[{"available":true,"c_guid":"f56704d2-84dd-45a1-a66e-7f629190a96c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részletszabályokat az önkormányzatokra bízzák.","shortLead":"A részletszabályokat az önkormányzatokra bízzák.","id":"20201110_Orban_Kutyasetaltatas_kijarasi_tilalom_veszelyhelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f56704d2-84dd-45a1-a66e-7f629190a96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f25c7bd-efae-47bc-9600-d2fa968984c2","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Orban_Kutyasetaltatas_kijarasi_tilalom_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. november. 10. 12:31","title":"Orbán: Kutyát sétáltatni 8 után is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több szobát is szétvertek a kollégisták a Schönherzben Orbán bejelentése után, feloldják a blokádot az SZFE diákjai.","shortLead":"Több szobát is szétvertek a kollégisták a Schönherzben Orbán bejelentése után, feloldják a blokádot az SZFE diákjai.","id":"20201111_Radar360_Koztereken_is_kell_a_maszk_kiderult_hogy_ki_lehet_apa_es_anya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b224d3a-03f7-45b0-9c14-e6bb7035c086","keywords":null,"link":"/360/20201111_Radar360_Koztereken_is_kell_a_maszk_kiderult_hogy_ki_lehet_apa_es_anya","timestamp":"2020. november. 11. 08:03","title":"Radar360: Köztereken is kell a maszk, kiderült, hogy ki lehet apa és anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Halálos baleset történt kedd reggel a Békés megyei Vésztőn és a M43-as autópályán is.","shortLead":"Halálos baleset történt kedd reggel a Békés megyei Vésztőn és a M43-as autópályán is.","id":"20201110_teherauto_kerekparos_halalos_baleset_veszto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d660357-4d95-4d22-a76a-7b314801e506","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_teherauto_kerekparos_halalos_baleset_veszto","timestamp":"2020. november. 10. 10:05","title":"Halálra gázolt egy teherautó egy kerékpárost Békés megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak egy helyszín kérdéses a huszonháromból.","shortLead":"Már csak egy helyszín kérdéses a huszonháromból.","id":"20201110_Elkeszult_a_Forma1_2021es_versenynaptara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03776dfe-779a-4605-9cd1-73074a7e36ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_Elkeszult_a_Forma1_2021es_versenynaptara","timestamp":"2020. november. 10. 11:52","title":"Elkészült a Forma–1 2021-es versenynaptára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c24fd791-767e-4df0-a02f-d77724a480b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyermeket csak házastársak fogadhatnának örökbe, az indoklás szerint azért, mert a\" házasságok jóval tartósabbak, mint az élettársi kapcsolatok\".","shortLead":"Gyermeket csak házastársak fogadhatnának örökbe, az indoklás szerint azért, mert a\" házasságok jóval tartósabbak, mint...","id":"20201110_torvenyjavasat_egyedulallo_szulo_csalad_torvenymodositas_orokbefogadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c24fd791-767e-4df0-a02f-d77724a480b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1487fe5-4362-4706-b014-5a1e46b80e3f","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_torvenyjavasat_egyedulallo_szulo_csalad_torvenymodositas_orokbefogadas","timestamp":"2020. november. 10. 20:02","title":"Egy új törvényjavaslat szerint csak miniszteri hozzájárulással fogadhatnának örökbe az egyedülállók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cedcf3c-8fd3-493a-ade5-49930ca1641d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy titkosszolgálati és NAV-os kapcsolatokkal is rendelkező, ezáltal bűnügyi adatokhoz is hozzáférő társaság utáni titkos felderítés során került képbe a vizes világbajnokság egykori gazdasági igazgatója, Balogh Sándor, aki úgy cselezte ki a később ráállított nyomozókat és szökött külföldre, hogy közben figyelés alatt állt. A HVG által megszerzett, titkos felderítés során készült telefonlehallgatási anyagok között találtunk egy érdekes SMS-váltást Balogh és Orbán egyik államtitkára között, de az is kiderült, hogy Balogh korábbi felesége, Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyonért felelős miniszterként “futott” bele egy lehallgatásba.","shortLead":"Egy titkosszolgálati és NAV-os kapcsolatokkal is rendelkező, ezáltal bűnügyi adatokhoz is hozzáférő társaság utáni...","id":"20201110_Rejtelyes_megbizot_kerestek_a_nyomozok_a_kormanyban_jol_ismert_figura_bukott_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cedcf3c-8fd3-493a-ade5-49930ca1641d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68045f98-9ff7-4985-af31-9b9cf96c71d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Rejtelyes_megbizot_kerestek_a_nyomozok_a_kormanyban_jol_ismert_figura_bukott_le","timestamp":"2020. november. 10. 06:30","title":"Rejtélyes megbízót kerestek a nyomozók, a kormányban jól ismert figura bukott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc7eb5d-b386-4f91-9c04-2b1c763c56ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindkét országban három hete vezettek be korlátozó intézkedéseket. A kórházakban azonban még mindig nagyon sok beteget ápolnak.","shortLead":"Mindkét országban három hete vezettek be korlátozó intézkedéseket. A kórházakban azonban még mindig nagyon sok beteget...","id":"20201109_Hollandia_Belgium_fertozottek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bc7eb5d-b386-4f91-9c04-2b1c763c56ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b24be98-f5d9-4b24-b91b-7966d7f7b4ea","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Hollandia_Belgium_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 18:59","title":"Hollandiában és Belgiumban közel a felére csökkent az új fertőzöttek száma egy hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Országosnak tűnik az a probléma, amely miatt egy-egy másodpercnyi némaság zavarja meg a hanghívásokat. [Frissítve a szolgáltatók reakcióival.]","shortLead":"Országosnak tűnik az a probléma, amely miatt egy-egy másodpercnyi némaság zavarja meg a hanghívásokat. [Frissítve...","id":"20201109_telefonalas_szakadozik_vonalhiba_hivas_hangminoseg_csend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdbe6bc-9b7c-43f6-8ecc-740a50542d1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_telefonalas_szakadozik_vonalhiba_hivas_hangminoseg_csend","timestamp":"2020. november. 09. 15:49","title":"A hiba nem az ön mobiljában van: országszerte szakadoznak a telefonhívások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]