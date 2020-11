Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9921f38-f0c8-428f-8732-f09d1cd036a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zoom és a Microsoft Teams után a Google Meetben is megjelenik a lehetőség, hogy a felhasználók egyéni háttérképet jelenítsenek meg maguk mögött a beszélgetésben.","shortLead":"A Zoom és a Microsoft Teams után a Google Meetben is megjelenik a lehetőség, hogy a felhasználók egyéni háttérképet...","id":"20201102_google_meet_videokonferencia_hivas_hatterkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9921f38-f0c8-428f-8732-f09d1cd036a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9e7a31-2b6f-447e-a630-5a1a05855c6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_google_meet_videokonferencia_hivas_hatterkep","timestamp":"2020. november. 02. 16:03","title":"Új funkciót kap a Google Meet, már kezdheti válogatni a képeket hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b415730-e7d3-4234-8f4e-9fc7f6e4d1d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezeték károsodását még vizsgálják, a javítás sem ért véget. A földgáz szállítása ugyanakkor október végére újraindulhatott. ","shortLead":"A vezeték károsodását még vizsgálják, a javítás sem ért véget. A földgáz szállítása ugyanakkor október végére...","id":"20201102_fgsz_peldatlan_muszaki_hiba_foldgaz_gorenyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b415730-e7d3-4234-8f4e-9fc7f6e4d1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb54dc3-42c1-4ac2-8164-5a6064df08f3","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_fgsz_peldatlan_muszaki_hiba_foldgaz_gorenyezes","timestamp":"2020. november. 02. 07:40","title":"Tíz napig nem jött gáz Ausztria felől, az országban példátlan mértékű műszaki hiba történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63fe76d-793a-4e30-807f-3e29458c859e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadó pozitív tesztje miatt azokat a rendőröket és mentőket is vizsgálják, akik ártalmatlanították őt.","shortLead":"A támadó pozitív tesztje miatt azokat a rendőröket és mentőket is vizsgálják, akik ártalmatlanították őt.","id":"20201103_nizza_merenylet_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e63fe76d-793a-4e30-807f-3e29458c859e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c03892f-ee98-40d6-a198-3d4a86edb0de","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_nizza_merenylet_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 05:05","title":"Koronavírusos a nizzai merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56527fc2-486e-4f9c-81e3-83ebf3666ed8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó felismerhetetlenné vált, vezetője meghalt.","shortLead":"Az autó felismerhetetlenné vált, vezetője meghalt.","id":"20201101_Video_ahogyan_a_katasztrofavedelem_kuszkodik_a_Kiskoruton_oszlopra_csavarodott_auto_roncsaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56527fc2-486e-4f9c-81e3-83ebf3666ed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48133896-eee6-4375-afff-7409030b118f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_Video_ahogyan_a_katasztrofavedelem_kuszkodik_a_Kiskoruton_oszlopra_csavarodott_auto_roncsaval","timestamp":"2020. november. 01. 14:37","title":"Videó: A katasztrófavédelem küszködik a Kiskörúton oszlopra csavarodott autó roncsával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"20 százalékkal nőtt a vásárlók száma az olasz élelmiszerüzletekben.","shortLead":"20 százalékkal nőtt a vásárlók száma az olasz élelmiszerüzletekben.","id":"20201102_felvasarlas_Olaszorszag_lezarasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f57fa6d-23fa-4815-9520-734100a474cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_felvasarlas_Olaszorszag_lezarasok","timestamp":"2020. november. 02. 20:26","title":"Megindult a felvásárlás Olaszországban a lezárásokra készülve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469db106-8e39-485a-b9bf-3bda7b4119f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nem lett volna járvány, Donald Trump arra építette volna fel a kampányát, hogy egész jól működött az amerikai gazdaság – igaz, a társadalmi különbségek nem csökkentek az ő elnöksége alatt. Trump most úgy várhatja a választás napját, hogy, ahogy négy éve, úgy most is meglepetés volna az ő győzelme, csak 2016-tal ellentétben most már többen tudják, mit jelent az, hogy a közvélemény-kutatók statisztikai hibahatárral dolgoznak. Az elmúlt négy év teljesítményének értékeléséhez gyűjtöttünk adatokat. ","shortLead":"Ha nem lett volna járvány, Donald Trump arra építette volna fel a kampányát, hogy egész jól működött az amerikai...","id":"20201102_Donald_Trump_negy_ev_grafikon_szamok_usa_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=469db106-8e39-485a-b9bf-3bda7b4119f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de37282-2ec3-4792-a9a8-bcc253f7afaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_Donald_Trump_negy_ev_grafikon_szamok_usa_valasztas","timestamp":"2020. november. 02. 16:00","title":"Donald Trump négy éve kilenc adatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3631be6f-9726-4ebf-826c-3fed73ed5211","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két indiai férfi átszámítva 13 millió forintért adott el egy tárgyat egy orvosnak, amiről azt állították, hogy az Aladdin lámpája. ","shortLead":"Két indiai férfi átszámítva 13 millió forintért adott el egy tárgyat egy orvosnak, amiről azt állították...","id":"20201102_Meregdragan_adtak_el_Aladdin_nem_letezo_lampajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3631be6f-9726-4ebf-826c-3fed73ed5211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695e889b-1f90-48df-a6e2-aa7f9f5dc084","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Meregdragan_adtak_el_Aladdin_nem_letezo_lampajat","timestamp":"2020. november. 02. 10:21","title":"Méregdrágán adták el Aladdin nem létező lámpáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11893230-879d-46fc-a735-6f51717b94bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vagyonkezelő álláspontja szerint elméletben lenne lehetőségük rá, hogy felfüggesszék a folyamatot, de indok is kellene, hogy mi okból tegyék ezt meg. Egy férfit és idős édesanyját tervezik kilakoltatni.","shortLead":"A vagyonkezelő álláspontja szerint elméletben lenne lehetőségük rá, hogy felfüggesszék a folyamatot, de indok is...","id":"20201102_varos_mindenkie_kilakoltatas_csepeli_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11893230-879d-46fc-a735-6f51717b94bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d513d99c-880f-4b2f-8a5c-b3aab79b7643","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_varos_mindenkie_kilakoltatas_csepeli_onkormanyzat","timestamp":"2020. november. 02. 08:03","title":"A Város Mindenkié szerint a járvány alatt, a téli moratórium előtt akar kilakoltatni a csepeli önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]