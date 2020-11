Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tüntetések szervezésére és a választási eredmény megtámadására gyűjtöttek pénzt a Stop the Steal (Állítsuk meg a lopást) nevű Facebook-csoportban, amelynek tündöklése és bukása is belefért 48 órába.","shortLead":"Tüntetések szervezésére és a választási eredmény megtámadására gyűjtöttek pénzt a Stop the Steal (Állítsuk meg...","id":"20201105_facebook_stop_the_steal_csoport_bezarasa_amerikai_elnokvalasztas_2020_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b56d82-4d31-4c73-8520-27882caa3f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_facebook_stop_the_steal_csoport_bezarasa_amerikai_elnokvalasztas_2020_donald_trump","timestamp":"2020. november. 05. 21:59","title":"A Facebook bezárta a 300 ezres csoportot, ahol erőszak szerveződött a \"szavazatlopás\" ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80659677-ee71-41d3-8129-bdfcd42b6aed","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A Heves Megyei Közgyűlés volt alelnöke fogja üzemeltetni az új trieszti kereskedőházat. Másfél év után a kikötővásárlást is majdnem sikerült már lezárni. Közben Orbán Viktor újra szemet vetett a szlovéniai Koperre.","shortLead":"A Heves Megyei Közgyűlés volt alelnöke fogja üzemeltetni az új trieszti kereskedőházat. Másfél év után...","id":"202045__trieszti_fejlemenyek__kereskedohazak__exportfejlesztes__revbe_erve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80659677-ee71-41d3-8129-bdfcd42b6aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5f38b4-d3e5-4351-a1c2-da8ceb345691","keywords":null,"link":"/360/202045__trieszti_fejlemenyek__kereskedohazak__exportfejlesztes__revbe_erve","timestamp":"2020. november. 06. 15:00","title":"Másfél év alatt már tényleg sikerült megvenni egy kikötőt és egy kádert is találtak mellé ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második negyedéves bezuhanást korrigálhatja a gazdaság, egy hét múlva derül ki, milyen arányban.","shortLead":"A második negyedéves bezuhanást korrigálhatja a gazdaság, egy hét múlva derül ki, milyen arányban.","id":"20201106_Komoly_gazdasagi_novekedest_vetitenek_elore_a_KSH_penteken_kiadott_adatai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd29c7d-899a-4080-a19b-74dc755f2d47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201106_Komoly_gazdasagi_novekedest_vetitenek_elore_a_KSH_penteken_kiadott_adatai","timestamp":"2020. november. 06. 11:47","title":"Komoly gazdasági növekedést vetítenek előre a KSH pénteken kiadott adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f973ff-b58f-48ba-8061-d25174991307","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karácsony szerint az már önmagában abszurd, hogy egy önkormányzat külön adót fizet azért, mert ivóvizet szolgáltat az embereknek.","shortLead":"Karácsony szerint az már önmagában abszurd, hogy egy önkormányzat külön adót fizet azért, mert ivóvizet szolgáltat...","id":"20201106_karacsony_fidesz_fovarosi_vizmuvek_adoemeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09f973ff-b58f-48ba-8061-d25174991307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d1617c-71b4-4144-95df-e33b88c2fc4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201106_karacsony_fidesz_fovarosi_vizmuvek_adoemeles","timestamp":"2020. november. 06. 19:30","title":"Karácsony: Budapestet be akarják dönteni, 4,5-szeresére emelné a Fidesz a Fővárosi Vízművek adóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aef1781-dc22-48e9-9578-d48015c7c580","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az örmény zenészek úgy érezték, tenniük kell valamit a Hegyi-Karabahot sújtó háború miatt, és a rajongóikat is adakozásra biztatják.","shortLead":"Az örmény zenészek úgy érezték, tenniük kell valamit a Hegyi-Karabahot sújtó háború miatt, és a rajongóikat is...","id":"20201106_system_of_a_down_uj_dalok_15_ev_utan_hegyikarabah_haboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aef1781-dc22-48e9-9578-d48015c7c580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f77da2-2f69-4cd1-8fd8-b8db5a3f2fc8","keywords":null,"link":"/kultura/20201106_system_of_a_down_uj_dalok_15_ev_utan_hegyikarabah_haboru","timestamp":"2020. november. 06. 11:52","title":"15 év után hirtelen két új dallal jött elő a System Of A Down","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában több mint 37 ezer új fertőzöttet találtak Olaszországban, a gócpont most is Lombardia.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában több mint 37 ezer új fertőzöttet találtak Olaszországban, a gócpont most is Lombardia.","id":"20201106_milano_korhaz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdc83af-e9ed-4fc6-ae98-75308cc4d800","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_milano_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. november. 06. 20:56","title":"Milánóban megteltek a kórházak a koronavírusos betegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d910a4a-0c48-4718-87fd-cdfe568de8c1","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Örökölhetek adósságot? Mi lesz a sorsa a páncélszekrényben rejtegetett műkincsnek? Számít egyáltalán, hogy az örökhagyó rendelkezett valamiről még az életében? A bankszámla automatikusan az örököst illeti, vagy sem? Ilyen és ehhez hasonló közkeletű tévedéseket, illetve kérdéseket járunk körbe cikkünkben, interaktív formában. ","shortLead":"Örökölhetek adósságot? Mi lesz a sorsa a páncélszekrényben rejtegetett műkincsnek? Számít egyáltalán, hogy az örökhagyó...","id":"mokk_20201029_Biztos_mindent_tudunk_a_hagyatekrol_Most_tesztelheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d910a4a-0c48-4718-87fd-cdfe568de8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259c22a1-7af1-4e3a-af24-80f302f530cb","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20201029_Biztos_mindent_tudunk_a_hagyatekrol_Most_tesztelheti","timestamp":"2020. november. 06. 07:30","title":"Biztos mindent tud a hagyatékról? Most tesztelheti!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"c8ce88fd-8dcb-441b-b3d3-39aa2ffd6b4b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nyércekben mutatták ki a dánok a koronavírus egy mutációját, amely embert is fertőz, lezárnak hét megyét.","shortLead":"A nyércekben mutatták ki a dánok a koronavírus egy mutációját, amely embert is fertőz, lezárnak hét megyét.","id":"20201105_dania_nyerc_mutans_koronavirus_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8ce88fd-8dcb-441b-b3d3-39aa2ffd6b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1af218-42b4-4521-930b-dc0e7bdd4187","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_dania_nyerc_mutans_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. november. 05. 21:41","title":"Karantén alá helyeznek hét dán megyét a koronavírus mutációja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]