SZFE: Az egyetemfoglalásnak vége, de az ellenállás folytatódik

[{"available":true,"c_guid":"0a69124a-2549-49ad-9a25-341abe22da78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kínai és francia vevők is a drágább lakásokat keresik.","shortLead":"A kínai és francia vevők is a drágább lakásokat keresik.","id":"20201108_Egyre_tobb_vietnami_vesz_Budapesten_lakast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a69124a-2549-49ad-9a25-341abe22da78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5195a81b-5b36-4732-8348-125422ed31bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Egyre_tobb_vietnami_vesz_Budapesten_lakast","timestamp":"2020. november. 08. 17:46","title":"Egy átlag holland 11,5, egy vietnámi 60 millióért vesz lakást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban él az igazoltan fertőzöttek ötöde.","shortLead":"Az Egyesült Államokban él az igazoltan fertőzöttek ötöde.","id":"20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35747fb6-1cbd-44e8-b6b9-9121a497c4f2","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok","timestamp":"2020. november. 09. 07:43","title":"Már legalább 50 millióan koronavírusosak világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f820252d-c1b2-45a1-bf18-a95f1f5a737f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A népjóléti bizottság legutóbbi ülése is határozatképtelen volt, így Szabó Tímea a parlamenti folyosón faggatta Müller Cecília országos tiszti főorvost.","shortLead":"A népjóléti bizottság legutóbbi ülése is határozatképtelen volt, így Szabó Tímea a parlamenti folyosón faggatta Müller...","id":"20201108_fidesz_bojkott_nepjoleti_bizottsag_korozs_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f820252d-c1b2-45a1-bf18-a95f1f5a737f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2fa174-f8cf-4e75-8fa2-e628cdc9e4de","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_fidesz_bojkott_nepjoleti_bizottsag_korozs_koronavirus","timestamp":"2020. november. 08. 18:59","title":"Amíg Korózs Lajos bizottsági elnök, az ellenzéknek esélye sincs Müller Cecíliát kérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968d0c27-c91f-4582-bf3e-598aec2d5404","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három évtizede nincs karácsony Kevin nélkül. ","shortLead":"Három évtizede nincs karácsony Kevin nélkül. ","id":"20201110_Reszkessetek_betorok_film_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=968d0c27-c91f-4582-bf3e-598aec2d5404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15bd94a8-4a34-427a-ab89-7892e175e8ff","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Reszkessetek_betorok_film_karacsony","timestamp":"2020. november. 10. 11:40","title":"Kapaszkodjon meg: éppen ma 30 éves a Reszkessetek, betörők!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09187135-cb25-41c1-a824-26c2932fc987","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyomatékból nem szenved hiányt a német kompakt GTD kivitele. ","shortLead":"Nyomatékból nem szenved hiányt a német kompakt GTD kivitele. ","id":"20201109_video_igy_gyorsul_0rol_200ra_a_200_loeros_uj_dizel_vw_golf_gtd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09187135-cb25-41c1-a824-26c2932fc987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790d365b-c17c-45cf-9051-666e5d62add7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_video_igy_gyorsul_0rol_200ra_a_200_loeros_uj_dizel_vw_golf_gtd","timestamp":"2020. november. 09. 09:21","title":"Videó: Így gyorsul 0-ról 200-ra a 200 lóerős új dízel VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2811bd2-ab2d-48f7-9ee2-e73875d299bf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint hatvan évet ölel át a sorozatos szexuális visszaélések miatt a papi szolgálatból 2019-ben távozott Theodore Edgar McCarrick volt washingtoni bíborost érintő egyházi dosszié, melyet a Vatikán kedd délután hoz nyilvánosságra.","shortLead":"Több mint hatvan évet ölel át a sorozatos szexuális visszaélések miatt a papi szolgálatból 2019-ben távozott Theodore...","id":"20201110_A_Vatikan_kitalal_a_szexualis_visszaelesekkel_vadolt_volt_bibrosrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2811bd2-ab2d-48f7-9ee2-e73875d299bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d84dc7-c779-4451-8f35-68c5b288688f","keywords":null,"link":"/elet/20201110_A_Vatikan_kitalal_a_szexualis_visszaelesekkel_vadolt_volt_bibrosrol","timestamp":"2020. november. 10. 10:18","title":"A Vatikán kitálal a szexuális visszaélésekkel vádolt volt bíborosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5f42d9-e829-430d-9a69-1df62c8918cc","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Minden a konyhában kezdődik, és minden ott dől el, a főzés egyetlen titka a szenvedély. A világhírű olasz séf, Gennaro Contaldo sorra írja receptkönyveit, ezek közül kettőt a HVG Könyvek is kiadott. ","shortLead":"Minden a konyhában kezdődik, és minden ott dől el, a főzés egyetlen titka a szenvedély. A világhírű olasz séf, Gennaro...","id":"202045__gennaro_contaldo_sztarsef__amalfi_izeirol_jamie_oliverrol__turelemjatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca5f42d9-e829-430d-9a69-1df62c8918cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ff81ff-e1e5-4f9d-b413-5a4741faf287","keywords":null,"link":"/360/202045__gennaro_contaldo_sztarsef__amalfi_izeirol_jamie_oliverrol__turelemjatek","timestamp":"2020. november. 09. 17:00","title":"Gennaro Contaldo: Miért is törvényszerű, hogy csak nők lehetnek a konyhában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc479f13-3671-4a7d-ada2-bdcc2fc2a54c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Joe Bidenék már dolgoznak az átadás-átvételen.","shortLead":"Joe Bidenék már dolgoznak az átadás-átvételen.","id":"20201109_joe_biden_usa_elnok_jarvany_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc479f13-3671-4a7d-ada2-bdcc2fc2a54c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a11acf3-a3e8-424a-ad91-0723f98a8298","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201109_joe_biden_usa_elnok_jarvany_valsag","timestamp":"2020. november. 09. 13:54","title":"Négy pontban foglalta össze Joe Biden és a stábja, mivel kezdik el az első munkanapjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]