarsadalmi_riport","timestamp":"2020. október. 26. 06:30","title":"Sokan felteszik a kérdést: 350 élet vagy 100 ezer munkahely a fontosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Párizs hazarendelte szombaton ankarai nagykövetét, miután a török elnök lényegében azt üzente francia kollégájának, hogy az szerinte nem normális.","shortLead":"Párizs hazarendelte szombaton ankarai nagykövetét, miután a török elnök lényegében azt üzente francia kollégájának...","id":"20201024_Erdogan_Macron_ellenoriztesse_az_elmeallapotat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22cafc1c-ffd2-4a39-b821-db0fc2ba0a75","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Erdogan_Macron_ellenoriztesse_az_elmeallapotat","timestamp":"2020. október. 24. 21:33","title":"Erdogan: Macron ellenőriztesse az elmeállapotát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]