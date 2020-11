Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves Apple-elemző, Ming-Chi Kuo nemrégiben közzétette jelentését az Apple közelmúltbeli teljesítményéről. Bonthatják a pezsgőt Cupertinóban.","shortLead":"A neves Apple-elemző, Ming-Chi Kuo nemrégiben közzétette jelentését az Apple közelmúltbeli teljesítményéről. Bonthatják...","id":"20201129_ming_chi_kuo_apple_2020_teljesitmeny_elemzese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ad1fb8-520f-4bd6-b17b-088facc2a660","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_ming_chi_kuo_apple_2020_teljesitmeny_elemzese","timestamp":"2020. november. 29. 11:03","title":"Nagyon bejött az Apple-nek az elmúlt időszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a svájci szabályozó áldását adja rá, úgy akár a jövő elején forgalomba kerülhet a Facebook digitális pénze, a Libra. Az újfajta kriptovalutával nem csak a közösségi oldalon lehetne vásárolni.","shortLead":"Ha a svájci szabályozó áldását adja rá, úgy akár a jövő elején forgalomba kerülhet a Facebook digitális pénze, a Libra...","id":"20201130_facebook_libra_megjelenes_digitalis_penz_kriptovaluta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b448e70-7305-4c67-a620-dd9db3811602","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_facebook_libra_megjelenes_digitalis_penz_kriptovaluta","timestamp":"2020. november. 30. 10:33","title":"Nagy dobásra készül a Facebook 2021-ben: jön a saját pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc3188f-3470-4b86-bab7-db9c50fad118","c_author":"Bihari Ádám","category":"360","description":"A teljes bérnek megfelelő táppénzt kellene kapnia mindenkinek, aki elkapja a koronavírust és emiatt nem mehet dolgozni – mondja Ignácz József vidékfejlesztési szakértő, az ormánsági aprófalu, Besence korábbi polgármestere. A kisfalvakban egészen máshogy kell szembenézni a járvány és a válság fenyegetéseivel, miközben a nagypolitika is igyekszik bedarálni szerinte a helyi önigazgatás utolsó morzsáit is. ","shortLead":"A teljes bérnek megfelelő táppénzt kellene kapnia mindenkinek, aki elkapja a koronavírust és emiatt nem mehet dolgozni...","id":"20201130_Minden_fertozott_dolgozonak_jarna_a_100_szazalekos_tappenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acc3188f-3470-4b86-bab7-db9c50fad118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233de9e0-2e85-49bf-80fc-9350af4ed268","keywords":null,"link":"/360/20201130_Minden_fertozott_dolgozonak_jarna_a_100_szazalekos_tappenz","timestamp":"2020. november. 30. 06:30","title":"„Minden fertőzött dolgozónak járna a 100 százalékos táppénz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3843520f-b532-43cd-92aa-8f32937e6fc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a VII. kerületben lomtalanításra kirakott dolgokat gyújtott fel, a Blaha Lujza téri aluljáróban még egy kukával is megpróbálkozott. Ott érték tetten.","shortLead":"Miután a VII. kerületben lomtalanításra kirakott dolgokat gyújtott fel, a Blaha Lujza téri aluljáróban még egy kukával...","id":"20201129_reszeg_gyujtogato_budapest_belvaros_blaha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3843520f-b532-43cd-92aa-8f32937e6fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc33321b-035d-4c47-83e0-fa3da8695ef3","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_reszeg_gyujtogato_budapest_belvaros_blaha","timestamp":"2020. november. 29. 13:03","title":"Gyújtogató járt a budapesti belvárosban, videón, ahogy elkapják a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Balázs bemondóként dolgozik az MTVA-nál. Ő volt az, aki korábban “primitív, bunkó, felháborító akciónak” nevezte Hadházy Ákos egy akcióját.","shortLead":"Németh Balázs bemondóként dolgozik az MTVA-nál. Ő volt az, aki korábban “primitív, bunkó, felháborító akciónak” nevezte...","id":"20201130_fizetes_nemeth_balazs_hirado_kozteve_m1_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946f5ab0-dfc4-4116-a5eb-876d89747008","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_fizetes_nemeth_balazs_hirado_kozteve_m1_ellenzek","timestamp":"2020. november. 30. 11:05","title":"Bruttó 1,7 milliót keres a híradós, aki Hadházy akcióját bunkónak nevezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d907f5-fa93-447b-8c98-65a307c42d03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány kezdetén szinte mindenki arra figyelmeztetett: aki köhög, lázas, ne menjen tömegbe, mert ezek a koronavírus-fertőzöttség tipikus jelei lehetnek. A brit statisztikai hivatal most mást mond.","shortLead":"A járvány kezdetén szinte mindenki arra figyelmeztetett: aki köhög, lázas, ne menjen tömegbe, mert ezek...","id":"20201130_koronavirus_fertozott_tunet_szaraz_kohoges_izleles_szaglas_elvesztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32d907f5-fa93-447b-8c98-65a307c42d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe7f238-e460-413a-8f1d-e036c421d44c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_koronavirus_fertozott_tunet_szaraz_kohoges_izleles_szaglas_elvesztese","timestamp":"2020. november. 30. 08:03","title":"Nem a köhögés a koronavírus-fertőzöttség leggyakoribb tünete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7394224-8084-4bb1-b5b9-e786e49f1a13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A franciaországi Flins-ben Zoe-kat és Nissan Micrákat gyártanak, ám 2024-re átalakul az ottani gyár.","shortLead":"A franciaországi Flins-ben Zoe-kat és Nissan Micrákat gyártanak, ám 2024-re átalakul az ottani gyár.","id":"20201129_A_tiltakozasok_ellenere_leall_az_autogyartas_az_egyik_Renaultuzemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7394224-8084-4bb1-b5b9-e786e49f1a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0287b801-9d1f-4a42-af40-9a65abbea522","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_A_tiltakozasok_ellenere_leall_az_autogyartas_az_egyik_Renaultuzemben","timestamp":"2020. november. 29. 15:40","title":"A tiltakozások ellenére leáll az autógyártás az egyik Renault-üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f14b78f-13f4-47fb-b296-affb062e8001","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Mi lehetett Charles de Gaulle titka? Az államférfié, akinek a nimbusza a hazájában fél évszázada töretlen, és a halálakor minden hibáját elfeledték a franciák, azóta pedig egymással versengve neveznek el róla mindent.","shortLead":"Mi lehetett Charles de Gaulle titka? Az államférfié, akinek a nimbusza a hazájában fél évszázada töretlen, és...","id":"202048__de_gaulle_tisztelete__hiteles_nacionalista__charlie_hebdo__utcaneveiben_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f14b78f-13f4-47fb-b296-affb062e8001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b784a9-23f2-4968-ad05-39774f92452e","keywords":null,"link":"/360/202048__de_gaulle_tisztelete__hiteles_nacionalista__charlie_hebdo__utcaneveiben_el","timestamp":"2020. november. 28. 13:30","title":"Kirúgták, majd szentként kezdték tisztelni - 50 éve halt meg Charles de Gaulle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]