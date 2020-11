Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d60018f-bbe6-4fd8-97a9-d6923dac201e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamar elfogták.","shortLead":"Hamar elfogták.","id":"20201115_Zavarta_ahogy_az_autok_parkolnak_ezert_ketton_is_vegighuzta_a_kulcsat_a_78_eves_esztergomi_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d60018f-bbe6-4fd8-97a9-d6923dac201e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ed35ac-79ec-4b4b-9eb9-77588fa1e21d","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Zavarta_ahogy_az_autok_parkolnak_ezert_ketton_is_vegighuzta_a_kulcsat_a_78_eves_esztergomi_no","timestamp":"2020. november. 15. 17:42","title":"Zavarta, ahogy az autók parkolnak, ezért kettőn is végighúzta a kulcsát a 78 éves esztergomi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57278ea8-2cd9-408f-a4be-0f481c421d1d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fenntarthatóságot középpontba helyező, fiatal divatmárka kapott 15 millió forintos állami befektetést: Vetlényi Alma a tőkét elsődlegesen két területre, a gyártásra és a marketingre fordítja.","shortLead":"A fenntarthatóságot középpontba helyező, fiatal divatmárka kapott 15 millió forintos állami befektetést: Vetlényi Alma...","id":"202046_timeless_design_tokevonzo_divat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57278ea8-2cd9-408f-a4be-0f481c421d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed586f62-4c9b-4744-a50f-c6f53825f995","keywords":null,"link":"/360/202046_timeless_design_tokevonzo_divat","timestamp":"2020. november. 15. 16:20","title":"Az új divat: hulladékmentes és etikus ruhákba fektet az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efbb7ad7-2e8a-4d33-b8e3-494fc58cc6f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kéttonnás autó után például 2000 euró (717 ezer forint) pluszadót kell majd fizetni. ","shortLead":"Egy kéttonnás autó után például 2000 euró (717 ezer forint) pluszadót kell majd fizetni. ","id":"20201116_Komoly_birsagok_a_nehez_autokra_a_franciak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efbb7ad7-2e8a-4d33-b8e3-494fc58cc6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9b3142-559c-40da-90e6-e234fd59b6ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_Komoly_birsagok_a_nehez_autokra_a_franciak","timestamp":"2020. november. 16. 18:09","title":"Extra adóval büntetik a nehéz autókat a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Félti az egészségét.","shortLead":"Félti az egészségét.","id":"20201114_Nem_jatszik_tobbet_Torocsik_Mari","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5d5c15-08ff-4196-9e6a-e3230ae05ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20201114_Nem_jatszik_tobbet_Torocsik_Mari","timestamp":"2020. november. 14. 21:02","title":"Nem játszik többet Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újra járványügyi korlátozásokat jelentett be a miniszterelnök, de a nagyobb gazdasági akciótervre még várni kell; alkotmánymódosítással tennék lehetővé, hogy változzon a közpénz fogalma; 4,7 százalékkal esett vissza a GDP. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újra járványügyi korlátozásokat jelentett be a miniszterelnök, de a nagyobb gazdasági akciótervre még várni kell...","id":"20201115_Es_akkor_jarvany_leallas_alkotmany_kozpenz_ado_gdp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a380f9f1-8033-47b2-9a1b-040b46914ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201115_Es_akkor_jarvany_leallas_alkotmany_kozpenz_ado_gdp","timestamp":"2020. november. 15. 07:00","title":"És akkor a kormány a hagyományos családmodell mögé bújva talicskázná ki a közpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de97612b-26be-4903-b934-821064c41004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint százszor annyi mintavételt kell végeznie az Országos Mentőszolgálatnak, mint a járvány első hullámában.","shortLead":"Több mint százszor annyi mintavételt kell végeznie az Országos Mentőszolgálatnak, mint a járvány első hullámában.","id":"20201116_koronavirusteszt_mento_Orszagos_Mentoszolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de97612b-26be-4903-b934-821064c41004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15042a78-d40b-4dcf-8e85-8a089d24f6a8","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_koronavirusteszt_mento_Orszagos_Mentoszolgalat","timestamp":"2020. november. 16. 11:49","title":"Naponta 12 ezernél is több koronavírustesztet rendelnek a mentőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b16bbfd-9d76-4ff3-a0d1-b50890d232ae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Igazságos döntetlennel végződött a Szerbia elleni Nemzetek Ligája mérkőzés. ","shortLead":"Igazságos döntetlennel végződött a Szerbia elleni Nemzetek Ligája mérkőzés. ","id":"20201115_Magyarorszag__Szerbia__ELO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b16bbfd-9d76-4ff3-a0d1-b50890d232ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71549ea2-c26d-495b-9600-198d258b70e2","keywords":null,"link":"/sport/20201115_Magyarorszag__Szerbia__ELO","timestamp":"2020. november. 15. 20:44","title":"Magyarország - Szerbia 1:1 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df","c_author":"Folk György","category":"360","description":"Miközben az európai szabályozók a dízelbotrány utóhatásaként még mindig az Euro 6 kibocsátási szabványok szigorításával vannak elfoglalva, már készülnek a belső égés korának végét ígérő szabályok.","shortLead":"Miközben az európai szabályozók a dízelbotrány utóhatásaként még mindig az Euro 6 kibocsátási szabványok szigorításával...","id":"202046__zero_emisszio__tiszta_levego__zoldulo_europa__robbano_elektronok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a231171a-af6e-4c5b-a423-8f514e203c58","keywords":null,"link":"/360/202046__zero_emisszio__tiszta_levego__zoldulo_europa__robbano_elektronok","timestamp":"2020. november. 16. 16:30","title":"Befellegzett a robbanómotoroknak? Európában sokan ezt szeretnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]