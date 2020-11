Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cf67c3d-5a7e-4b45-9c16-259644d68d3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-énekes nem bírta már a semmitevést és némi bevétel is jól jön a majd az egyéves kényszerpihenő után.



","shortLead":"A színész-énekes nem bírta már a semmitevést és némi bevétel is jól jön a majd az egyéves kényszerpihenő után.



","id":"20201125_Langosfutarnak_allt_Gergely_Robert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cf67c3d-5a7e-4b45-9c16-259644d68d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bcba00-d0c1-4b03-ace7-7fb62f5df6c5","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Langosfutarnak_allt_Gergely_Robert","timestamp":"2020. november. 25. 09:06","title":"Gergely Róbert lángosfutárnak állt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2271cde1-eeb3-4372-adab-d6bda5dd73f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy argentin klinikai kísérlet eredményeiből vonták le szakértők a következtetést.\r

","shortLead":"Egy argentin klinikai kísérlet eredményeiből vonták le szakértők a következtetést.\r

","id":"20201125_koronavirus_jarvany_fertozes_verplazmakezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2271cde1-eeb3-4372-adab-d6bda5dd73f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f9561e-62fc-4ae4-a886-988369894d49","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_koronavirus_jarvany_fertozes_verplazmakezeles","timestamp":"2020. november. 25. 06:26","title":"Súlyos állapotú koronavírusos betegeknél nincs számottevő hatása a vérplazmakezelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38cc3253-ef04-4233-bfff-48a6ae6a9330","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága támogatta azt a módosító indítványt, amely szerint az országos listaállítához 71 egyéni jelöltet kell állítani. Ha ezt a Parlament is elfogadja, az ellenzéknek nem lesz más esélye, csak a közös lista. ","shortLead":"Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága támogatta azt a módosító indítványt, amely szerint az országos listaállítához 71...","id":"20201124_Most_huzta_keresztbe_a_Fidesz_az_ellenzek_kulon_listas_terveit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38cc3253-ef04-4233-bfff-48a6ae6a9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2c3b09-5bb8-4d80-b366-2dc2a155cf23","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_Most_huzta_keresztbe_a_Fidesz_az_ellenzek_kulon_listas_terveit","timestamp":"2020. november. 24. 12:11","title":"Most húzta keresztbe a Fidesz az ellenzék külön listás terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56704d2-84dd-45a1-a66e-7f629190a96c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ovádi Péter szerint aki állatokat bánt, embereket is bánthat. A legnagyobb harcot mégis inkább a szaporítók ellen vívná meg.","shortLead":"Ovádi Péter szerint aki állatokat bánt, embereket is bánthat. A legnagyobb harcot mégis inkább a szaporítók ellen vívná...","id":"20201124_ovadi_peter_allatvedelmi_miniszteri_biztos_nyilatkozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f56704d2-84dd-45a1-a66e-7f629190a96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bc9372-020d-44ac-a11a-5771cbdf7ff2","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_ovadi_peter_allatvedelmi_miniszteri_biztos_nyilatkozott","timestamp":"2020. november. 24. 10:24","title":"Börtönbe zárná az állatkínzókat az állatvédelem miniszteri biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a588d8-1538-4f7a-8a95-7781b18a506a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 3806 újabb fertőzöttet találtak, és adatszolgáltatási hiba miatt egyetlen gyógyultról sem tudtak beszámolni.","shortLead":"Egy nap alatt 3806 újabb fertőzöttet találtak, és adatszolgáltatási hiba miatt egyetlen gyógyultról sem tudtak...","id":"20201125_koronavirus_jarvany_szamok_covid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02a588d8-1538-4f7a-8a95-7781b18a506a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946ab084-6268-4acd-b34d-ce9c87ef03d2","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_koronavirus_jarvany_szamok_covid","timestamp":"2020. november. 25. 09:27","title":"106 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság már a hatodik szerződést köti meg vakcinafejlesztő céggel.","shortLead":"Az Európai Bizottság már a hatodik szerződést köti meg vakcinafejlesztő céggel.","id":"20201124_Europai_Unio_moderna_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a466e71b-0535-4e98-932e-99ae4cb7dc27","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_Europai_Unio_moderna_vakcina","timestamp":"2020. november. 24. 14:17","title":"Az Európai Unió leszerződik 160 millió vakcinára a Modernával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c5b456-759d-429a-8958-0f5a5cc21d02","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa, az óbudai országgyűlési választókerület képviselője benyújtotta a Pest megyei választókerületek átalakítási javaslatát, ami a kormány kötelessége lett volna. Majd kiderül, mire megy ezzel.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa, az óbudai országgyűlési választókerület képviselője benyújtotta a Pest megyei választókerületek...","id":"20201124_szabo_timea_parbeszed_valasztokeruletek_javaslat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7c5b456-759d-429a-8958-0f5a5cc21d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b101370-c424-4c90-8759-3f8fb5437380","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_szabo_timea_parbeszed_valasztokeruletek_javaslat","timestamp":"2020. november. 24. 14:35","title":"Szabó Tímea elvégezte a kormány munkáját, kérdés, mit lépnek erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2338d460-26c5-459d-9cad-fb9871711bc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tempós hóban csúszást kicsit túlvállalta valaki. ","shortLead":"A tempós hóban csúszást kicsit túlvállalta valaki. ","id":"20201125_Nagyot_hempergett_a_hoban_egy_Mercedes_Gosztaly_pedig_nem_igy_terveztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2338d460-26c5-459d-9cad-fb9871711bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c50afb3-b205-47d8-b63c-9c00b0366616","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_Nagyot_hempergett_a_hoban_egy_Mercedes_Gosztaly_pedig_nem_igy_terveztek","timestamp":"2020. november. 26. 04:44","title":"Nagyot hempergett a hóban egy Mercedes G-osztály, pedig nem így tervezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]