[{"available":true,"c_guid":"4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump nem tud megbékélni a gondolattal, hogy ne ő nyerje az amerikai elnökválasztást. Georgiában eközben elrendelték a szavazatok újraszámlálást.","shortLead":"Donald Trump nem tud megbékélni a gondolattal, hogy ne ő nyerje az amerikai elnökválasztást. Georgiában eközben...","id":"20201111_donald_trump_szavazat_ujraszamlalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160165c5-1bf5-4d20-9c68-1ed26e4a659c","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_donald_trump_szavazat_ujraszamlalas","timestamp":"2020. november. 11. 21:40","title":"Trump: Győzni fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hatvan PCR-tesztből 54 lett pozitív az intézményben.","shortLead":"Hatvan PCR-tesztből 54 lett pozitív az intézményben.","id":"20201112_eger_idosotthon_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a61d7f2-7411-4fd8-b7af-0a4f91064ca2","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_eger_idosotthon_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 13:15","title":"Többen megfertőződtek egy egri idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fcb2e2-6ec6-48e0-bbe1-acf71d69eedb","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A német gyártó benzines csúcsautóját és az elektromos übermodellt egyszerre hozta el Magyarországra is egy pár órás próba erejéig.","shortLead":"A német gyártó benzines csúcsautóját és az elektromos übermodellt egyszerre hozta el Magyarországra is egy pár órás...","id":"20201020_Egy_vegtere_ket_vagta__Porsche_911_Turbo_S_es_Taycan_Turbo_S_menetporba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5fcb2e2-6ec6-48e0-bbe1-acf71d69eedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d18a1c7-884b-438c-b453-65d274a05d32","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_Egy_vegtere_ket_vagta__Porsche_911_Turbo_S_es_Taycan_Turbo_S_menetporba","timestamp":"2020. november. 12. 07:11","title":"Egy végtére két vágta – Porsche 911 Turbo S és Taycan Turbo S menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2c34ea-c00c-4527-933a-3a18dcc44b57","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tombor András hozta létre négy évvel ezelőtt az Atmedia reklámügynökség megvásárlására, de most ő az, aki elhagyja a Visus Invest Kft.-t, éppen akkor, amikor egy hatalmas bankhitel szakadt a tulajdonosok nyakába.","shortLead":"Tombor András hozta létre négy évvel ezelőtt az Atmedia reklámügynökség megvásárlására, de most ő az, aki elhagyja...","id":"202046_visus_invest_megtette_kotelesseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc2c34ea-c00c-4527-933a-3a18dcc44b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd24a064-af1a-4fcf-b4f0-80563ac711f8","keywords":null,"link":"/360/202046_visus_invest_megtette_kotelesseget","timestamp":"2020. november. 12. 16:00","title":"Kiszállt a hirdetési piacról a bejáratott NER-vállalkozó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dacdca56-1372-4291-8bfe-a56552bbe905","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor többször is arról beszélt, hogy Ausztria a \"laboratóriumunk\", az ott bevezetett lépések Magyarország számára is például szolgálnak.","shortLead":"Orbán Viktor többször is arról beszélt, hogy Ausztria a \"laboratóriumunk\", az ott bevezetett lépések Magyarország...","id":"20201113_koronavirus_Ausztriaban_bezarnak_a_bevasarlokozpontok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dacdca56-1372-4291-8bfe-a56552bbe905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf9d9fe-0230-4b1c-88ff-0a0cc3921ec9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_koronavirus_Ausztriaban_bezarnak_a_bevasarlokozpontok","timestamp":"2020. november. 13. 11:33","title":"Ez vár ránk is? Ausztriában bezárnak az iskolák és a bevásárlóközpontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bea8752-1a28-48fa-8197-f0f8304e7a4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A változó éghajlat tragikus hatással van a szőlészetekre, azonban egy magyar kutató ötletének köszönhetően a jövőben is ihatunk majd bort.","shortLead":"A változó éghajlat tragikus hatással van a szőlészetekre, azonban egy magyar kutató ötletének köszönhetően a jövőben is...","id":"20201112_Magyar_kutato_mentheti_meg_a_bort_a_klimavaltozastol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bea8752-1a28-48fa-8197-f0f8304e7a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e1455f-637d-4821-8d1e-e02261e76d90","keywords":null,"link":"/zhvg/20201112_Magyar_kutato_mentheti_meg_a_bort_a_klimavaltozastol","timestamp":"2020. november. 12. 12:19","title":"Magyar kutató mentheti meg a bort a klímaváltozástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bc3b98-f909-4941-aee2-70264738a004","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Méghozzá Taika Waititi rendezésében!","shortLead":"Méghozzá Taika Waititi rendezésében!","id":"20201112_CocaCola_karacsonyi_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3bc3b98-f909-4941-aee2-70264738a004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2731baba-c133-40cc-9789-c4d10bd339d5","keywords":null,"link":"/elet/20201112_CocaCola_karacsonyi_reklam","timestamp":"2020. november. 12. 10:28","title":"Most már biztos, hogy indul az ünnepi szezon: megjött a Coca-Cola karácsonyi reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf696917-e7e7-41db-8c4b-796d38defd6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hét év után differenciáltan vetné ki a közműadót a kormány, ezzel a nagyvárosi vízművek a korábbi sokszorosát, míg a falvakat is kiszolgálók akár annak töredékét fizethetnék.","shortLead":"Hét év után differenciáltan vetné ki a közműadót a kormány, ezzel a nagyvárosi vízművek a korábbi sokszorosát, míg...","id":"20201111_Ujabb_sarc_a_nagyvarosoknak_akar_otszoros_kozmuadot_fizettetnenek_a_vizmuvekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf696917-e7e7-41db-8c4b-796d38defd6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48b413d-82ab-45e3-b2fd-2ed56f3026a4","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_Ujabb_sarc_a_nagyvarosoknak_akar_otszoros_kozmuadot_fizettetnenek_a_vizmuvekkel","timestamp":"2020. november. 11. 18:30","title":"Újabb sarc a nagyvárosoknak: akár ötszörös közműadót fizettetnének a vízművekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]