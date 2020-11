View this post on Instagram

Megtörtént a csoda, megérkezett közénk. #wundergeschehen Köszönjük a rengeteg szeretetet es pozitîv energiát amit küldtetek..Végtelenül boldogok vagyunk.Örök hála dr Siklós Pálnak es a Róber kórház minden dolgozojának a sok segitségért, szeretetért,amit kaptunk ezekben az ôrült idôkben.Az élet egy csoda! Köszönöm Istenem!��������#simonáron. Our little miracle has arrived. Thank you for all the love and positive energy you’ve sent us these last couple of days, we are beyond grateful. I’d like to say a special thank you to Dr. Pál Siklós and to all the amazing staff at Robert Hospital for taking such good care of us during these crazy times. Life is truly a miracle! #blessed #aronsimon❤️ foto: @kornelsimonofficial ❤️ #szerelem