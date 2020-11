Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij állítása szerint nincs rossz állapotban.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij állítása szerint nincs rossz állapotban.","id":"20201112_zelenszkij_koronavirus_ukrajna_korhaz","timestamp":"2020. november. 12. 11:06","title":"Kórházban Ukrajna koronavírusos elnöke és kabinetfőnöke"},{"available":true,"c_guid":"77abe80d-14e0-446c-856b-ae8cf8124e16","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb áruházlánc reagált az új járványügyi szabályokra.","shortLead":"Újabb áruházlánc reagált az új járványügyi szabályokra.","id":"20201111_auchan_koronavirus_megvaltozott_nyitvatartas","timestamp":"2020. november. 11. 14:04","title":"Korábban nyitnak az Auchan áruházak a korlátozások alatt"},{"available":true,"c_guid":"f8dc9f78-6087-4545-8c28-0bd1026f4b41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután a kedd éjféltől hatályba lépett szigorú járványügyi intézkedések miatt nem tartható fenn az eddigi formájában a Színház- és Filmművészeti Egyetem blokádja, az ellenállás zászlóit, molinóit megőrzésre átadták a diákokkal szolidaritást vállaló színházaknak. ","shortLead":"Miután a kedd éjféltől hatályba lépett szigorú járványügyi intézkedések miatt nem tartható fenn az eddigi formájában...","id":"20201112_Atvettek_a_Vas_utcai_ellenallas_jelkepeit_a_fovarosi_szinhazak","timestamp":"2020. november. 12. 10:49","title":"Átvették a Vas utcai ellenállás jelképeit a fővárosi színházak"},{"available":true,"c_guid":"934e7269-b33c-4748-b1c5-1010b0f5d5b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tizennégyezer bejelentés alapján készült el az ország poloskatérképe.","shortLead":"Tizennégyezer bejelentés alapján készült el az ország poloskatérképe.","id":"20201110_Az_egesz_orszagban_gondot_okoznak_az_invaziv_cimeres_poloskak","timestamp":"2020. november. 11. 12:00","title":"Elkészült az ország poloskatérképe, amiből kiderül, sok helyen még a csapból is poloska folyik"},{"available":true,"c_guid":"a3eb2f86-061a-41ec-b0c0-ed26090d83ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer, különböző nemzetiségű embert faggattak olasz kutatók, hogy kiderüljön, a férfiak vagy a nők veszik-e komolyabban a koronavírus-járványt.","shortLead":"Több ezer, különböző nemzetiségű embert faggattak olasz kutatók, hogy kiderüljön, a férfiak vagy a nők veszik-e...","id":"20201112_koronavirus_jarvany_szabalykovetes_nok_ferfiak","timestamp":"2020. november. 12. 09:03","title":"Koronavírus: a nők vagy a férfiak veszik komolyabban a járványt?"},{"available":true,"c_guid":"0f8a6b07-c2b3-4254-a0eb-6586d4f6974e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tetszik sok XII. kerületinek, hogy a Testnevelési Egyetem sportpályáit por- és zajvédő kerítések felhúzása és a helyiek megkérdezése nélkül, sok fát kivágva kezdte el építeni Mészáros Lőrinc cége. A polgármester és a kerület országgyűlési képviselője azt kénytelen magyarázni: a törvények nem teszik lehetővé, hogy a kerületnek legyen nagyobb beleszólása a folyamatba.","shortLead":"Nem tetszik sok XII. kerületinek, hogy a Testnevelési Egyetem sportpályáit por- és zajvédő kerítések felhúzása és...","id":"20201111_pokorni_gulyas_testnevelesi_egyetem_epitkezes","timestamp":"2020. november. 11. 15:25","title":"Saját kormánya ejtette csapdába Pokorni Zoltánt és Gulyás Gergelyt"},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Teljessé vált az uniós tagállamok és az Európai Parlament közötti alku. Múlt héten a jogállamisági feltételekről, most pedig a költségvetési kérdésekről is megegyeztek az EU-s intézmények delegációi. Lassan valóban az marad a kérdés, hogy Orbán Viktor megtorpedózza-e az egészet.","shortLead":"Teljessé vált az uniós tagállamok és az Európai Parlament közötti alku. Múlt héten a jogállamisági feltételekről, most...","id":"20201110_Megegyeztek_a_tagallamok_es_az_Europai_Parlament_az_unios_koltsegvetesrol","timestamp":"2020. november. 10. 17:09","title":"Megegyeztek a tagállamok és az EP az uniós költségvetésről, mit lép Orbán Viktor?"},{"available":true,"c_guid":"9e91320c-05b1-4bca-8b7a-f1d330cca2b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjféltől jön egy új szabály, ezt az M1-nek adott interjúban jelentette be. Később kiderült, a 10 ezer főnél nagyobb települések egyes közterületein teszik azt kötelezővé, és a polgármesterekre bízzák a részletszabályokat.","shortLead":"Éjféltől jön egy új szabály, ezt az M1-nek adott interjúban jelentette be. Később kiderült, a 10 ezer főnél nagyobb...","id":"20201110_Orban_Kozteruleten_is_kell_maszkot_hordani_ejfeltol","timestamp":"2020. november. 10. 20:11","title":"Orbán: Közterületen is kell maszkot hordani éjféltől"}