[{"available":true,"c_guid":"40b8b775-6345-41c0-9ccf-6d27872c6dca","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért akar vétózni Orbán Viktor a jogállami szabályozás miatt, ha minden rendben van a magyar demokráciával, ahogy azt gyakran állítja – teszi fel a kérdést a Néppárt frakcióvezetője a legolvasottabb német lapban. ","shortLead":"Miért akar vétózni Orbán Viktor a jogállami szabályozás miatt, ha minden rendben van a magyar demokráciával, ahogy azt...","id":"20201119_Manfred_Weber_Orban_terjen_eszhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40b8b775-6345-41c0-9ccf-6d27872c6dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a771f38-61e2-4337-aa81-9b4438b1100b","keywords":null,"link":"/360/20201119_Manfred_Weber_Orban_terjen_eszhez","timestamp":"2020. november. 19. 08:25","title":"Manfred Weber: Orbán térjen észhez!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe3256-8f64-4eb6-be15-35422a4445a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Telekom kínálatában mostantól elérhetők az új generációs, Wi-Fi 6 szabványt támogató eszközök, melyek gyorsabb, stabilabb netkapcsolatot biztosítanak – közölte a szolgáltató.","shortLead":"A Magyar Telekom kínálatában mostantól elérhetők az új generációs, Wi-Fi 6 szabványt támogató eszközök, melyek...","id":"20201119_magyar_telekom_wifi_6_router_mesh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe3256-8f64-4eb6-be15-35422a4445a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e932d4e-c1e5-44d1-a8fa-1ae521b90fa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_magyar_telekom_wifi_6_router_mesh","timestamp":"2020. november. 19. 11:33","title":"Gyorsabb lesz otthon a wifi: új eszközöket vezetett be a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8091482c-1653-4774-a226-6cb8808a6520","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz autóritkaságból ez az egy példány létezik. Illetve létezett. ","shortLead":"Az olasz autóritkaságból ez az egy példány létezik. Illetve létezett. ","id":"20201119_Tini_Youtuber_torte_ossze_apja_1_milliard_forintos_szuperautojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8091482c-1653-4774-a226-6cb8808a6520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282b7d7c-aad6-46f7-8976-fb40fdba2dc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_Tini_Youtuber_torte_ossze_apja_1_milliard_forintos_szuperautojat","timestamp":"2020. november. 19. 09:11","title":"Tini youtuber törte össze apja 1 milliárd forintos szuperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745f731f-40ad-4180-9223-3143b04ec453","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szarmata népcsoporthoz köthető épületeket és tárgyi emlékeket, egyebek mellett kerámiatöredékeket, üvegedényeket és -gyöngyöket, valamint játékkorongokat találtak a régészek a készülő kiskunhalasi napelempark területén – tájékoztatott a Kecskeméti Katona József Múzeum és a feltárást finanszírozó SolServices Kft.","shortLead":"A szarmata népcsoporthoz köthető épületeket és tárgyi emlékeket, egyebek mellett kerámiatöredékeket, üvegedényeket és...","id":"20201118_szarmata_leleteket_kiskunhalasi_napelempark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=745f731f-40ad-4180-9223-3143b04ec453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2fdc01-8cb9-4fa9-8e39-b496fc501b68","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_szarmata_leleteket_kiskunhalasi_napelempark","timestamp":"2020. november. 18. 18:03","title":"1800 éves szarmata leleteket találtak a kiskunhalasi napelempark területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b3a13b-1784-4533-9bce-8e91312de767","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogy Orbán Viktor igyekszik megakasztani az uniós költségvetés, illetve a segélycsomag elfogadását, az a kétségbeesésről árulkodik, mert a kapcsolódó jogállami mechanizmus a kormányfő politikai modelljét fenyegeti.","shortLead":"Hogy Orbán Viktor igyekszik megakasztani az uniós költségvetés, illetve a segélycsomag elfogadását...","id":"20201120_Die_Zeit_A_veto_nem_eppen_az_ero_jele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03b3a13b-1784-4533-9bce-8e91312de767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551f2ceb-40ce-4769-ae98-57abb4dfbc72","keywords":null,"link":"/360/20201120_Die_Zeit_A_veto_nem_eppen_az_ero_jele","timestamp":"2020. november. 20. 07:00","title":"Die Zeit: A vétó nem éppen az erő jele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c45b341-3435-4630-b45f-1c6272febf7f","c_author":"Arató László / Brüsszel, Gergely Márton","category":"360","description":"A járvány politikai kockázatait éppen úgy kezeli Orbán Viktor, mint a tavasszal tette: fojtogatja az ellenzéket, kiszolgálja választói világképét, lestoppolja az adóforintokat, és vétóval ökölharcba rángatja Európát. Ha pedig a második hullám durvább az elsőnél, akkor Orbán is bedurvul.\r

","shortLead":"A járvány politikai kockázatait éppen úgy kezeli Orbán Viktor, mint a tavasszal tette: fojtogatja az ellenzéket...","id":"202047__jogallami_amokfutas__megzsarolt_europa__varsobudapesthenger__koki_saller_atombomba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c45b341-3435-4630-b45f-1c6272febf7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72fb932-f1d9-4757-ab59-73b187de6f69","keywords":null,"link":"/360/202047__jogallami_amokfutas__megzsarolt_europa__varsobudapesthenger__koki_saller_atombomba","timestamp":"2020. november. 19. 07:00","title":"Orbánnak van B-terve: ha az unió nem enged, Brüsszelből csinál kampánytölteléket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A nyugat-magyarországi háztartások fizetőképességét viselte meg legjobban a koronavírus-járvány nyomán kialakult válság. Legkevésbé az ország kevésbé fejlett, illetve az exportnak és a határon túli munkavégzésnek kevésbé kitett területeinek háztartásai érzik a nehézségeket.","shortLead":"A nyugat-magyarországi háztartások fizetőképességét viselte meg legjobban a koronavírus-járvány nyomán kialakult...","id":"20201119_A_haztartasok_Magyarorszag_legfejlettebb_reszein_sinylettek_meg_legjobban_a_valsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf189be0-e1aa-4847-a82f-da2dd14b21a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_A_haztartasok_Magyarorszag_legfejlettebb_reszein_sinylettek_meg_legjobban_a_valsagot","timestamp":"2020. november. 19. 11:58","title":"A háztartások az ország legfejlettebb részein sínylették meg legjobban a válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b618cce0-ec9f-40e9-842a-cdeeae078f6d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyebek mellett az oktatók tudományos fokozatai, a hallgatók pontátlaga és a nyelvvizsgások aránya határozza meg, melyik egyetem hova került a toplistán a HVG Rangsor – Diploma 2021 című, most megjelenő kiadványban.","shortLead":"Egyebek mellett az oktatók tudományos fokozatai, a hallgatók pontátlaga és a nyelvvizsgások aránya határozza meg...","id":"20201120_felsooktatas_hvg_rangsor_diploma_2021_toplista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b618cce0-ec9f-40e9-842a-cdeeae078f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18656a1-9c97-41f7-8efa-db86c1a332bf","keywords":null,"link":"/360/20201120_felsooktatas_hvg_rangsor_diploma_2021_toplista","timestamp":"2020. november. 20. 06:35","title":"Kiváló oktatók, kiváló hallgatók – a 10 legjobb egyetem a HVG rangsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]