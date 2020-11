Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1da9bbb5-c19a-4303-8952-67143737fcac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország elkötelezett híve a jogállamiságnak a miniszterelnök szerint.","shortLead":"Magyarország elkötelezett híve a jogállamiságnak a miniszterelnök szerint.","id":"20201118_magyar_veto_orban_nyilatkozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1da9bbb5-c19a-4303-8952-67143737fcac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92cdfd4e-a641-405d-8638-c2c1a4358899","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_magyar_veto_orban_nyilatkozat","timestamp":"2020. november. 18. 07:57","title":"Orbán migránsozva magyarázza az uniós költségvetés vétóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0645d74-39c8-415a-a976-e221f93cead3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az arab származású elkövetők annak a klánnak lehetnek a tagjai, amely 2017-ben a berlini Bode Múzeumot is kirabolta.","shortLead":"Az arab származású elkövetők annak a klánnak lehetnek a tagjai, amely 2017-ben a berlini Bode Múzeumot is kirabolta.","id":"20201117_Drezdai_ekszerrablas_elkoveto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0645d74-39c8-415a-a976-e221f93cead3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc43de5-321a-4562-82a9-0295d0a00a0a","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Drezdai_ekszerrablas_elkoveto","timestamp":"2020. november. 17. 16:30","title":"Elfogták a drezdai ékszerrablás három feltételezett elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány elvesztette az eszméletét, valószínleg megfulladt volna, ha nem kap gyors orvosi segítséget.","shortLead":"A kislány elvesztette az eszméletét, valószínleg megfulladt volna, ha nem kap gyors orvosi segítséget.","id":"20201118_Nyugtato_kislany_Kecskemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c5835b-56e9-4b5d-af26-95094d3a9293","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Nyugtato_kislany_Kecskemet","timestamp":"2020. november. 18. 11:47","title":"Benyugtatózta hároméves kislányát egy kecskeméti nő, hogy felvetesse a kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7ee40b-4365-40f2-991d-0517351d6ecb","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Az EU önvédelmi képességének a minimumát sem teljesíti azzal, hogy csak teljes egyetértéssel lehet kidobni tagokat a szövetségből. Pedig szerzőnk szerint, még a magyar állampolgároknak is jobb lenne, ha az országot a jelenlegi vezetésével kipenderítenék az unióból. Vélemény. ","shortLead":"Az EU önvédelmi képességének a minimumát sem teljesíti azzal, hogy csak teljes egyetértéssel lehet kidobni tagokat...","id":"202047_ki_velunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac7ee40b-4365-40f2-991d-0517351d6ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff24831-97f8-4d52-9611-6bdf0a2dd12a","keywords":null,"link":"/360/202047_ki_velunk","timestamp":"2020. november. 18. 17:00","title":"Révész Sándor: Ki velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán a Boeing részvények értéke 6 százalékkal emelkedett.

","shortLead":"Szerdán a Boeing részvények értéke 6 százalékkal emelkedett.

","id":"20201118_Husz_honap_utan_ismet_felszallhatnak_a_Boeing_737_MAXok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bea4719-fe9f-4c32-aa8c-efd18e85ecb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_Husz_honap_utan_ismet_felszallhatnak_a_Boeing_737_MAXok","timestamp":"2020. november. 18. 14:37","title":"Húsz hónap után ismét felszállhatnak a Boeing 737 MAX-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e20e85-5ea0-4a47-8059-8d78099d105f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"2013. június 22-én kerül színre az Alföldi-féle Nemzeti társulatának utolsó előadása, a Mephisto. A bemutatón hatalmas tömeg búcsúztatja a színházigazgatót, és vele egy korszakot is. Nemzeti Dokumentumfilm, negyedik, befejező rész. ","shortLead":"2013. június 22-én kerül színre az Alföldi-féle Nemzeti társulatának utolsó előadása, a Mephisto. A bemutatón hatalmas...","id":"20201117_Doku360_Nemzeti_Dokumentumfilm_negyedik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96e20e85-5ea0-4a47-8059-8d78099d105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79472df9-0315-4a82-891c-368e708f638c","keywords":null,"link":"/360/20201117_Doku360_Nemzeti_Dokumentumfilm_negyedik_resz","timestamp":"2020. november. 17. 19:00","title":"Doku360: \"Eltűnik, elveszik, szétesik, megszűnik, de megcsináltuk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd793b1c-4c45-445d-b0fd-6bc4e0ff5e4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak higiéniai okokból, de a folyamatosan mobilozók miatt is jó lehet a hagyományos rendszer átalakítása.","shortLead":"Nem csak higiéniai okokból, de a folyamatosan mobilozók miatt is jó lehet a hagyományos rendszer átalakítása.","id":"20201117_Labbal_kene_megnyomni_a_gyalogatkeloknel_a_gombot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd793b1c-4c45-445d-b0fd-6bc4e0ff5e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea1f9cc-c715-448a-bb95-9a994248b0cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_Labbal_kene_megnyomni_a_gyalogatkeloknel_a_gombot","timestamp":"2020. november. 17. 11:29","title":"Lábbal kéne megnyomni a gyalogátkelőknél a gombot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc38a90-76a4-4d86-a7c8-918e341d98b0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Lassabban és kevesebb pénzért lehet eladni a lakásokat, mint eddig. Kevesebb adásvétel zárult le októberben, de a vevői érdeklődés már nőtt.","shortLead":"Lassabban és kevesebb pénzért lehet eladni a lakásokat, mint eddig. Kevesebb adásvétel zárult le októberben, de a vevői...","id":"20201117_Duna_House_Angyalfold_lakas_ingatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cc38a90-76a4-4d86-a7c8-918e341d98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a89c18b-7f43-4297-8079-04e293597c5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_Duna_House_Angyalfold_lakas_ingatlan","timestamp":"2020. november. 17. 07:39","title":"Duna House: Angyalföld visszavette az első helyet a lakáskeresők kedvenc helyei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]