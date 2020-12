Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új jelentés szerint a két techóriás kifejezetten partner az ázsiai rezsimnek nem tetsző vélemények eltüntetésében.","shortLead":"Egy új jelentés szerint a két techóriás kifejezetten partner az ázsiai rezsimnek nem tetsző vélemények eltüntetésében.","id":"20201201_facebook_google_vietnam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4b51b1-336e-4cb0-a717-eb00ae6da5e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_facebook_google_vietnam","timestamp":"2020. december. 01. 11:40","title":"Nem csak hagyja a vietnami cenzúrát a Facebook és a Google, de segíti is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Szájer-ügy előzményei és összefüggései, Toroczkai László büntetése, aláírásgyűjtés Deutsch Tamás ellen, érkezhet az oltóanyag Hollandiába, közgazdasági történetek másképp. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A Szájer-ügy előzményei és összefüggései, Toroczkai László büntetése, aláírásgyűjtés Deutsch Tamás ellen, érkezhet...","id":"20201202_Radar360_Fokuszban_a_Szajer_ugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b8cfd9-957d-47a8-ad0a-7a4f44109b1f","keywords":null,"link":"/360/20201202_Radar360_Fokuszban_a_Szajer_ugy","timestamp":"2020. december. 02. 08:00","title":"Radar360: Fókuszban a Szájer-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb22ea-cfc6-49dd-8c98-1a3a29227e32","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máshogy szembesül az elmúlással egy huszonéves és máshogy, aki a kilencvenes éveiben jár. A perspektívák eltérők, de tanulságok hasonlítanak, főleg ha kellő önirónáival fordulnak a kérdés felé. Nagyi projekt negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Máshogy szembesül az elmúlással egy huszonéves és máshogy, aki a kilencvenes éveiben jár. A perspektívák eltérők, de...","id":"20201201_Doku360_Nagyi_projekt_negyedik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28eb22ea-cfc6-49dd-8c98-1a3a29227e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8e714b-01eb-4e40-888c-2b953f8b9a9c","keywords":null,"link":"/360/20201201_Doku360_Nagyi_projekt_negyedik_resz","timestamp":"2020. december. 01. 19:00","title":"Doku360: Nem félek, inkább unom a halál előjátékának gondolatát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a086007-8dba-46cf-869d-5526547fedc3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel 8 ezerrel nőtt a regisztrált fertőzöttek száma az országban.","shortLead":"Egy nap alatt közel 8 ezerrel nőtt a regisztrált fertőzöttek száma az országban.","id":"20201202_Szerbia_koronavirus_negativ_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a086007-8dba-46cf-869d-5526547fedc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b396cdfc-71a9-48e9-97b7-d4e9de6d36f6","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_Szerbia_koronavirus_negativ_teszt","timestamp":"2020. december. 02. 12:07","title":"Nem csitul a járvány, szigorítás következik Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f999cc44-99d5-4ddb-9319-39756b3bf191","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A márkákat tekintve továbbra is a Suzuki a legkeresettebb, a második a Toyota, a harmadik pedig a Ford.","shortLead":"A márkákat tekintve továbbra is a Suzuki a legkeresettebb, a második a Toyota, a harmadik pedig a Ford.","id":"20201202_koronavirus_jarvany_autopiac_autovasarlas_uj_auto_vasarlasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f999cc44-99d5-4ddb-9319-39756b3bf191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c35acab-8f39-43f8-a505-861af590ccc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201202_koronavirus_jarvany_autopiac_autovasarlas_uj_auto_vasarlasa","timestamp":"2020. december. 02. 05:40","title":"A második hullámban is szépen veszik az új autókat a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a0c2db-9e3b-4838-97c3-4381cd3512f1","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Egy házibulival kezdődött, és ha minden így megy tovább, sok-sok kis és nagy összeomlás közepette azzal is ér véget. Hatvan éve jelent meg a posztmodern irodalom energiaforrása és felhajtóereje, az Entrópia.","shortLead":"Egy házibulival kezdődött, és ha minden így megy tovább, sok-sok kis és nagy összeomlás közepette azzal is ér véget...","id":"202048__entropia_60__szeteses_eseten__pynchontol_esterhazyig__beepitett_hibak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14a0c2db-9e3b-4838-97c3-4381cd3512f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a665457e-728f-4490-982e-ae88e4c4b7cd","keywords":null,"link":"/360/202048__entropia_60__szeteses_eseten__pynchontol_esterhazyig__beepitett_hibak","timestamp":"2020. december. 01. 17:00","title":"60 éve tudjuk a posztmodern irodalomtól, hogy a valóság nem létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a4e925-7c55-4db1-988a-47fe9e97a6fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lap egy szót sem ír a Fidesz EP-képviselőjének a lebukásáról, de rácsodálkozik arra, hogy Belgiumban nem tartják be a járvány-előírásokat. Pont úgy, mint tudjuk, ki.","shortLead":"A lap egy szót sem ír a Fidesz EP-képviselőjének a lebukásáról, de rácsodálkozik arra, hogy Belgiumban nem tartják be...","id":"20201202_A_Bors_lenyegeben_megtrollkodta_a_Szajerugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48a4e925-7c55-4db1-988a-47fe9e97a6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6f3f0c-8cf0-4f39-bc19-a9a522506538","keywords":null,"link":"/elet/20201202_A_Bors_lenyegeben_megtrollkodta_a_Szajerugyet","timestamp":"2020. december. 02. 09:18","title":"A Bors lényegében megtrollkodta a Szájer-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71f479-b094-4fdf-9756-bb2ce1e812ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ötre emelkedett a keddi, Trierben történt gyalogosgázolás áldozatainak száma. Az elkövető indítéka még nem ismert, de az igen, hogy erősen ittas volt.","shortLead":"Ötre emelkedett a keddi, Trierben történt gyalogosgázolás áldozatainak száma. Az elkövető indítéka még nem ismert, de...","id":"20201202_trier_gazolas_csecsemo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d71f479-b094-4fdf-9756-bb2ce1e812ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c389d7-8b00-4285-bb02-19911b989072","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_trier_gazolas_csecsemo","timestamp":"2020. december. 02. 12:54","title":"Egy csecsemő és az apja is meghalt a trieri gázolásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]